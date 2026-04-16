Ya es oficial: Antena 3 renueva 'Perdiendo el juicio', la serie de Elena Rivera tras sus dos 'vidas' en el abierto y en el streaming

Perdiendo el juicio contará con una segunda temporada. Así lo ha confirmado Antena 3 este jueves, día 16 de abril, coincidiendo con la emisión del capítulo que cerrará la primera tanda.

Protagonizada por Elena Rivera y Manu Baqueiro, lo cierto es que la ficción ha tenido muy buena acogida en su emisión en lineal, con una audiencia bastante estable.

Perdiendo el juicio ha promediado un 10,2% de cuota de pantalla en la complicada noche de los jueves, con Supervivientes en frente.

Esta era su segunda vida, porque como sucede en los productos de ficción de Atresmedia, antes se estrenó en su plataforma de pago, Atresplayer. Allí, esta serie procedimental también tuvo muy buena acogida.

En diferido, además, suma más de 200.000 espectadores por capítulo.

Elena Rivera repite el éxito que tuvo con Alba. De hecho, buena parte del equipo es el mismo, porque Perdiendo el juicio también está producida por Boomerang TV.

¿De qué va?

Protagonizada por Elena Rivera, Perdiendo el juicio es una combinación de drama jurídico y relato personal.

La serie narra la historia de Amanda, una prestigiosa abogada cuya vida da un giro radical tras sufrir un grave estallido de su TOC durante un importante juicio, provocando la caída de su carrera y obligándola a enfrentarse a nuevos retos personales y profesionales.

'Perdiendo el juicio'

La primera temporada también ha contado con Miquel Fernández, Lucía Caraballo, Daniel Ibáñez, Alfonso Lara, Carol Rovira y Dafne Fernández.

El reparto se completa con nombres como María Pujalte, María León, Eloy Azorín, Luis Bermejo, Federico Aguado, Antonio Garrido o Clara Garrido, entre otros.

Último episodio

Llega el día definitivo. El juicio de Daniela comienza con Amanda a cargo de una defensa que carece de pruebas sólidas que la respalden.

Sara, en su rol de antagonista e impulsada por el rencor, se encarga de pintar a Daniela como una auténtica viuda negra ante el tribunal.

En un golpe bajo calculado para desestabilizar por completo a Amanda en mitad del litigio, Sara la acorrala en el baño para confesarle que está esperando un hijo de César.

Amanda tendrá que luchar con uñas y dientes contra su TOC, el estrés extremo y la crueldad de su rival para salvar la libertad de su hermana y su propia cordura.