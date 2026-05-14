Alba Brunet vuelve a 'Sueños de libertad': "Estoy dispuesta a un spin-off sobre las Mafin como se hizo con Luimelia"

Este jueves, 14 de mayo, es un día especial para Sueños de libertad. A la serie más vista de la televisión regresa Fina Valero, uno de los personajes más queridos y que da vida Alba Brunet.

Allá por el pasado mes de agosto, Fina rompió el corazón a Marta de la Reina (Marta Belmonte), y a todos los fans de la ficción de Antena 3, cuando tuvo que huir de la perfumería por culpa de un chantaje tras un crimen en defensa propia.

En realidad, Alba Brunet tuvo que abandonar temporalmente la serie para ser madre. Y lo cierto es que la actriz no tenía muy claro si iba a regresar. "No lo tenía claro porque no sabía si iba a llegar a todo", asegura a EL ESPAÑOL.

Fina vuelve "distinta, mucho más adulta, con las cosas claras". Todo apunta a que se avecinan curvas en la historia de amor que protagonizan Marta y Fina, a la que el público ha bautizado como las Mafin.

"La gente lo vive con mucha intensidad y mucho shippeo. Nos hacen llegar todo su cariño de una forma increíble", reconoce Alba sobre el fervor que provoca las Mafin, en un fenómeno parecido al de Luimelia, de Amar es para siempre.

De hecho, Brunet asegura estar "abierta y dispuesta" a un spin-off centrada en esta trama lésbica. ¿Y qué final le daría Alba? "Yo quiero que sean felices", responde.

Alba Brunet en una escena de 'Sueños de libertad'. Manuel Fiestas Atresmedia

¿Cómo ha sido volver al personaje tras el parón por tu maternidad?

Volver a empezar a trabajar en este proyecto que tanto quiero ha sido súper estimulante. Volver a casa. Ha sido un regalo porque yo venía de un momento vital tan especial como es el ser madre. Y lo cierto es que he podido conciliar bien.

¿Cómo compaginas ser madre con las jornadas de trabajo? Al final, una serie diaria requiere muchísimo tiempo no solo de grabación, sino de estudio.

Es mucho más cansado e intenso. Hago malabares muchas veces. Esto no lo podría hacer sola, necesitas tener un sostén que te acoja y te abrace mucho. En mi caso, el elemento principal es mi pareja, el padre de la criatura.

Estamos haciendo un equipazo para poder tirar adelante bien con el niño, con el trabajo, con la familia, con la logística. A veces uno se satura, pero cuando ves que todo está bien, es una gozada.

¿Qué supone para ti que los productores de Sueños de libertad apostaron por seguir con tu personaje? Lo fácil hubiese sido darle un final trágico.

Sí, hubiera sido una opción, pero ellos escogieron no cerrar las puertas a un retorno. Me hace sentir, evidentemente, muy querida y valorada. Y sí, el hecho de que quisieran que volviera para mí también fue un regalo.

"No tenía claro si iba a volver a 'Sueños de libertad' tras ser madre. Pero mi idea era seguir trabajando"

¿En tus planes siempre estaba volver a la ficción?

Bueno... No lo tenía claro porque no sabía cómo iría todo. Dije: 'Igual el día de mañana necesito otra cosa, cuando ya tenga el niño veo si tiene unas necesidades a las que yo no llegue. Pero sí, mi idea siempre ha sido llegar a todo y seguir trabajando después de ser madre.

¿Cómo vuelve Fina? ¿Ha experimentado alguna evolución en este intervalo?

Sí, una gran evolución que ha hecho que Fina vuelva distinta, mucho más adulta, con las cosas claras, con mucha más libertad de expresión. Y también llegar con dudas y conflictos.

Las Mafin en 'Sueños de libertad'.

¿Cómo se toma la colonia su vuelta?

Muy bien. Claudia la está esperando, Isidro, Don Damián... Como me ocurrió a mí cuando volví a la serie, el personaje de Fina también se siente muy querido en su retorno y todos van a querer que se quede.

