Los 79 años de María Teresa Campos: así pasará su cumpleaños más agridulce tras un año duro

Este jueves María Teresa Campos cumple 79 años, una celebración muy especial y un tanto dolorosa para la presentadora, ya que el año pasado, por estas fechas, comenzaba su 'calvario' mediático. Edmundo Arrocet (70), su pareja por entonces, llevaba varias semanas -su estancia más larga- fuera de España sin explicación oficial y tampoco aterrizó para estar a su lado en esa comida que Teresa organizó con sus hijas y su nieta Alejandra Rubio en un restaurante de Madrid. Sin ella saberlo, era el principio del fin de su relación sentimental con el cómico chileno.

En esa ocasión, como en muchas otras, Teresa lo disculpó ante los medios. Llegó el verano y, ya avanzado, Bigote aterrizó en Málaga. Allí estaba Teresa en la estación del AVE para acallar rumores. Especulaciones que finalmente dieron al traste con la relación en diciembre. Teresa y Edmundo rompían su relación porque él volvía a irse para no volver. Y también sin explicación. Fue un duro bache emocional para ella, del que aún hoy no está repuesta. Con el año 2020 recién estrenado llegó el coronavirus, el estado de alarma, el confinamiento y el ánimo de María Teresa no fue precisamente a mejor entre cuatro paredes.

Teresa junto a sus hijas y su nieta Alejandra el 18 de junio de 2019. Gtres

Este jueves Teresa deja atrás 365 días convulsos. Sopla 79 velas y JALEOS ha podido conocer cómo será la celebración. "No se hará nada especial, será en la misma línea del año pasado. Una comida con sus hijas y sus nietas. Algo familiar", asegura una persona cercana a Teresa. Lo que no se conoce hasta el cierre de este artículo es si se festejará en casa de Campos o de sus hijas o en algún restaurante. "Teresa todavía tiene miedo de la pandemia y no quiere exponerse mucho", se explica.

Existe un temor lógico, ya que su hija Carmen Borrego (53) ha padecido coronavirus y por eso, probablemente, opten por una celebración de puertas para adentro. Cuenta una fuente a este periódico que las amigas de Teresa han intentado hacerle algo bonito y sorprendente, pero que ella ha pedido expresamente no hacer nada extraordinario. Sea como fuere, todos le hacen ver que lo mejor está por llegar y que este aniversario será muy especial y determinante en su vida. "Teresa todavía tiene mucho que hacer y que vivir y los que estamos a su lado nos vamos a encargar de ello", cuenta alguien que bien la quiere y cuida.

Infructuosa vuelta a la tele y 'YouTube'

Si hay algo que juega como factor determinante en el ánimo de María Teresa es, sin duda, el hecho de que no haya vuelto a la televisión, a un plató, a presentar un programa desde que echase el cierre Qué tiempo tan feliz. En ese momento, ella se aferró a ese contrato de larga duración que aún tenía con la cadena, hablaba de proyectos que se estaban barajando, pero, finalmente, Campos y Mediaset rompieron lazos profesionales. Desde entonces, Teresa ha intentado tantear otras cadenas de la mano de su hija Carmen, que es quien le está gestionando esa posible vuelta a la televisión.

No obstante, pese a que había algunas cadenas interesadas en Teresa, nada cuajó y la poca esperanza que había se esfumó primero con la convulsión política en las autonómicas y, más tarde, con la llegada del coronavirus. Todo se ha paralizado de súbito, pero ella ha encontrado una salida, una alternativa, una reinvención. María Teresa se ha lanzado al mundo de los youtubers. Junto a su amiga Meli Camacho, la malagueña ha creado su canal, llamado Enredadas en la red.

JALEOS se puso hace unos días en contacto con Teresa, quien apenas podía disimular la ilusión: "Fue Meli quien me convenció y como hemos trabajado mucho juntas, y somos muy amigas, pues lo hemos hecho. Yo lo que quiero es que sea interesante y a la vez entretenido. Elegiremos muy bien los temas". La propuesta brotó de Meli, que es la que se encarga de toda la intendencia de grabación y la que recibe, vía email, las consultas y preguntas de los usuarios. La interacción con ellos será fundamental. Se trata de un programa semanal con una duración estimada de quince minutos como máximo. Ni María Teresa ni su amiga quieren que se haga excesivamente denso o largo; su deseo es que sea una charla constructiva y liviana.

Ahí, en la biblioteca central de la mansión Campos, se abordan diversos temas, desde salud y belleza, hasta alimentación y autoestima. Teresa lleva la suerte de batuta durante la conversación, como conductora de programas que es, y Meli Camacho aporta la parte rigurosa y científica, ya que es experta en Salud. Sea como fuere, este proyecto ha animado sobremanera a Teresa. Cuenta una amiga que "se lo está tomando como si fuese un programa, estudia contenidos, piensa en lo que le interesa al espectador. Como si estuviese haciendo una escaleta de programa". Enredadas en la red está siendo su estímulo más potente en estos días tan grises aún.

