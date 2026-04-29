Aimar Bretos, tras la estela de 'Ratones coloraos': "Son malos tiempos para las nóminas de los periodistas y eso es una putada"

Jesús Quintero pasó a la historia como uno de los periodistas más transgresores de nuestro país. Y así fue gracias a la peculiar forma que tenía de entrevistar, convirtiendo el silencio en todo un arte.

Parte del espíritu de programas como Ratones Coloraos y El loco de la colina renace este miércoles, 29 de abril, con el estreno en laSexta (23:00) de La noche de Aimar.

El formato conducido por Aimar Bretos aspira a "pisar el freno" y apostar por conversaciones "calmadas, pero no lentas".

Cuenta el periodista que no pudo rechazar la proposición que le hicieron Ana Pastor -Newtral produce el formato- y los jefes de Atresmedia: "Cuando te ponen semejante traje a tu medida en frente dices que sí. Es que no te queda otra".

"Me di cuenta de que había una apuesta por mi manera de tomar las decisiones periodísticas", asegura el director de Hora 25, que compaginará su trabajo en la Cadena SER con su nueva etapa en televisión.

¿Qué es lo que diferencia La Noche de Aimar a otros programas de entrevistas?

La atmósfera es clave para lo que buscamos. Llegamos con una declaración explícita de querer generar una conversación calmada. Una escucha de calidad que dé pie a que surjan cosas bonitas, ideas bonitas y momentos que los puedas ver de aquí a 10, 15 años y digas: '¡Ostras! Qué fuerte cuándo pasó aquello y se dijo aquello, que lo vimos en la tele".

Es una apuesta arriesgada en tiempos de inmediatez, donde la vida va a un ritmo vertiginoso.

Sí, es verdad que tenemos la sensación de ir muy revolucionados y eso, evidentemente, contagia a los ritmos de comunicación.

Por eso hemos intentado poner un poquito el pie en el freno. Esto es como los audios de WhatsApp, que te los puedes poner a 1.5x o a 2x. En la vida a 2x y vamos a intentar bajar a 1x.

Vamos a escucharnos tranquilamente y a tener esas conversaciones calmadas, pero no lentas.

¿Cómo se cuajó tu fichaje? ¿Te llamó directamente Ana Pastor?

Así es. Me llamó Ana y me dijo: 'Venga, quedamos debajo de tu casa'. Tomamos un café y me advirtió: 'Tú sigue bebiendo y no digas nada, porque te voy a proponer algo, déjame terminar'.

Ahí me contó que tenía una idea, que era muy genérica pero ya tenía muy claro que quería hacerlo conmigo y la cadena también.

Luego, nos reunimos con los jefes de laSexta y Atresmedia, y ahí es cuando me di cuenta de que había una apuesta por mi manera de tomar las decisiones periodísticas.

Es lo que han buscado en mí, no tanto una cara, una voz o una figura, sino una manera de tomar decisiones periodísticas. Al final, cuando estás en una entrevista se basa en eso: tomar decisiones y aplicarlas a la conversación que estás teniendo.

¿Te lo pensaste mucho o dijiste 'sí' enseguida?

Acepté, claro. ¿Qué iba a decir? En el momento en el que te ponen semejante traje a tu medida en frente de ti en Atresmedia dices que sí. Es que no te queda otra.

Arrancas charlando con José Sacristán y Juan Diego Botto. ¿Quién propone los invitados? ¿Es un trabajo conjunto con Ana Pastor?

Sí, pensamos en equipo y eso es una de las bondades de este formato. A pesar de que lleva mi nombre y mi carita, aquí hay un trabajo de un equipo muy grande. Tenemos que llegar a un consenso.

A partir de ahí, yo contacto con esos invitados, porque a mí me parece que es importante que haya una relación directa entre ellos y yo desde el principio, para que se sientan lo que me gustaría que pasara en esa mesa y explicarles cómo me gustaría enfocar esa conversación. Eso da pie a una charla mucho más fructífera.

