Victoria Federica viaja de Jaén a Madrid en pleno estado de alarma

Victoria Federica de Marichalar y Borbón (19 años), como casi la gran mayoría de los españoles y un tercio del planeta Tierra, se encontraba hasta hace unos días confinada en Jaén tras el decreto de estado de alarma sanitaria por parte del Gobierno. Ya entonces, no tuvo demasiada prisa por seguir las órdenes gubernamentales de quedarse en casa para evitar expandir el coronavirus y optó por abandonar Madrid, saltándose, pues, el confinamiento, como tantos otras celebridades. Quiso poner tierra de por medio y disfrutar de Andalucía.

Tras aquel episodio que no pasó inadvertido, la joven decidió instalarse en una lujosa finca de Villacarrillo, en Jaén, propiedad de un amigo, junto a su pareja, el DJ Jorge Bárcenas (21). Y allí, también acompañada de varios conocidos, la joven pareció aprender la lección y se ha mantenido en un perfil bajo en estos meses. Unas imágenes recientes colgadas en el Instagram de una amiga suya demuestran que Victoria Federica se ha cambiado de provincia y en la actualidad se encuentra en Madrid. Ha regresado a la capital, a su casa.

Las imágenes que demuestran que Victoria Federica está en Madrid. Instagram

Hay que puntualizar que Madrid continúa en la Fase 1 de la desescalada, la cual está siendo especialmente más lenta en dicha capital ante el persistente número de fallecidos por Covid-19, sumado a los contagios. Así pues, en esta fase no se permiten los desplazamientos entre provincias -que podrán realizarse en la Fase 3, siempre y cuando ambas provincias, de procedencia y destino, estén en dicha fase- o salvo algunos supuestos. Sea como fuere, Victoria Federica ha vuelto a su lugar de residencia.

Precisamente, la información ha llegado desde la cuenta de su amiga Carlota Suárez, quien ha colgado varias historias en su red en las que se ve al grupo de amigos de 'terraceo' en el restaurante Madame Sushita, un popular local japonés. "Back" ('de vuelta'), reza su historia, en la que, además de Victoria Federica, también aparece en las imágenes su pareja, Jorge Bárcenas, con quien compartió confinamiento en Jaén.

Su inquietante mensaje desde Jaén

Antes de que se desplazase a Madrid, Victoria Federica utilizó sus redes sociales privadas -aquellas en las que cree que nadie la ve ni la oye- para lanzar un inquietante mensaje sin receptor. La joven royal usaba el bloc de notas de su propio iPhone para escribir unas frases que dan lugar a múltiples interpretaciones. El texto reza lo siguiente: "Cuando se es joven y saludable, no se le ocurre a usted que en un solo segundo su vida podría cambiar...".

¿Qué le pasaba a Victoria Federica? ¿Qué quiso decir con eso de "en un solo segundo su vida podría cambiar"? En estos momentos de pandemia del coronavirus cabe hacerse un sinfín de preguntas. ¿Hay alguien de su entorno que haya contraído Covid-19? ¿Por qué alude a la inconsciencia de la juventud cuando ella es realmente una joven mujer de 19 años?

Por otro lado, Felipe Froilán ha pasado el confinamiento en el Hotel Boutique Alcuzcuz, un espectacular espacio de más de 20 hectáreas que era propiedad del decorador Jaime Parladé, tío de Andrés Parladé, íntimo amigo suyo, y que está ubicado en la exclusiva localidad malagueña de Benahavís. La infanta Elena, madre de ambos ha pasado la cuarentena sola en en piso que tiene en propiedad en la zona de Retiro en Madrid.

Y aunque de los sobrinos del jefe del Estado no ha habido imágenes recientes hasta el actual 'terraceo' de Victoria Federica, la infanta Elena (56) lejos de esconderse, se ha mostrado más expuesta y orgullosa que nunca. La infanta no solo se deja fotografiar diariamente mientras pasea a su perro sino que además, ha colaborado cantando Resistiré de El Dúo Dinámico y Fix You de Coldplay en dos emotivos vídeos para apoyar a los sanitarios españoles en la incesante lucha contra el coronavirus.

