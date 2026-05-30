Minerva Piquero: "Estaba en lo más alto cuando dejé Antena 3, y no me molesta que me sigan llamando 'la chica del tiempo"

Minerva Piquero ha publicado 'No estoy loca', un libro sobre la menopausia. Cedidas.

Durante más de una década, su rostro y su voz fueron el refugio diario de millones de espectadores que esperaban el pronóstico del mapa meteorológico.

En los años 90, en pleno boom de las televisiones privadas, alcanzó una popularidad arrolladora y un estatus privilegiado en la pequeña pantalla.

Sin embargo, en el cenit de su carrera, Minerva Piquero tomó una decisión drástica: alejarse de los focos para reinventarse en el anonimato del sector corporativo.

A día de hoy, con la perspectiva del tiempo y asentada con éxito en su regreso a la televisión pública, la asturiana mira atrás con un orgullo intacto y sin pizca de nostalgia: "Estaba en lo más alto cuando dejé Antena 3, y no me molesta que me sigan llamando 'la chica del tiempo'; al contrario, es un regalo que la gente me recuerde con tanto cariño".

Pero detrás de la sonrisa perenne de la comunicadora se escondía, -hasta hace poco-, una batalla invisible y silenciosa. Piquero regresa a las librerías con No estoy loca, un honesto manifiesto sobre la menopausia y los tabúes que aún arrastra la madurez femenina en nuestra sociedad.

El libro nace de su propia necesidad de respuestas tras sufrir un auténtico calvario médico que la opinión pública, reduciéndolo todo a un simple cambio de peso, no supo entender.

"Me he encontrado con muchos estigmas entre muchas mujeres a la hora de buscar información", denuncia la presentadora en su entrevista con EL ESPAÑOL, decidida a romper el silencio estructural y el sentimiento de aislamiento que sufren miles de mujeres al cruzar la frontera de los cincuenta años y la, en ocasiones temida, menopausia.

'No estoy loca' es el "manual de superviviencia" sobre la menopausia que ha escrito Minerva Piquero. Editorial Grijalbo.

Con una crudeza que estremece y reconforta a partes iguales, Minerva recuerda en las páginas de este trabajo el preciso instante en el que una perimenopausia agresiva, un tumor hormonal y graves problemas de tiroides dinamitaron la percepción que tenía de sí misma.

Fue el momento en el que su propio organismo se convirtió en un territorio hostil e indescifrable. "Fueron un montón de cosas. De repente dices: 'Llevas cincuenta y pico años viviendo en tu cuerpo y de repente empieza a ir por libre'. Mi cuerpo reaccionaba de manera opuesta a todo. Te asustas. Asumes que no tienes el control", destaca.

"Llega un momento en el que no te conoces. Y te preguntas: '¿Qué pasó?'", reflexiona. De esa profunda crisis, y de la soberanía recuperada sobre sus propias cicatrices, habla en esta íntima entrevista.

¿Cómo nace la idea de hacer este libro?

Recuerdo un día en el que le conté lo que he vivido a varios caballeros. Uno de ellos comentó: 'Caray, qué interesante, no teníamos ni idea. Ojalá te hubiera grabado".

La conversación llegó a oídos de la jefa de edición de Grijalbo, que contactó conmigo y me dijo: "Esta historia me encanta, ¿por qué no la contamos?". Entendí que no se trataba de mí, sino de hablar de todas.

"A Christian Gálvez, mi compañero en Telemadrid, le pedí contara qué siente un hombre cuando lo abordas con la menopausia"

Christian Gálvez firma el prólogo. ¿Cómo surgió vuestra amistad?

Uy, le conocí hace mil años, cuando él hacía Pasapalabra y yo fui unas cuantas veces a concursar. Es una persona tan linda, tan afable, tan "de verdad" cuando te mira y te da cariño, que es imposible no sentir cariño también por él.

Además, somos compañeros en Telemadrid. Yo llevo allí tres años y medio y él hace un programa por las tardes. Durante unos meses estuve haciendo una pequeña sección de colaboradora y nos veíamos.

Hablábamos poco porque él estaba con su directo y yo entraba y salía como una ráfaga. Pero en una de esas le dije: "Christian, estoy con un libro".

