La jugada que nadie esperaba de Mediaset: un acuerdo secreto para hacerse con los derechos de El Rosco de 'Pasapalabra'

Nuevo giro de guion al terremoto que está sufriendo Pasapalabra, el concurso más visto de la televisión. Mediaset tenía un acuerdo firmado con la compañía holandesa MC&F para quedarse con los derechos de El Rosco, su prueba estrella.

El acuerdo, sellado por Alessandro Salem hace más de un año, está supeditado a la sentencia favorable de la empresa propietaria de la prueba final, tal y como ha adelantado Informalia y ha podido confirmar EL ESPAÑOL.

La jugada maestra del Consejero Delegado del grupo de Fuencarral salía a la luz tan solo unas horas después de que el Tribunal Supremo confirmara que El Rosco tiene autoría y entidad propia y que, por lo tanto, sus derechos pertenecen a MC&F y no a ITV, la propietaria de Pasapalabra.

Por de pronto, Antena 3 podrá continuar emitiendo Pasapalabra con normalidad las próximas semanas, con Rosco incluido. Y es que, tal y como ha podido saber este periódico, el grupo todavía no ha sido notificado oficialmente de la sentencia.

Cuando esto se produzca, Antena 3 contará con periodo de ejecución voluntaria, de una duración indeterminada, en el que intentará llegar a un acuerdo con MC&F.

Es importante aclarar que la resolución del Supremo habla de cese de la explotación "sin autorización de su titular". Es decir, no se trata de una prohibición radical de la emisión.

Pero que Mediaset cerrara este acuerdo con la compañía holandesa cambia el escenario completamente, porque seguramente dificultarán esas negociaciones.

De querer hacerse con El Rosco, el grupo de Fuencarral tendría que sacarse de la manga un nuevo formato que contaría con dicha prueba como desenlace, pero nunca podría llegar a emitir Pasapalabra, cuyos derechos en España los tiene Antena 3.

Éxito en audiencias

Lo cierto es que Pasapalabra tiene detrás una intrahistoria sobre una batalla judicial en la que se han visto involucradas diferentes cadenas de televisión y productoras de diferentes países. En juego hay mucho dinero, porque el concurso es la gallina de los huevos de oro de la televisión.

En España, El Rosco suele concentrar la mayoría de los minutos de oro. Su audiencia, además, arrastra a la oferta que inmediatamente le sucede, como es el caso de las noticias de Vicente Vallés en Antena 3.

Roberto Leal, presentador de 'Pasapalabra'.

Pasapalabra forma, junto al informativo y El Hormiguero de Pablo Motos, la denominada 'milla de oro' de la televisión. O en otras palabras: la franja de mayor consumo y, por ende, la más codiciada por los anunciantes.

Pasapalabra es un concurso capaz de voltear por completo el tablero televisivo, pues cuando Telecinco disfrutaba del concurso, la cadena era líder y nadie tosía a Pedro Piqueras por ese 'efecto arrastre'.

Guerra judicial millonaria e internacional

Para entender lo que está ocurriendo hay que remontarse hasta los inicios de Pasapalabra. Allá por 1996, surgió el formato original en la británica BBC con el nombre de The Alphabet Game.

Este programa producido por ITV enfrentaba a dos concursantes. Sin embargo, aquel concurso no contaba con una prueba final y acabó por pinchar en audiencia y solo estuvo unos pocos meses en antena.

Dos años más tarde, Mediaset Italia se interesó por el formato, haciéndose con los derechos de emisión. Así, Canale 5 empezó a ofrecer Passaparola aunque con una importante novedad. La cadena italiana introdujo una prueba final para aumentar la emoción del concurso: El Rosco.

En ese momento, la compañía italiana también tenía los derechos de 21x100, un programa creado por la productora holandesa MC&F, la cual aseguró que había cedido a Canale 5 los derechos para emitir el concurso como una sección dentro de otro formato.

