El padre de Letizia "pretende restringir" el debate público sobre las ideas republicanas de su familia

Jesús Ortiz Álvarez (69 años) "pretende restringir desproporcionadamente el derecho a la libertad de información" sobre cuestiones de interés general, como es la ideología republicana de familiares de Letizia Ortiz (46), actual reina de España.

Con este argumento central, EL ESPAÑOL ha pedido al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Pozuelo de Alarcón (Madrid) que desestime la demanda interpuesta por el padre de la Reina, que reclama 8.000 euros a este medio por "por vulneración del derecho a la intimidad personal y familiar y la protección de datos de carácter personal".

La demanda se refiere a una noticia publicada por EL ESPAÑOL el pasado 17 de julio referida a Henar Ortiz (61), hermana de Jesús Ortiz, y centrada en la difusión por ella de un tuit en el que afirmaba que "Los Borbones se han hecho ricos a nuestra costa".

La tía de la Reina anunciaba que acababa de firmar a favor de la celebración de un referéndum para abolir la monarquía e implantar en España una república, y animaba a sus seguidores a suscribir la misma propuesta.

Tuit de la tía de la reina Letizia./ E.E.

La noticia objeto de la demanda del padre de la Reina hacía alusión a antecedentes en los que la tía de Letizia Ortiz ha hecho manifestación pública de sus preferencias republicanas. Las dos últimas líneas del artículo señalaban: "Y es que, al igual que la propia Letizia antes de conocer al actual rey, los Ortiz se proclaman republicanos, y Henar la mayor portavoz de todo ello".

Esas 28 palabras finales son, según el demandante, una "injerencia injustificable" en sus derechos, aunque la noticia ni le mencionaba. Tampoco aparecía su fotografía ni ningún otro dato referido en concreto a su persona.

Personaje público

Los letrados de EL ESPAÑOL, Cristina Peña y Juan Luis Ortega, han pedido al Juzgado que rechace la reclamación de Jesús Ortiz, que califican de "temeraria". Tras señalar la necesidad de "hacer abstracción" de la referencia a la supuesta vulneración de la normativa de protección de datos personales dado que la jurisdicción civil no es competente en esa materia, la defensa sostiene que "no se puede desconocer" el hecho objetivo de que el demandante "es el padre de su Alteza Real la Reina de España intentando dar un tinte de privacidad a costa del no reconocimiento de la condición de su hija, que le convierte a él en personaje público, con publicidad sobrevenida precisamente por ese hecho y su relación social".

El escrito señala que es "público y notorio" que Ortiz ha participado "como padre de su Alteza Real la Reina de España en cuantos actos públicos familiares se han realizado con motivo de actividades de la Familia Real española, que conoce toda la opinión pública y que desde luego le da el carácter de personaje público".

De izquierda a derecha: Paloma Rocasolano, el rey Juan Carlos, la reina Letizia con su hija Leonor en brazos, el rey Felipe, la reina Sofía y Jesús Ortiz. Gtres

La noticia en la que se centra la demanda "no hace sino recoger los hechos relativos a la polémicas manifestaciones de Henar Ortiz, hermana del demandante" que han reproducido numerosos medios de comunicación desde 2014, "tiempo desde luego más que sobrado para que se hubieran tomado las acciones judiciales pertinentes contra lo que ahora se pretende imputar a EL ESPAÑOL".

Los defensores detallan varias noticias de distintos medios de igual contenido a la que ha sido objeto de la demanda, entre ellas las que recogieron las opiniones de Henar Ortiz sobre el libro publicado por el primer marido de Letizia, Alonso Guerrero (56). "Somos una familia sencilla, republicana...", dijo la tía de la reina.

"Hasta el momento estas declaraciones de Henar Ortiz no han sido replicadas judicialmente a quien le corresponde iniciar esas acciones, sobre las que ahora pretende que se condene al periodista que está ejerciendo su derecho a la información y a la libertad de expresión, contextualizando un artículo con las mismas y sin que quepa sostener un ataque ilegítimo a derecho a la intimidad de nadie, menos del demandante que por no ser, no es ni citado" en la noticia.

"Si Jesús Ortiz quiere desligarse de tales afirmaciones", añade la defensa, "tendrá que actuar contra quien las dice para excluirse de las mismas, y no proceder contra los medios de comunicación, que no hacen sino reproducir lo que ya está publicado sin ninguna oposición del demandante, ni su hermana, ni nadie de la familia Ortiz".

Un debate público

Jesús Ortiz, la infanta Sofía y la reina Letizia en el primer acto institucional de Leonor de Borbón como princesa de Asturias. Gtres

Para EL ESPAÑOL, el padre de la reina Letizia "pretende restringir desproporcionadamente el derecho a la libertad de información sobre hechos veraces". Y ello porque la noticia, "lejos de ir dirigida a satisfacer curiosidad alguna, se circunscribe a poner en relación la posición social y relación social de quien así se manifiesta aprovechándose de la misma sobre una circunstancia de vital importancia para un Estado como es la forma del mismo, manifestación que inequívocamente, además de generalizar el carácter republicano de la familia Ortiz, se hace por una de sus miembros destacadas".

La defensa considera que en este pleito "la relación social del demandante y su familia en ningún caso debe ser obviada en cuanto que precisamente es la que convierte en relevante la preferencia expresada por una determinada forma de Estado y opción política hecho de absoluta relevancia e interés".

[Más información: Jesús Ortiz, el suegro del rey al que mentarle a la familia republicana es un agravio de 8.000 euros]