Se me ocurrió, porque él está muy enamorado y tiene una relación preciosa con Patricia (Pardo), y le dije: "Voy a atracarle".

Minerva Piquero. Cedida.

Entonces, le propuso que escribiera la introducción...

Fue una risa porque la primera vez que se lo pedí me miró con una cara y me dijo: "No tengo ni idea. No puedo escribir nada de esto que me estás contando".

Y yo le dije: "¡Es que eso me encanta! Esa respuesta confirma lo que ya sé y me parece muy interesante tu punto de vista. Venga, cúrratelo". Le pasé el libro, el manifiesto que tengo para los hombres y las estadísticas de estudios de Estados Unidos.

A Christian le dije que me interesaba mucho que contara qué siente un hombre cuando lo abordas con este tema (la menopausia).

¿Qué papel juegan los hombres en la menopausia femenina?

Este libro es inclusivo. Yo adoro a los hombres, pero creo que los pobres están muy perdidos. A veces se sienten no deseados, excluidos u odiados, y piensan que todo se va al garete, cuando en realidad son ellas las que están fatal.

"Mi libro es inclusivo. Yo adoro a los hombres, pero están muy perdidos"

Antes de quemar Roma, acércate y pregúntale: "¿En qué te puedo ayudar?". Un masaje en los pies, un chocolate... saber estar ahí. Sentir que no te miran como a un bicho raro es la mejor ayuda.

Muchos hombres me han dicho: "Sí, mucha menopausia, pero a ver cuándo se escribe un libro sobre lo que los tíos tenemos que aguantar cuando estáis vosotras así".

Están muy perdidos. He sacado el tema en cenas y me dicen: "Ah, sí, pero eso dura como cinco o seis meses, ¿no?". Y yo les digo: "No, cariño, entre cinco y diez años". Se quedan espantados.

Minerva Piquero. Editorial Grijalbo.

Usted se alejó de los focos para trabajar en comunicación corporativa. ¿Se desencantó de la televisión?

Cuando dejé Antena 3 estaba en lo más alto, con una audiencia magnífica después de 16 años. Pero yo sentía que podía hacer otras cosas; quería crecer como periodista y experta en comunicación.

Monté una agencia de comunicación corporativa y me fui a lo loco, con una hija de 5 años y una hipoteca.

"Me fui a lo loco de Antena 3, con una hija de 5 años y una hipoteca"

Entré en una multinacional y fue muy interesante. Estuve una década gestionando la comunicación de un grupo muy potente, reportando a Londres y con dueños japoneses.

No me aburrí nada; hacía estrategias, planes y campañas de marketing para marcas muy potentes.

Y, más de una década después, la llamaron para ponerse de nuevo delante de las cámaras.

Cuando me llamaron de Telemadrid yo estaba en ese momento "malo" de salud. Me estaba planteando seriamente dejar Madrid e irme a Asturias o al norte.

En ese impasse me llamó Carlo Boserman, un amigo productor de hace 30 años, y me dijo: "Tengo un programa que tiene tu nombre". Yo le dije: "Ni de coña, hace 13 años que dejé la tele y estoy cansada vitalmente". Pero me convenció para tomar un café y me encantó el proyecto.

Minerva Piquero. Cedidas.

¿Qué le gusta de trabajar en la cadena autonómica?

Telemadrid es un proyecto amable, divertido y familiar. Ponerme delante de la cámara de nuevo fue como si lo hubiera dejado ayer. Trabajar delante de las cámaras es como montar en bici. Nunca se olvida.

¿Qué es lo más gratificante de su profesión?

Lo más bonito es la gente, todas las personas de más de 45 años me conocen y tienen ese recuerdo de hace 20 o 25 años.

Ayer mismo un taxista me dijo que le dio un vuelco el corazón al oír mi voz por teléfono. A la gente le gusta encontrarme porque les evoca una época en la que todos éramos jóvenes.

"Es un regalo que tantas personas me den cariño sin conocerme personalmente"

¿Le agrada que aún la recuerden como 'la chica del tiempo' de la tele?

No me molesta que me digan "la chica del tiempo". Es un regalo que tantas personas me den cariño sin conocerme personalmente. Trabajé con Jesús Hermida un año y siempre le decía qué ilusión me hacía haber sido "chica Hermida".

