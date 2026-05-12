"El perro Sánchez": el guiño más irónico de RTVE al anunciar el título del nuevo programa de Manu Sánchez

Momento exacto en el que el letrero ilumina las palabras 'El perro Sánchez'.

RTVE sorprendió a inicios de abril anunciando el fichaje de Manu Sánchez. El carismático comunicador andaluz se unía así al plantel de rostros del canal público y su fichaje venía a contrarrestar la salida de Marc Giró a laSexta.

Por entonces, tan solo se dijo que el proyecto se iba a desarrollar "desde Andalucía al mundo", y que iba a tener un estilo muy personal.

Pues bien, este lunes, 11 de mayo, la televisión pública desvelaba el nombre de su nuevo programa. Fue el propio Manu Sánchez el encargado de oficializarlo, durante su visita a Malas lenguas.

La promo no puede ser más irónica y llevar más intención. En ella se observa a un par de operarios instalando un letrero luminoso mientras la voz del presentador pronunciaba el nombre del formato: "El perro andaluz by Manu Sánchez". Acto seguido, certifica: "Ese soy yo".

Lo realmente llamativo viene al final del vídeo, cuando parte del título se apagaba, dejando únicamente visible las siguientes palabras: "El perro Sánchez". Esto es una clara referencia al meme despectivo que se asocia al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

🚨 ¡Exclusiva mundial! 🚨



‘El perro andaluz’ by Manu Sánchez (@_ManuSanchez_) es el nombre del programa que se estrenará muy pronto en @La1_tve 💫



📺 Guiño cinematográfico incluido… pic.twitter.com/9hp4XanjPT — RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) May 11, 2026

La promo también tiene su gracia porque, al mismo tiempo que se habla de "próximo estreno", también aparece el término "cancelación". "Me parece a mí que esto no va a salir bien", concluye Manu Sánchez.

No obstante, el título del programa hace alusión al cortometraje de Luis Buñuel Un perro andaluz. Con guion del propio Buñuel y Salvador Dalí, se trata de una obra fundamental para entender el surrealismo en el cine.

"Acostúmbrense a verme por aquí para un proyecto muy personal donde venimos a divertir, a hacer pensar y a opinar y reflexionar. Se va a hacer desde Andalucía para España y para el mundo entero, pero es una apuesta de esta casa por la industria andaluza", comentó Manu Sánchez.

O, en otras palabras, este nuevo programa se producirá íntegramente desde el Centro de Producción de RTVE en Andalucía.

Manu Sánchez presentará 'Desde Andalucía al mundo'. RTVE

Apuesta para el verano

El perro andaluz by Manu Sánchez será una de las bazas de RTVE para los meses estivales, pues aunque no hay fecha exacta de estreno, ha trascendido que llegará al prime time de La 1 el próximo mes de junio.

El programa, que combinará monólogos, entrevistas y actuaciones, tiene el objetivo de reforzar su oferta de entretenimiento, tras el discreto rendimiento que han tenido formatos como Top Chef: famosos al horno, Decomasters, Al cielo con ella o, incluso, MasterChef, que este lunes firmaba mínimo de audiencia.