De Alfonso Merlos a Victoria Federica: la amplia lista de famosos que se ha saltado el confinamiento

Desde que el pasado 14 de marzo se decretara el estado de alarma por parte del Gobierno, toda España -salvo sectores esenciales- ha estado confinada en casa durante 50 días. Sin embargo, las cifras de multas que han facilitado las autoridades revelan que al menos 800.000 personas se han saltado el confinamiento. La mayoría de ellos son rostros anónimos, pero también hay famosos muy conocidos que han incumplido las normas, y existen pruebas de ello.

Salidas de casa a sabiendas de que han dado positivo en Covid-19, paseos en pareja cuando aún no eran legales, fiestas clandestinas, deporte en el exterior de forma reiterada un mes antes de permitirlo... son varias las causas por las que no han mostrado civismo con sus conciudadanos y con las reglas estatales. A continuación JALEOS muestra los nombres de los desafortunados protagonistas.

1. Alfonso Merlos, Marta López y Alexia Rivas

Alfonso Merlos, Alexia Rivas y Marta López han pasado por esta casa de Boadilla del Monte.

El escándalo amoroso del confinamiento ha acaparado páginas de medios de medio mundo, ha convertido en viral la videollamada de Merlos con la figura de Alexia paseándose por detrás y ha dado innumerables minutos de contenido a los programas del corazón. Pero, a pesar del entretenimiento que ha aportado a los españoles tras más de mes y medio encerrados en casa, la realidad es que la actitud de los tres implicados no ha sido adecuada en términos cívicos.

Hubiera deslealtad o no en esta historia, lo cierto y verídico es que todos ellos se han saltado el confinamiento. La ex gran hermana pasó unos días de principios de abril en casa del periodista y después volvió a su casa en mitad del estado de alarma, y la reportera hizo lo propio pero al revés, de su casa al domicilio de Merlos, donde aún permanece. Y el tertuliano político permitió todo ello y abrió y cerró las puertas de su casa siendo consciente de todo.

2. Álex González

Álex González y Blanca Rodríguez.

El actor de Vivir sin permiso fue cazado por los fotógrafos y reporteros de diversos programas de televisión cuando paseaba a sus perros junto a su pareja, la diseñadora de moda Blanca Rodríguez, que trabaja en la firma de moda Bleis Madrid.

El intérprete se ha saltado el Real Decreto del Estado de Alarma, porque tal y como se establece en el BOE, se puede sacar a pasear a las mascotas, pero de forma individual, sin compañía y cerca del domicilio. Sin embargo, Álex González fue captado por las cámaras cuando paseaba junto a su pareja Blanca y sin ningún tipo de distancia entre ellos, además de que ni siquiera llevaban guantes ni mascarillas.

3. Samantha Vallejo-Nágera

La jurado de MasterChef recibió una gran avalancha de críticas en las redes sociales el pasado domingo 26 de abril tras publicar una foto en Instagram en la que aparecía en la plaza mayor de la localidad segoviana de Pedraza paseando junto a su madre y su perro. La chef borró de inmediato la foto horas cuando comenzó a recibir mensajes negativos.

4. Aitana y Miguel Bernardeau

Miguel Bernardeau y Aitana volaron a Ibiza en el inicio del confinamiento.

La cantante también recibió numerosas críticas en las redes tras descubrirse que se saltó la cuarentena por el coronavirus y viajó desde Madrid a Ibiza, junto con su novio, Miguel Bernardeau. Lo peor de todo es que además venía de estar en Milán, uno de los focos principales de la pandemia.

Todo se descubrió una noche en la que la catalana conectó en directo desde su supuesta "casa" en una entrevista en videollamada con Los 40. El presentador le pidió que hiciera un pequeño tour por su domicilio y lo que llamó la atención de todos es que Aitana se negó con el pretexto de que estaba todo "muy desordenado". Sin embargo, el entrevistador insistió y le pidió que al menos mostrara algún objeto que le gustara mucho de su hogar. En ese momento sus fans no dudaron de la farsa porque no se le ocurrió una idea mejor que enseñar su bolso.

5. Oriana Marzoli

Oriana se realizó el test del Covid-19 y tras el negativo salió a casa de unos amigos.

Después de publicar una fotografía en la que aparece sujetando un test PCR de Covid-19 que da negativo, Oriana no ha tenido reparos a la hora de mostrar en sus redes sociales lo bien que se lo ha pasado junto a sus amigos en una tarde de sol y juegos, ignorando la distancia social. El hecho es que la televisiva mostró públicamente el resultado del test y no tardó ni dos segundos en coger el coche y plantarse en casa de unos amigos que tienen piscina y un amplio jardín en el que pasar la tarde.

6. Gianmarco Onestini

Gianmarco Onestini huyó a Italia tras su ruptura con Adara.

El 28 de marzo, el italiano puso rumbo a su tierra para reencontrarse con su familia en Ímola, su lugar natal. Todo esto ocurrió en mitad de unas extrañas circunstancias en lo que respecta a su relación con Adara -ya inexistente-, con la que convivía hasta ese momento, y repentinamente 'huyó' a su país. Con este viaje se saltó el confinamiento establecido en España cuando aún apenas llevaba 14 días decretado.

7. Mar Torres

Mar Torres se saltó el confinamiento poco después de decretarse.

