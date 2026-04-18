Ni Formentera ni Lanzarote: la isla española donde nació Alejo Sauras y con 25 monumentos declarados Conjunto Histórico

Situado en la vertiente occidental de la Sierra de Tramuntana, Esporles es un pueblo de Mallorca que destaca por su armonía arquitectónica y su entorno natural. Es el lugar donde, por cierto, nació Alejo Sauras en 1979.

Alejo residió en la localidad mallorquina hasta los 5 años, cuando su familia se trasladó a Madrid. Concretamente al barrio de Aluche, donde el actor pasó su infancia y adolescencia.

Sauras se ha embarcado recientemente en Barrio Esperanza, serie que coprotagoniza junto a Mariona Terés y que estrenó La 1 de Televisión Española este domingo.

Esta comedia social se desarrolla en un colegio público al que llega una nueva profesora, Esperanza, una exconvicta dispuesta a aprovechar la segunda oportunidad que le ha dado la vida.

Pese a su temprana marcha, el intérprete ha mantenido vínculos muy estrechos con Esporles y, en general, con las Islas Baleares. De hecho, es habitual que regrese en verano para desconectar del bullicio propio de su profesión y de la propia capital de España.

Alejo Sauras, en 'Barrio Esperanza'. RTVE

El núcleo urbano de Esporles está dividido por un torrente que dota al pueblo de una fisonomía característica. Su eje principal es el Passeig del Rei, un paseo arbolado que vertebra la vida social y comercial.

En su patrimonio arquitectónico, destacan la Granja de Esporles, una posesión de origen romano y árabe transformada tras la conquista cristiana en monasterio cisterciense y luego en mansión señorial. Ahora funciona como museo etnológico.

También la Iglesia de Sant Pere, de estilo neogótico y construida en el siglo XIX sobre un templo anterior; o su propio patrimonio industrial, con antiguas fábricas textiles como la de Can Boi, que recuerdan el pasado manufacturero del municipio.

Panorámica de Esporles, pueblo de Mallorca. iStock

Esporles es un sitio ideal para hacer senderismo, destacando la ruta del Camí des Correu, un camino empedrado de origen medieval que une el pueblo con Banyalbufar.

Y, tras la caminata, nada mejor que degustar los platos típicos de la Tramuntana: el arroz brut, el frit mallorquí, las sopes mallorquines… Sin olvidar la repostería artesanal típica de la zona, como las ensaimadas y los cocarrois.

Muy cerca de Palma

Con unos 5.000 habitantes, Esporles se encuentra a tan solo 15 kilómetros de Palma de Mallorca, con uno de los centros históricos más relevantes del Mediterráneo.

Su casco antiguo fue declarado Conjunto Histórico-Artístico en 1964. La Catedral, el Palacio de la Almudaina, la Lonja o el Castillo de Bellver son algunos ejemplos de esos monumentos de valor incalculable.