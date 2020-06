Pedro J. en 'laSexta Noche': "Estamos más cerca del gran pacto; los 'hooligans' se baten en retirada"

Pedro J. Ramírez, director de EL ESPAÑOL, ha intervenido este sábado en el programa laSexta Noche para analizar la actualidad política y la grave crisis económica originada por el coronavirus en España.

"Veo que en la vida política se está generando una dinámica muy coincidente con lo que hemos venido pidiendo desde EL ESPAÑOL. Cada vez estamos menos lejos de ese gran pacto de Estado que nos permita tomar las medidas adecuadas para la reconstrucción. Esta semana el PP ha votado a favor del decreto de la nueva normalidad, patronal y sindicatos se han puesto de acuerdo con el Gobierno para la prórroga de los ERTE y el Gobierno también ha dado pasos para facilitar que haya una negociación en la que se llegue a un acuerdo en las conclusiones comisión de la reconstrucción. Yo creo que los hooligans se baten en retirada en todos los frentes. Los hooligans de ambos bandos se baten en retirada y se están creando las condiciones para el gran pacto de Estado que necesitamos”, ha señalado Pedro J. Ramírez.

Pedro J Ramírez en La Sexta Noche

En la misma línea, el director de EL ESPAÑOL ha valorado el Gobierno de coalición entre PSOE y Podemos. “La prioridad de Sánchez es mantener la coalición con Iglesias; ese es el punto número uno de su hoja de ruta. Por eso, va a seguir criticando al PP todo lo que pueda. El principio de realismo va a seguir imponiéndose. De la misma forma que esta semana ha conseguido que Podemos renuncie al impuesto sobre las grandes fortunas, también seguirá habiendo nuevas rebajas en los maximalismos del programa económico. Creo que la Unión Europea, donde Nadia Calviño tiene muchas posibilidades de presidir el Eurogrupo, y la cohesión de la CEOE con todos los grandes y pequeños empresarios respaldando a Garamendi son elementos estabilizadores”.

“El Gobierno puede gozar de buena salud en lo que se refiere a la coalición siempre y cuando Pablo Iglesias se conforme con permanecer como una especie de florero, como una especie de elemento de adorno. No quiero decir con eso que no vaya a haber iniciativas, por cierto bastante negativas de Podemos en lo que se refiere a la regulación del teletrabajo con algunos criterios demasiado exigentes de igualdad en las empresas. Estamos cada día más cerca de ver grandes acuerdos con el PP y Ciudadanos. Los hooligans como Rufián o Bildu van para abajo y la moderación y la transversalidad están ganando enteros”, ha añadido.

Papel de Ciudadanos

Pedro J. Ramírez ha valorado el papel de Ciudadanos, llegando a acuerdos con el Gobierno. “Ciudadanos está recuperando su ADN. Un partido de centro tiene que ser siempre un partido posibilista y útil al sistema político. Verdaderamente, está consiguiendo más en favor del interés general con 10 escaños de lo que consiguió Albert Rivera en su empecinamiento por intentar sustituir a Casado como líder de la oposición y por demonizar a Pedro Sánchez. Sánchez ha cometido muchos errores y hay muchos motivos para criticarle, pero no es un malvado ni tiene responsabilidades penales en nada de lo que ha sucedido. Estamos hablando de errores, pero nunca de delitos del Gobierno”, ha manifestado.

La figura del Rey Emérito

“EL ESPAÑOL publica este domingo una entrevista con Juan Carlos Campo, ministro de Justicia, y el principal titular es ‘Hay que investigar al Rey Emérito; todos somos iguales ante la Justicia". Suscribo esas palabras porque hay motivos para investigarle. Podemos llegar a una conclusión muy desagradable para todos los que vivimos la Transición y para todos los que consideramos que en conjunto su contribución al establecimiento y la consolidación de la democracia fueron muy importantes, pero a la vez no podemos ocultar que hay serios indicios de que ha incurrido en graves prácticas de corrupción. Si es así, cada palo aguante su vela", ha señalado.

El director de EL ESPAÑOL ha subrayado que "habrá que distinguir esa trayectoria como mínimo sospechosa o turbia de la conducta hasta ahora ejemplar del nuevo titular de la Corona. En esa ejemplaridad se incluye, desde luego, el haberle retirado a su padre la asignación económica y el haber renunciado preventivamente a la herencia".

