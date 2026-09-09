Qué le ha pasado a Javier Alonso en 'Pasapalabra': del inesperado adiós tras 138 programas al histórico que le sustituye

Sorpresa monumental la que se llevaron los seguidores de Pasapalabra en la tarde de este martes, 8 de septiembre, con el inesperado abandono de Javier Alonso.

El abogado, que llevaba peleando por el bote desde febrero, tras la histórica hazaña de Rosa Rodríguez, ha tenido que decir adiós al concurso por "motivos personales" que no han trascendido.

Así se lo comunicó Roberto Leal a los espectadores del concurso de Antena 3, que arrancó su emisión con la silla vacía del madrileño.

"Tengo que dar dos noticias, una buena y una mala. La mala es que Javier nos ha tenido que dejar por motivos personales, no va a poder continuar en Pasapalabra", anunció el presentador.

"Esta siempre va a ser tu casa, tu familia. Aquí estaremos esperándote", añadió Leal, dedicándole unas cariñosas palabras al concursante.

Javier Alonso se ganó el cariño de los espectadores durante su paso por Pasapalabra.

El madrileño entró en el prestigioso 'club de los 100' y, en sus 138 programas, acumuló un total de 99.600 euros gracias a sus victorias parciales.

Javier Alonso y David Trigo juegan en 'AlaZ'. Captura TV

Buena parte de su trayectoria en el concurso la compartió con David Trigo, el bioquímico barcelonés que recientemente también superó la barrera de los 100 programas.

Ambos se enfrentaron primero en el Rosco y, posteriormente, en AlaZ, convirtiéndose en los primeros concursantes en disputar el premio final en la prueba estrenada a principios de verano.

El regreso de un histórico

Para cubrir la baja de Javier Alonso, Antena 3 ha recurrido a un rostro muy conocido por los seguidores del programa.

Roberto Leal fue el encargado de anunciarlo: "La buena noticia es que vuelve uno de los grandes: Moisés Laguardia".

Moisés Laguardia volvió este martes, 8 de septiembre, a 'Pasapalabra'. Captura TV

El riojano protagonizó uno de los grandes duelos de la historia reciente del concurso frente a Óscar Díaz. Su etapa terminó en mayo de 2024, cuando su rival consiguió hacerse con el bote.

Ahora, Moisés afrontará su tercera etapa en el concurso, después de sus participaciones de 2014 y 2018, cuando Pasapalabra todavía se emitía en Telecinco.

'Pasapalabra' VS 'Rueda la letra'

La salida de Javier Alonso se produce, además, en un momento especialmente sensible para el concurso.

Desde este lunes, Pasapalabra convive en la parrilla con Rueda la letra, el nuevo concurso de Telecinco que ha incorporado el Rosco como prueba final.

LÍDER ABSOLUTO @PasapalabraA3 en @antena3com con un 16.1% de share y una media de 1.364.000 espectadores



🧠 Más de 2.7 millones de espectadores conectaron en algún momento



🧠 OJO a su minuto comenzando en un 11.4% y terminando por encima del 20%#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/rwJHR13yiF — Dos30' (@Dos30TV) September 9, 2026

En su 2º día en la tarde de @telecincoes #RuedaLaLetra llega al 8% de cuota, 587.000 y 1.214.000 espectadores únicos



➡️ Promedia un 48.4% de fidelidad



➡️ Roza el 10% entre el público femenino#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/tX9INXIL9K — Dos30' (@Dos30TV) September 9, 2026

El programa presentado por Roberto Leal volvió a imponerse en audiencia, aunque lo hizo con un dato ligeramente inferior al habitual: un 16,1% de cuota de pantalla.

Eso sí, este martes coincidió con una jornada especialmente complicada para la televisión, marcada por el debut de tres equipos españoles —Real Madrid, Real Betis y Villarreal— en la Champions.

Por su parte, Rueda la letra firmó un 8% de share en su segunda emisión en Telecinco, un punto menos que en su estreno.

El formato, además, retrasó 15 minutos su inicio para reducir su coincidencia con La Promesa, adentrándose en el tramo de Pasapalabra.