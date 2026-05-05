Confirmado el plan que seguirá 'La ruleta de la suerte' ante el embarazo de Laura Moure, la popular azafata

Jorge Fernández toca de forma cariñosa la barriga de su compañera, Laura Moure, en 'La ruleta de la suerte'.

La ruleta de la suerte vivió el pasado domingo, Día de la Madre, un momento inesperado justo al finalizar una emisión especial protagonizada por madres e hijos.

Jorge Fernández se saltó el guion para tener un cariñoso detalle con su compañera, la azafata Laura Moure, después de que hace unas semanas anunciara su embarazo.

"Muchas felicidades a las dos por haber jugado y haberos llevado 5.525 euros. A ti, Begoña, por el Día de la Madre... ¡Y a ti también, compi, que te queda cada vez menos ya!", dijo el alicantino tocando su barriga.

Tal y como comunicó Laura Moure en su Instagram, está previsto que en el mes de agosto dé a luz a una niña que llevará por nombre Zoe.

Ahora bien, ¿cuáles son los planes del concurso de Antena 3? Según adelantó VerTele y ha podido confirmar EL ESPAÑOL, en un principio el embarazo de Laura no va a afectar las grabaciones de La ruleta de la suerte porque, como decimos, finalizará en verano.

Los meses estivales son fechas en las que el equipo no graba nuevos programas y se emiten aquellos que se quedan a punto antes de irse de vacaciones.

La idea es que Moure compagine los últimos meses de gestación con el trabajo. Por lo tanto, su ausencia en La ruleta de la suerte no se contempla. Habrá que ver si, después, ya en septiembre, podrá reincorporarse al trabajo o esperará unos meses.

Jorge Fernández y Laura Moure, presentadores de 'La ruleta de la suerte'.

Lo cierto es que la figura de la azafata es indispensable. Así lo aseguraba para este periódico el director del programa, Nacho Correa.

"La figura de la presentadora y copresentadora en la tele funciona. Si estuviese vacío el plano del panel sería tristísimo", respondía a las críticas de aquellos que dicen que no es necesario tener una persona que 'gire' las letras, cuando ahora es un software quien lo hace.

"En ningún caso veo a Laura como una 'mujer florero' porque aporta mucho. Es la persona que más minutos lleva por programa en emisión. Es nuestra cara visible. Conecta con el espectador de una manera que si no hubiera nadie ahí sería como estar mirando un cuadro", decía.

Correa zanjaba el asunto señalando que "Laura tampoco puede llamar mucho la atención porque lo importante es el juego".

Hay que recordar que La ruleta de la suerte es uno de los grandes bastiones de la programación de Antena 3. No solo se cuela mes a mes entre los programas más vistos de la televisión, sino que es el mejor telonero de las noticias de Sandra Golpe.

En abril, por ejemplo, La ruleta de la suerte cerró el mes con una media del 20,3% de cuota de pantalla y 1.397.000 espectadores.