“Tenemos que distinguir en estatus del Rey Emérito y discrepo por completo de la interpretación de los letrados del Congreso. Estoy mucho más de acuerdo con la que parece perfilarse la Fiscalía Anticorrupción porque, desde luego, en el momento en el que deja de ser el jefe de Estado no hay inviolabilidad. En el caso del monarca reinante, es algo discutible. Soy partidario de aplicarla de manera restrictiva. Si, efectivamente, hay un accidente de tráfico o el Rey se ve envuelto en un delito, deberían existir unos mecanismos para que fuera igual ante la Justicia. Otra cosa son los actos políticos como jefe del Estado. En todo caso, hay otros muchos motivos para cambiar la Constitución que son más urgentes".

Pedro J. Ramírez ha expuesto sus motivos para reformar la Constitución. "Empezando por la Corona, me parece mucho más importante acabar con la discriminación de la mujer en el orden sucesorio. Hay que acotar el Estado de las Autonomías, estableciendo claramente cuáles son las atribuciones de las Comunidades Autónomas y cuáles son las del Estado para cerrar de una vez el debate autonómico. En tercer lugar, habría que abrir la reforma de la ley electoral que está condicionada en estos momentos por lo que dice la Constitución", ha concluido.

Investigación de los GAL

“Yo estuve bastante solo cuando impulsé durante años, primero en Diario 16 y luego en El Mundo, hasta conseguir las pruebas que permitieron condenar a Barrionuevo y Vera por el caso Marey. En ese momento, es cuando me hubiera gustado que alguno de los grupos políticos que ahora piden la comisión de investigación la hubieran pedido entonces. Por ejemplo, voy a subrayar el cinismo que a este respecto está manifestando el PNV. Diario 16 tuvo que comenzar la investigación sobre los GAL porque un redactor del diario Deia, que pertenecía al PNV, llegó a nuestra redacción con muchísima información que el PNV no permitía que se publicara en Deia porque gobernaba en coalición en el País Vasco y porque el PNV apoyaba a Felipe González en el Parlamento”, ha recordado el director de EL ESPAÑOL.

“Creo que todo lo sustancial sobre los GAL ya se conoce. Todos los españoles saben que Felipe González fue el señor X y él ya está en la cárcel de las hemerotecas para siempre porque es imposible que un jefe de Gobierno no supiera lo que hacían su ministro del Interior y su secretario de Estado, que fueron condenados en sentencia firme por ordenar el secuestro de aquel pobre viajante de comercio. Si en estos momentos en el Congreso de los Diputados hay un ansia de profundizar en la investigación de asuntos que todavía se desconocen importantes en relación a la historia democrática, sugiero que reabran la investigación parlamentaria sobre el 11-M. Creo que hay muchas más lagunas y muchos más puntos oscuros en el propio relato oficial del 11-M que en relación a quién o cómo se constituyeron los GAL. Todos sabemos las respuestas a estas preguntas. Desafiaría a cualquiera a contestar en los mismos términos y con detalle en relación al 11-M”.

Recuperación económica

“Cuidado con la expresión de los brotes verdes, que la utilizaba Elena Salgado cuando seguíamos cayendo y cayendo hace 12 años. Ojalá que Nadia Calviño porque se convertiría en una especie de caballo de Troya a la inversa. Su principal tarea sería trasladar los criterios de rigor presupuestario y de condicionalidad política al comportamiento y a las prácticas de la utilización del dinero europeo por parte del Gobierno en el que es vicepresidenta. Por otro lado, cuidado con las cifras. No podemos ser optimistas porque lo peor va a llegar a partir de octubre incluso si no hubiera una nueva oleada del Covid-19. Todavía no estamos en terrenos del -20%. El riesgo es que en lugar del 12% que dice el FMI podamos estar más cerca del 15%. En todo caso, como ha recordado Álvarez-Pallete ante la CEOE, estamos ante la mayor caída del PIB en España desde 1878. Esto es una catástrofe y tenemos que seguir apelando desde la moderación a que se pongan de acuerdo los dos grandes partidos y que pacten medidas de emergencia”, ha expresado.

Cuatro décadas como director

Pedro J. Ramírez ha celebrado estos días cuatro décadas como director de periódicos, desde que comenzara a dirigir Diario 16 con sólo 28 años. “El titular sería Vitam impendere vero. Tres palabras en latín que dicen que mi vida ha estado destinada a la búsqueda de la verdad. Podré haber acertado y seguro que también me he equivocado algunas veces, pero siempre he intentado de buena fe buscar la verdad para proporcionarle a los ciudadanos los elementos de juicio para que tomen sus decisiones democrática y libremente”, ha concluido el director de EL ESPAÑOL.