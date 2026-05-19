El ascenso de Joseba Arguiñano en Antena 3 tras su éxito junto a su padre: presentará en solitario el programa de los viernes

Desde hace unos años, en Antena 3 se cocina "rico, rico y con fundamento" gracias a Karlos Arguiñano y su Cocina Abierta.

Gracias a su experiencia en los fogones y su naturalidad, el cocinero vasco se ha convertido, junto a La ruleta de la suerte, en un caballo ganador en audiencia en el access sobremesa, la franja que precede a las noticias de Sandra Golpe.

Pues bien, la cadena pasará a acometer próximamente un histórico cambio.

Según ha podido saber EL ESPAÑOL en exclusiva, su hijo, Joseba Arguiñano, presentará en solitario la entrega de los viernes tras consolidarse como uno de los rostros más reconocibles del programa.

Joseba empezó a colaborar en Cocina Abierta en 2019, coincidiendo con el estreno de la nueva temporada. Desde entonces, el hijo de Arguiñano se ha ganado el cariño del público mientras comparte sus recetas.

El cocinero Joseba Arguiñano. Atresmedia

Antena 3 premia el trabajo del cocinero de 41 años, que ha demostrado tener gancho para la televisión. De hecho, de forma paralela, Joseba ha trabajado para la ETB, la televisión vasca, con formatos como Historias a Bocados o Sukalerrian.

La versión semanal que liderará Joseba será algo diferente a la de su padre, aunque mantendrá su esencia: el programa incorporará la participación de invitados conocidos, que compartirán tanto cocina como conversación.

¿Arguiñano se jubila?

Por el momento, Arguiñano no se jubila. El cocinero de 77 años continuará al frente de Cocina abierta, que mantendrá su estructura habitual de lunes a jueves.

Eso sí, el ascenso de Joseba es señal inequívoca de que el chef empieza a delegar en su hijo, que está llamado a ser su sucesor natural en la televisión y mantener el legado de la saga familiar.

Como se decía líneas más arriba, el programa suma 50 meses de liderazgo ininterrumpido. El pasado mes de abril, Arguiñano promedió un 16,6% de cuota de pantalla, logrando la mayor distancia histórica con su rival, con casi 8 puntos por encima.

Hay que recordar que el formato gastronómico se estrenó en 2019 como continuación de Karlos Arguiñano en tu cocina. Además de Joseba, también ha venido colaborando su hermana Eva.

Karlos y Joseba Arguiñano en 'Cocina abierta'. Atresmedia

Arguiñano nunca ha ocultado la devoción que siente por su hijo, algo que volvió a demostrar hace un año durante la visita que hicieron a El Hormiguero.

"La savia nueva es lo que tiene. Estoy fresco, pero como una acelga. La incorporación de Joseba le ha dado ese empujón al programa y para mi mismo", bromeó Karlos sobre su hijo.

"Es un lujo verle cocinar. Hace cocina tan variada...", decía. "Tiene una mano fuera de lo normal. Es mucho mejor cocinero que yo. Lo que pasa es que yo tengo mucha cara".

Joseba debutó en televisión cuando era un niño. Corría el año 1999 cuando un Joseba contan solo 13 años sorprendía a los espectadores haciendo unos huevos rellenos de atún y mayonesa.

En cuanto a su faceta personal, Joseba Arguiñano es el quinto de siete hermanos — "igual era el más rebelde", decía su padre en Y ahora Sonsoles— y tiene tres hijos junto a su pareja, Natali Fuentes.

Tras estudiar en diferentes escuelas de alta cocina y especializarse en pastelería —fue jefe de pastelería del restaurante de su padre—, en 2013 abrió su propio obrador, El Obrador de JA Arguiñano, en Zarautz, Guipúzcoa.