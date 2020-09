Victoria Federica cumple 20 años: enamorada, en un momento duro y tras una importante decisión

Victoria Federica de Marichalar y Borbón cumple 20 años este miércoles día 9 de septiembre. Hace exactamente dos décadas, con el boom del año 2000, nuevo siglo y nuevo milenio, llegaba al mundo la benjamina de la infanta Elena (55) casada por aquel entonces con Jaime de Marichalar (56). La segunda hija para el matrimonio tras el nacimiento de Felipe Juan Froilán (22) y la primera nieta niña para los reyes eméritos Juan Carlos (82) y Sofía (81).

Taurina, como su abuelo y su madre, y amante de la fiesta nocturna, como su hermano mayor, Victoria Federica es la más discreta del clan, aunque en los últimos tiempos también ha protagonizado momentos para el recuerdo. Vic, como cariñosamente la llaman sus amigos y algunos de sus seres queridos, celebra una nueva vuelta al sol y lo hace enamorada y rodeada de problemas familiares e incertidumbre en su futuro como estudiante debido a la pandemia de coronavirus.

Si bien el año pasado, al cumplir los 19, Victoria celebró su tardía puesta de largo con una gran fiesta en la finca El Chaparral y rodeada de más de 300 invitados, en esta ocasión, la joven deberá ceñirse y cumplir las medidas de protección básicas anti covid para evitar la propagación del virus.

Más allá del superficial asunto de no poder gozar de una fiesta con la que celebrar su nueva década de forma masiva, Victoria Federica cumple 20 años ante un contratiempo bastante más delicado. El pasado 3 de agosto, su abuelo materno, el rey emérito Juan Carlos de Borbón comunicaba a su hijo, el rey Felipe VI (52) a través de una carta oficial que abandonaba España tras verse presuntamente involucrado en oscuros asuntos económicos del pasado que han visto la luz ahora.

El mutismo de la familia del Rey hasta la fecha ha sido absoluto. Ningún miembro de la primera familia de España se ha pronunciado públicamente a este respecto. La discreción es máxima, pero Victoria Federica, de manera soterrada, ha mostrado su apoyo a su abuelo. Si hasta hace unos días en su WhatsApp tenía una foto junto a su novio, el DJ Jorge Bárcenas, desde principios de agosto, una persona especial la acompaña en su imagen para mostrar a todos: su abuelo Juan Carlos.

Ver esta publicación en Instagram Que todo esto pase ya🙏🏼❤️ Una publicación compartida de 🇪🇸Victoria De Marichalar🇪🇸 (@vicmarichalar) el 14 May, 2020 a las 12:34 PDT

A principios del mes de marzo, antes de que se decretase el estado de alarma Victoria Federica protagonizó uno de esos momentos en los que demuestra que tiene el carácter propio de la familia Borbón -y también bastante de la de Marichalar-. Al salir de su universidad, CIS The College for International Studies, la misma en la que estudia su hermano y por la que desembolsan más 20.000 euros anuales, un coche casi la atropella. Su reacción fue clara, directamente gritó: "¿Qué haces? ¡Que me has dao! ¡Gilipollas!".

Pocos días después de aquello, Victoria Federica viajó hasta Jaén para confinarse con su pareja en la impresionante finca de un amigo común donde estuvo hasta el mes de junio. Desde allí tomó la importante decisión de abrir al público sus redes sociales, hasta entonces privadas, y lanzó un inquietante mensaje para el que todavía no se ha hallado respuesta: "Cuando se es joven y saludable, no se le ocurre a usted que en un solo segundo su vida podría cambiar...".

En su faceta íntima, tras su ruptura con el torero Gonzalo Caballero (29), Victoria sonríe junto al DJ Jorge Bárcenas al que no ha dudado en dedicar unas bonitas palabras junto a unas hermosas fotografías en público cuando ha encontrado la ocasión. La joven de Marichalar y Borbón compartió por el cumpleaños de su pareja un total de cuatro vídeos y fotos dinámicas en su perfil de redes sociales como nunca antes lo había hecho.

Eran varias publicaciones inéditas de sus citas a solas con su novio en diversos ambientes. Victoria mostró sus salidas nocturnas a las discotecas donde él trabaja, también desveló sus viajes al mar juntos, sus caricias en plena naturaleza o instantáneas y selfies unidos sin importarles la multitud que les rodeaba en ese momento.

Lo que todas esas diferentes fotografías tienen en común es el gesto que muestran: siempre besándose y muy acaramelados. Victoria Federica no ha ocultado jamás el amor que siente por el DJ y a pesar de que compartió todo ello en el apartado de stories de Instagram -que desaparecen en 24 horas-, quiso dejar constancia de su especial vínculo.