El 18 de marzo Mar Torres se desplazó a casa de una amiga que celebraba su cumpleaños. El Estado de Alarma acababa de estrenarse y todos los españoles tenían prohibido salir de sus viviendas para desplazamientos que no fueran esenciales, como ir al supermercado o a la farmacia. Pero la entonces novia de Froilán decidió justificarse sin éxito: "A ver chicos, es el cumpleaños de mi amiga Marta y he venido a darle un beso y a tomarme un vino con ella. Somos vecinas. Nosotras vivimos en el barrio de Salamanca y vivimos a unos 200 metros, es como si hubiera venido a comprar a la farmacia".

8. Victoria Federica

Victoria Federica y Jorge Bárcenas.

Lo curioso de Victoria Federica es que cuando vio a su ex cuñada Mar Torres pedir perdón por saltarse el confinamiento, ella no dudó en escribirle "borderline", un vocablo inglés que sirve para designar el trastorno límite de la personalidad. Pero parece que ella no se aplicó la lección...

"Directamente desde Madrid, en pleno estado de alarma, Victoria Federica, sobrina del rey, se planta en mi pueblo, Villacarrillo (Jaén). Lo de desplazarse únicamente para lo estrictamente necesario no ha quedado muy claro todavía. ¡La responsabilidad es de todos, no de unos pocos!", escribía una tuitera el pasado 26 de marzo queriendo denunciar públicamente el gesto incívico de la hija de la infanta Elena. Desde entonces, Victoria se aloja en una finca de la ciudad andaluza con su novio, el Dj Jorge Bárcenas.

9. Alejandro Sanz

Alejandro Sanz reunió a algunos amigos artistas en su casa.

Fue uno de los artistas damnificados por la crisis del coronavirus. Se vio obligado a cancelar su tour La Gira y, para compensar a sus adeptos, decidió unirse a la iniciativa de dar conciertos desde casa. El cantante inauguró entonces un nuevo proyecto llamado La gira se queda en casa, que arrancó el pasado domingo 15 de marzo, donde ofrecía música en directo a sus millones de seguidores. Se puede ver a través de su canal oficial de Youtube, y cuenta con la intervención de varios amigos íntimos, como Juanes o Julio Reyes. Pero comenzó con mal pie, porque todos ellos quedaron en casa de Sanz, algo que estaba prohibido. Al menos ocho personas cohabitaban en la pequeña salita, entre los guitarras, los teclistas, los cantantes y el coro.

10. Diego Matamoros

Diego Matamoros paseando a su perro mientras tenía el coronavirus.

El 8 de abril Diego Matamoros confirmó ante sus seguidores que estaba infectado por el COVID-19. El hijo de Kiko Matamoros confesó que ha tenido los síntomas del coronavirus y que, aunque nunca acudieron a su casa a hacerle la prueba, asegura que ha estado infectado por el virus. Sin embargo, Diego se ha saltado las normas de aislamiento que se establecen cuando alguien muestra síntomas, y ha salido a pasear al perro sin respetar la cuarentena sanitaria tan estricta para los enfermos.

11. Gloria Camila

Gloria Camila fue acusada de llamar a la peluquería a domicilio sin tener necesidad.

El 23 de marzo se vivió una gala de Conexión Honduras repleta de tensión y discusiones entre Gloria Camila y Sofía Suescun. La navarra atacó directamente a la ex de su novio y la acusó de haber incumplido la regla básica del confinamiento decretado por el Gobierno tras haber acudido a una peluquería. Mediaset ha cerrado sus departamentos de peluquería y maquillaje desde el Real Decreto, pero esa noche la hija de Rocío Jurado levantó sospechas por su perfecto cabello y rostro. La propia Gloria confirmaba en sus redes sociales la 'ilegalidad', mostrando el resultado y etiquetando el nombre de la peluquería a la que había acudido.

12. La Pelopony

La pelopony ha sido multada en varias ocasiones.

No ha querido ocultarse en ningún momento. La televisiva ha mostrado al mundo en varias ocasiones cómo se ha saltado el confinamiento estos días para hacer deporte y dar paseos sin gente, y por ello ha recibido, no solo críticas, sino también varias multas. "Voy a hacer los Stories que me dé la gana porque ya me han multado, así que cuando me llegue la multa, ya la pagaré. Ahora voy a hacer cardio, voy a pasar todo el día por el campo... como una diosa", comentaba públicamente.

13. Nuria Roca

El pasado 27 de abril los pequeños de la casa pudieron salir a la calle.

"¡Después de 46 días nuestra primera salida no ha podido tener más glamour!", escribía la presentadora, feliz de poder ver a sus hijos en la calle. Sin embargo, al instante cientos de críticas inundaban su publicación: "Tu hijo mayor no aparenta menos de 14", "Pero a ver, perdona que te diga pero tu hijo de 17 con los perros no puede estar tan cerca de los otros pequeños"... Muchísimos usuarios arremetieron contra la colaboradora de El Hormiguero, por lo que ella misma quiso puntualizar más tarde el hecho: "Tengo dos hijos menores de 14 años y otro de 17. Un adulto debe acompañar a sus hijos menores durante el paseo. El menor, de 17, está sacando a las perras como todos los días. ¿Cuál es el problema? Ahhhhh ya veo, que han tenido la osadía de sentarse un segundo en el suelo, ¿verdad?".

