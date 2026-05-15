Por qué Finlandia puede poner en jaque la participación de Israel en Eurovisión 2027: más allá del lanzallamas y del violín

Linda Lampenius en la impactante puesta en escena de 'Liekinheitin', el tema con el que Finlandia acude a Eurovisión 2026. Alma Bengtsson EBU

Es la gran favorita. Salvo sorpresa mayúscula, Finlandia tiene todas las papeletas para ganar Eurovisión 2026, la edición más politizada de la historia, y marcada por el abandono de España y otros cuatro países más.

Las protestas contra la participación de Israel por la guerra en Gaza han dejado un concurso bastante deslucido, con un nivel competitivo que dista mucho al reflejado en años anteriores.

Sobre el escenario del Wiener Stadthalle de Viena, Austria, la propuesta finlandesa es la única que parecer tener un apoyo mayoritario de los fans.

Y así lo reflejan también las casas de apuestas, que dan con muchísima diferencia sobre el resto: el país nórdico tiene un 37% de posibilidades de triunfo.

La propuesta liderada por el dúo formado por Pete Parkkonen y Linda Lampenius bien merece el micrófono de cristal. De conseguirlo, sería la segunda vez que Finlandia gana Eurovisión. Ya lo hizo en 2006 con la mítica Hard Rock Hallelujah de los 'monstruos' Lordi.

Pete Parkkonen y Linda Lampenius, representantes de Finlandia en Eurovisión 2026. Europa Press

A Viena, Finlandia acude con Liekinheitin, que significa 'lanzallamas'. Y sí, el fuego es protagonista de una espectacular puesta en escena de esta canción dramática que compagina rock, electrónica y música clásica.

La calidad vocal de Parkkonen y los vibrantes solos que se marca Linda con su violín hacen que su canción emocione y traspase la pantalla. Ya triunfaron en el UMK 2026, la preselección de Finlandia en Eurovisión, al lograr una contundente victoria con 570 puntos.

El dúo, además, aúna dos generaciones. Ella tiene detrás una enorme trayectoria trabajando como violinista clásica en orquestas de todo el mundo. Conocida artísticamente como Linda Brava, ha llegado a girar con artistas de la talla de Johny Logan, leyenda de Eurovisión tras haber ganado hasta en tres ocasiones (1980, 1987 y 1992).

Él, por su parte, se dio a conocer en el programa Idols en 2008. El talent le sirvió de trampolín y empezar así a construir su carrera como cantante, en la que mezcla pop, R&B y funk.

Ahora bien, un triunfo de Finlandia podría poner en jaque la participación de Israel en Eurovisión 2027.

Si la próxima edición del festival acaba celebrándose en Finlandia, estamos hablando de un país muy hostil contra Israel, donde las manifestaciones y las protestas vienen sucediéndose en los últimos años.

En 2024, coincidiendo con la edición que se celebró en Malmö, Suecia, y en la que Eurovisión saltó por los aires, varias decenas de manifestantes irrumpieron en la sede de la televisión pública YLE llamando al boicot de la final.

La cadena YLE, además, hacía público recientemente un informe en el que destapaba las campañas ocultas de Israel para utilizar Eurovisión como plataforma de blanqueamiento internacional, influyendo en el televoto.

Pete Parkkonen y Linda Lampenius en Eurovisión 2026. Alma Bengtson EBU

En resumen, la participación de Israel en una edición organizada en suelo finlandés, haría que la tensión se disparase a unos niveles exacerbados.

Y así lo reconoce el medio israelí Ynet, que con cierto victimismo, mostraba su preocupación: "Si gana el candidato finlandés, será muy difícil para nosotros", declara una fuente cercana de la delegación israelí a este medio.

Polémica con el televoto

Esta semana, The New York Times publicaba una investigación en la que cuestionaba el televoto español a favor de Israel y revelaba una campaña impulsada desde el entorno de Netanyahu.

José Pablo López, presidente de RTVE, se hizo eco y aseguró que "Eurovisión necesita urgentemente un nuevo comienzo para volver a los valores que debería defender".

Lo cierto es que Eurovisión adoptó hace unos meses una serie de medidas para evitar que se realizan campañas fraudulentas. Sin embargo, RTVE lo consideró "insuficiente" al creer que Israel sigue politizando el certamen.

Este tenso contexto hace que muchos europeos puedan dirigir sus votos hacia Finlandia, en respuesta contra Israel, a la que tampoco hay que descartar a la victoria final con Noam Bettan.

Un hipotético triunfo de Israel agrandaría aún más la crisis de Eurovisión y, por supuesto, descartaría completamente la vuelta de España.