Soy consciente de que formo parte de una historia muy grande: el nacimiento de las televisiones privadas cuando solo había una tele y toda España estaba pendiente de lo que pasaba en esos canales. Fue un privilegio tener la atención de todo un país.

Volviendo al tema central del libro, ¿qué reflexión hace sobre la mujer pasado el umbral de los 50 años?

El otro día, un hombre me recordó: "El 90% de las separaciones, estadísticamente, las solicita la mujer y suele ser sobre esta edad. ¿Tiene que ver la menopausia con el hecho de que queráis separaros?". Me dio la risa, porque parece que sí.

Las mujeres llegamos a una edad en la que tenemos un despertar. No es que nos volvamos locas. Ese despertar, -que por supuesto es neurológico, algo de la mente y del alma-, coincide con la revolución hormonal. Es un despertar de la madurez.

Es algo que intento explicar en el decálogo de los "noes": cómo cambian las relaciones, con los hijos o con la pareja.

"Las mujeres llegamos a una edad en la que tenemos un despertar de la madurez"

¿A qué se refiere?

Las mujeres, por instinto, somos dadoras, cuidadoras, proveedoras. Mantenemos ese pegamento emocional. Lo hacemos con nuestras madres, con nuestros hijos, con nuestras parejas, con la familia. Se nos da bien y estamos dotadas para esto. Pero es agotador.

Entonces, llegas a una edad en la que tu cuerpo te empieza a exigir una serie de cosas. Has perdido energía, empiezas a tener problemas de salud. Te miras y reflexionas: "Yo estoy ahí dentro, en alguna parte, y no me encuentro bien". Y, de pronto, la carga se hace muy grande.

Cuando tienes cincuenta y tantos, tus hijos son adolescentes o están en los 20, pero no se pueden independizar en la mayoría de los casos.

Además, tenemos papás que nos necesitan: el cuidado se extiende. En cuanto a las parejas, muchas sufren un desgaste. Es ahí cuando dices: "Ahora yo". Eso requiere de valentía y de tener las ideas claras.

Minerva Piquero. Cedidas.

¿Falta conocimiento, y entendimiento, sobre la menopausia?

Es algo que comento en el libro: los adolescentes se vuelven insoportables. A algunos les da por ser violentos o bordes, otros se encierran como una concha, otros parece que te odian. Lo asumimos porque sabemos que están en una transformación. En cambio, a nosotras nadie nos perdona.

Cuando llegamos a esta etapa, tenemos una transformación neuronal grandísima. La menopausia es neuroendocrina. Hay una parte del cerebro súper afectada y alterada que se está transformando en este proceso. Y esto no lo tenemos en cuenta.

Cuando hablas de una mujer con menopausia, es una señora con un abanico porque tiene sofocos y que tiene llantina de manera incontrolada. Para mí, el cliché es insultante.

"Lo que hace atractiva a una mujer es su poder"

¿Qué aprendizajes ha adquirido con este trabajo?

Yo me desnudé en este libro. Le pedí a otras mujeres que me contaran su testimonio o cómo se sentían.

Lo cuento con el ejemplo de Dorothy y el Mago de Oz. Está en nosotras el poder decir: "Sí, soy poderosa, tengo la capacidad, me merezco ponerme a mí en primer lugar. Me merezco cuidarme. Soy suficiente".

A mis 58 años, no me he hecho nada. A veces fantaseo. Veo a otras y pienso: "¡Guau, qué guapas están, se han quitado 10 años!". Pero luego me sale un orgullo de dentro: "Cada arruga que tengo, cada pliegue, cada cicatriz... me lo he ganado".

Usted ha sido una belleza. Y lo sigue siendo. También hay que reivindicar la belleza madura.

Donde esté una mujer con la cabeza bien amueblada, que se sabe suficiente, que se sabe merecedora de lo bueno y que es capaz de elegir con quién pasa su tiempo y cómo lo pasa, porque es dueña de su vida... esa mujer es súper sexy.

Lo que hace atractiva a una mujer es su poder. Y lo que la hace poderosa es saberse suficiente, saberse merecedora, saberse libre. Eso es lo más sexy que hay.