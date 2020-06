Victoria Federica se va de cena con 'influencers' mientras su ex presume de nueva novia

Victoria Federica (19 años) ha regresado a Madrid después de tres meses de idílico confinamiento en Jaén junto a su novio, Jorge Bárcenas (21). La hija de Elena de Borbón (56), que cuenta con una ajetreada vida social, se ha reencontrado en la capital con varios amigos para ponerse al día y disfrutar de una agradable velada en una terraza.

Sus acompañantes han sido Tomás Páramo, María García de Jaime y Beltrán Lozano, tres influencers muy cercanos a Victoria Federica. La nieta del rey emérito y sus amigos se reunieron en un restaurante de la ciudad y mostraron una actitud distendida y alegre, aunque a la salida del local Victoria Federica no quiso hacer declaraciones a los medios y trataba de ocultar su rostro.

Mientras tanto, su exnovio Gonzalo Caballero (27) también se ha dejado ver paseando muy bien acompañado por las calles de la capital. Un año después de su ruptura con Victoria Federica, el diestro ha recuperado la ilusión al lado de una atractiva joven con la que ha consolidado su relación durante los meses de confinamiento. La afortunada se llama Julieta Hernández, tiene 20 años estudia en el Insituto de Empresa.

Victoria Federica cenando junto a sus amigos. Europa Press

El torero y su nuevo amor ya pasean su amor con naturalidad y, lejos de esconderse, se les ha podido ver muy cómplices y cercanos disfrutando de la noche madrileña. Mucho más espontáneo de lo que acostumbraba a ser junto a Victoria Federica, Gonzalo no dudó en coger por la cintura, abrazar y besar en repetidas ocasiones a su novia durante una divertida noche en la que también estuvieron acompañados por más amigos.

Aunque hace casi un año que el diestro y la sobrina del rey Felipe VI decidieron poner punto y final a su relación, lo cierto es que Gonzalo siempre ha tenido buenas palabras para la que fuera su pareja. Él mismo contaba así su ruptura en la revista ¡Hola!: "He estado saliendo con Victoria unos meses, pero he tomado la decisión de no tener una relación seria porque quiero centrarme en mi profesión".

Gonzalo Caballero con su nueva novia por las calles de Madrid. Europa Press

El joven diestro aprovechaba esa entrevista para dedicar unas bonitas palabras a su ex: "Victoria es maravillosa, con unos valores y una educación que harían que cualquiera se enamorara de ella. Tiene un corazón único. No queda hoy en día gente así", confesaba.

Ahora, el torero parece volver a apostar por el amor con esta nueva joven que ha ocupado su corazón. Sin embargo, Gonzalo Caballero no ha dejado a un lado su profesión y, después de varios meses retirado de los ruedos debido a la grave cogida que sufrió el pasado 12 de octubre en la plaza de toros de Las Ventas, se ha unido a la campaña 'La cultura no se censura' en la que él y sus compañeros luchan por los derechos del mundo taurino en medio de la pandemia del coronavirus.