Es imposible no acordarse de Ratones Coloraos, el legendario programa de entrevistas de Jesús Quintero.

Que me digan que evoca a Quintero a mí me encanta, a pesar de los riesgos. Y honestamente te digo que nosotros no pretendíamos en ningún momento, ni emular ni referenciarnos en él, pero es que tampoco podemos negar que Quintero es alguien que ha influido muchísimo en todos los que nos dedicamos a esto y en mí, desde luego.

Aimar Bretos en un posado promocional.

¿Qué otros referentes tienes?

Yo me referencio en mis mayores: en Iñaki [Gabilondo], me referencio en Pepa [Bueno], en Carles Francino. Y en Ana Pastor de alguna manera, aunque a ella le dé mucha rabia que la ponga como referente porque implica que es más mayor que yo (risas).

Tiempo atrás presentaste Tanto x ciento en DMAX. ¿En estos años te han ofrecido volver a la tele o estabas centrado en la radio?

En el campo de los medios todos hablamos con todos, pero las ofertas que cuentas son aquellas a las que se dice que sí, y aquí está.

Te vas a enfrentar a tu compañero de emisora José Luis Sastre, que estrena en La 2 el programa El juicio. ¿Cómo vais a llevar esa rivalidad?

Aquí no hay ni rivalidad ni competencia. Yo me voy a alegrar mucho de que a Sastre le vaya muy bien, y estoy convencido de que así va a ser, porque es muy buen periodista.

"Me voy a alegrar mucho de que a Sastre le vaya bien en La 2. No hay ni rivalidad ni competencia"

Fake news, señalamiento a periodistas... ¿Corren malos tiempos para el periodismo?

Corren malos tiempos para las nóminas de los periodistas y eso es una putada, porque un periodista mal pagado va a ser un periodista que se va a preocupar más por cómo llega a final de mes que por su dedicación a las historias y a las investigaciones periodísticas.

Dejando esto claro, creo que ahora mismo se está haciendo en España un periodismo de una calidad brutal. Los propios periodistas somos los que tenemos que reivindicar esto, porque ya vendrán desde fuera a intentar convencernos de lo contrario.

Pero, joder, tú ves lo que se publica cada día: hay unas historias, unas investigaciones y unas crónicas que son de una calidad descomunal. A mí lo que me jode es no tener más tiempo para leerlas todas.

César González Antón, director de 'laSexta Noticias', Aimar Bretos y Ana Pastor.

¿Es laSexta una cadena de rojos?

laSexta es un pedazo de cadena que tiene las mesas de análisis probablemente las más plurales de toda la televisión. Es indiscutible.

Más allá de prejuicios, creo que La Sexta es una cadena que apuesta por la pluralidad de forma decidida y la muestra en todos los sentidos: la ideológica, pero también en cuanto a formas de ver la vida y el periodismo.

Piensa que laSexta va a tener Antonio García Ferreras, a Marhuenda, a Marc Giró... A mí Marc me encanta, lo adoro, literalmente lo idolatro, pero es que somos dos maneras de hacer tele y periodismo muy distintas entre sí.

"laSexta no es de rojos, es una cadena que apuesta por la pluralidad de forma decidida"

RTVE también presume de pluralidad en sus espacios. Como profesional del medio, ¿cómo valoras la información que se hace en la televisión pública?

En la tele pública hay periodistas excelentes y me da rabia que los demás hablemos por ellos porque son ellos los que tienen que hablar, y además a través de su trabajo, que es como hablamos los periodistas. En esa redacción de RTVE están algunos de los periodistas que yo más admiro.

Aimar, ¿eres alguien que recibe muchas críticas o insultos en redes?

Es una cosa que yo he ido aprendiendo a gestionar con los años. Nuestra profesión está absolutamente expuesta a la opinión de los demás y posiblemente sea bueno que sea así.

Quiero decir, nosotros nos debemos a los demás y obviamente el ciudadano tiene todo el derecho del mundo a decirte qué es lo que espera de tu trabajo o hacer críticas sean constructivas, que es algo que cada vez echo más de menos.