De Sueños de libertad ha nacido el fenómeno de las Mafin. Hasta tiene comunidades de seguidores. ¿Por qué crees que gusta tantísimo esta trama?

Es un grupo de mujeres que van siguiendo muchas tramas lésbicas alrededor del mundo. Ya fueron muy fans de todo el fenómeno de Luimelia, con los personajes de Carol Rovira y Paula Usero en Amar es para siempre. Es la misma gente.

Lo viven con mucha intensidad, mucho shippeo y nos hacen llegar todo su cariño de una forma increíble. Hasta han viajado de todas partes del mundo para poder abrazarnos.

"Los fans de las Mafin lo viven con mucha intensidad y mucho shippeo. Nos hacen llegar todo su cariño"

La relación entre Fina y Marta refleja ese conflicto entre el deseo personal y las normas de la época. Y, al final, rompe ciertas barreras. Cuando leíste los guiones por primera vez, ¿qué fue lo que más te llamo la atención?

Pensé que qué bonito y qué necesario contar estas historias y qué privilegio que yo pudiera dar voz a un personaje así. Era una oportunidad magnífica para dar este mensaje al mundo.

Alba Brunet en una imagen de archivo.

Antes me hablabas de Luimelia, ¿te gustaría que os dieran un spin-off de las Mafin?

Nosotras estamos abiertas. No sé si tienen esto en la cabeza porque ya lo hicieron con Luimelia, pero si quieren hacerlo, ya saben que nosotras estamos disponibles y dispuestas.

"Tenemos mucha confianza entre nosotras, no nos sentimos en absoluto invadidas por la otra en las escenas más íntimas"

¿Cómo trabajáis Marta y tú las escenas más íntimas?

El trabajo con ella es fantástico porque siempre hay un espacio de comunicación y de respeto. Cualquier situación en la que una de las dos pueda sentirse incómoda, siempre se habla y se pregunta hasta dónde poder llegar.

También es verdad que jamás vamos a tener que grabar una secuencia explícita. En ese sentido, estamos muy cubiertas y protegidas, y no necesitamos esta figura de coach de intimidad.

Cuando ha habido un acercamiento físico, siempre nos hemos preguntado: '¿Hasta dónde puedo hacer esto?' o '¿Te sientes cómoda?'. Hay mucha confianza entre nosotras, no nos sentimos en absoluto invadidas por la otra.

KESPIMA260513_1003744245338 Manuel Fiestas Atresmedia

Sueños de libertad es la serie más vista de la televisión. ¿Te para mucha gente por la calle? ¿Sientes esa responsabilidad?

No soy capaz de asumir que nos vea tanta gente. Hay como algo de disociación de que parece que es otra persona la que está saliendo en la tele y no soy yo. Me encanta y me siento muy agradecida de que la gente me pare por la calle y me diga cosas bonitas.

"Trabajar en una serie diaria me aporta estabilidad, el no tener que pensar de qué vas a comer el mes siguiente"

En el pasado estuviste en Acacias 38. ¿Qué supone para ti trabajar en una serie diaria?

Mucha estabilidad, que es lo más importante. Supone no tener que pensar de qué vas a comer el mes siguiente, o qué vas a hacer en los próximos meses. Eso es algo muy positivo a nivel personal.

Y luego está también la parte de crecimiento actoral, porque te tienes que enfrentar a escenas muy complicadas, donde el personaje está muchas veces al límite, y en muy poco tiempo de grabación. Tienes que ser muy hábil y rápida como actriz.

¿Cómo te gustaría que acabase la historia entre Fina y Marta? ¿Un final feliz?

Yo me planteo qué significa el final feliz. Porque igual para las dos el final feliz es que sigan su camino, y a lo mejor no tienen que estar juntas. A lo mejor han vivido un amor increíble, pero se ha acabado. No sé si eso es lo que me gustaría. Yo quiero que sean felices las dos.