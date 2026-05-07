Belén Rueda: "Con 32 años perdí a mi hija y mis papás se fueron muy pronto. Pero no puedes estar enfadado con la vida"

Belén Rueda, uno de los rostros más populares del cine y la televisión, fue una de las protagonistas de la segunda entrega de La noche de Aimar, el nuevo programa de entrevistas conducido por el periodista Aimar Bretos en laSexta.

La actriz de El orfanato se abrió completamente en canal, hablando de uno de los momentos más difíciles de su vida: las muertes de su hija María y sus padres.

"Con 32 años perdí a mi hija, y mis papás desaparecieron demasiado pronto. Y hay un momento en el que dices: 'Ya, ya no me toca más", dijo.

Lejos de caer en una espiral negativa, la intérprete ha sabido hacer una durísima reflexión para salir adelante: "Parece que, de repente, la vida se enreda. Puedes estar enfadado con ella todo el tiempo o intentar descubrir hacia dónde puedes dirigir eso para tener curiosidad por otras cosas".

Belén admitió creer que las personas que ya no están, "viven entre nosotros, no de una forma sobrenatural, sino en nuestro recuerdo".

"La memoria también lo transforma, porque tú tienes un recuerdo con una hermana o hermano y cada uno lo vive diferente, pero yo creo que, de alguna manera, viven entre nosotros", admitió.

"Creo que la muerte nos ayuda a entender que tenemos que aprovechar el momento en el que estamos. Sé que es muy difícil", continuó diciendo.

A continuación, Belén Rueda se detuvo en la pérdida de su hija María, la segunda hija que tuvo con el productor Daniel Écija. La pequeña falleció en 1997, cuando tan solo tenía 11 meses de vida, debido a cardiopatía congénita.

"Si yo pudiera traerla no dudaría ni medio segundo, pero no la puedo traer y busco de alguna manera alguna razón para poder entender por qué la vida es así", confesaba muy emocionada. "Está conmigo en mi recuerdo".

"Mi mamá estaba muy malita y murió cuando estaba grabando una película"

Otro de los momentos más emocionantes se produjo cuando Aimar Bretos dio paso a un bonito mensaje de Emilio Aragón: "Si algo he aprendido a tu lado es que tu talento, que es enorme, solo lo supera tu manera de cuidar a los que tienes cerca. Eres de las personas que hace mejor el oficio y la vida".

Fue entonces cuando Belén Rueda volvió a derrumbarse: "Emilio ha significado mucho. Cuando trabajé con él pasó la muerte de mi hija María".

La madre de Belén falleció mientras ella estaba rodando.



💬 “Me acuerdo que de repente estaba en el AVE”.#LaNochedeAimar pic.twitter.com/b03mhdISYn — La Noche de Aimar (@LaNochedeAimar) May 6, 2026

La actriz también tuvo fuerzas para recordar la muerte de su madre, Belén García-Porrero. Su adiós supuso un nuevo golpe para Belén, que tuvo que hacer tripas corazón y volver al trabajo pocos días después.

"¿Hay alguna vez que hayas trabajado mientras el cuerpo te decía que pararas?", preguntaba Aimar, a lo que Belén asintió: "Muchas veces".

"Me pasó cuando estaba grabando en Barcelona la película El pacto. Mi mamá estaba muy malita en Madrid, y murió cuando estaba rodando. No me lo podía creer. Entré en shock, me llamó mi hermana Chus", recordó sobre su progenitora, enferma de Alzheimer.

Belén propuso seguir rodando para tener libre el fin de semana. "Los productores me dijeron que no, y me acuerdo que, de repente, estaba en el AVE. Solo quería terminar y poder estar con mi familia".