De Antena 3 a Telecinco

Tras el éxito que tuvo en la televisión italiana, Antena 3 compró a ITV los derechos del concurso y lo trajo a España con El Rosco incluido. Lo hizo bajo el nombre de Pasapalabra y de la mano de Silvia Jato.

Cinco años después, Antena 3 decidió cancelar el concurso porque sus audiencias habían caído. Y aquí entró en juego Telecinco. La cadena con sede en Fuencarral se hizo con los derechos de la productora británica en 2007.

Pasapalabra estrenaba así nueva casa en nuestro país, con Christian Gálvez al frente y con la compañía BocaBoca. Y lo cierto es que el concurso funcionó muy bien, porque pronto se consolidó como uno de los grandes pilares de Telecinco.

Los problemas empezaron en 2009, cuando la productora española perdió los derechos de emisión, y Telecinco firmó un acuerdo de coproducción con ITV, la propietaria original del programa.

Chistian Gálvez presentó 'Pasapalabra' en Telecinco.

Sin embargo, el 21 de enero de 2010, Mediaset decidió romper unilateralmente el acuerdo con la productora porque había recibido una carta de la holandesa MC&F a finales de 2019 en la que aseguraba ser la legítima propietaria de El Rosco.

El grupo de Paolo Vasile acusó a ITV de no poder garantizar la "indemnidad" o "exclusividad" de la propiedad intelectual sobre la prueba final, de ahí que decidiese romper con ITV y seguir con la emisión del concurso de la mano de MC&F.

Para que esto fuese viable, se modificaron las pruebas creadas por la empresa británica, manteniendo únicamente el reto final. Desde ese momento, los créditos finales señalaban que Pasapalabra estaba basado en el formato original 21x100 de MC&F.

El fin de 'Pasapalabra' en Telecinco

Que Mediaset rompiera con ITV desencadenó una larguísima batalla judicial. ITV advirtió en numerosas ocasiones a la cadena que estaba utilizando ilícitamente su idea original, pero Mediaset ignoró los avisos continuando con la emisión.

La disposición de ITV era total para solucionar el conflicto. Pero Telecinco se negó en rotundo en alcanzar un acuerdo. De hecho, la cadena demandó a la productora para exigirle una devolución de las facturas abonadas desde 2009, al considerar que habían engañado a Mediaset tras afirmar que los derechos del programa completo eran suyos.

David Leo, ganador del bote de 'Pasapalabra' en 2016.

ITV decidió acudir a los tribunales en 2012 para demandar a Telecinco por la rescisión unilateral del contrato y la posterior emisión ilícita de Pasapalabra.

La guerra judicial acabaría siete años más tarde con una histórica sentencia del Tribunal Supremo que daba la razón a ITV de forma definitiva, y que obligaba a Telecinco al cese inmediato de las emisiones de Pasapalabra.

En el escenario volvió a entrar Antena 3, que se hizo con los derechos del formato una vez que se le había reconocido la propiedad intelectual a ITV. El concurso regresaba a la cadena casi 20 años después y, pronto, convirtió en uno de sus grandes bastiones.

Nuevo litigio con Antena 3

Lo que ocurre es que MC&F reapareció reclamando el reconocimiento de la autoría de El Rosco. La compañía holandesa inició en el año 2020 un nuevo litigio demandando a ITV y Atresmedia.

En febrero de 2021, el Juzgado de lo Mercantil número 8 de Barcelona rechazó las pretensiones de MC&F. Sin embargo, en noviembre de 2022, la Audiencia de Barcelona revocó esa decisión y dio la razón a la compañía holandesa.

Se reconocía como autores de la prueba a Reto Luigi Pianta y René Mauricio Loeb, quienes cedieron sus derechos a MC&F. Y, como era de esperar, Atresmedia recurrió.

Y así llegamos a la resolución del Tribunal Supremo de este jueves, 21 de mayo de 2026. La Sala de lo Civil ratificaba la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Barcelona, obligando a Antena 3 a dejar de emitir Pasapalabra con El Rosco.