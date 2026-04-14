Así es la nueva villa de 'La isla de las tentaciones': 5.000 metros cuadrados, 9 habitaciones y 1.800 euros por una noche

Este lunes ha dado el pistoletazo de salida la décima edición de La isla de las tentaciones. Los espectadores de Telecinco ya han podido ver las primeras andanzas de las cinco parejas que pondrán a prueba su amor en el programa: Luis y Julia, Álex y Ainhoa, José y Nerea, Atamán y Leila, y Christian y Mar.

Como expresaba Sandra Barneda en declaraciones a EL ESPAÑOL, ha arrancado una temporada "cargada de contenido" y novedades para evitar que el formato se queme. La pasada tanda terminó hace apenas tres meses.

No obstante, por lo menos en el estreno, La isla de las tentaciones no parece haber notado ese desgaste. Este lunes, como acredita la consultora Dos30', lideró el prime time con un 14,3% y 1.226.000 espectadores, un dato casi calcado al de la primera entrega de la novena edición.

Y una de esas novedades es la nueva villa. El refugio de las chicas en República Dominicana ya no será Villa Playa. Ahora, las concursantes darán rienda suelta a sus pasiones en Villa Deseo. En cambio, los chicos seguirán habitando Villa Montaña.

Cabe recordar que el complejo que alberga ambas villas, así como la zona donde se graban las hogueras, bañado por Playa Cosón, se llama Los Nómadas. Se encuentra en el municipio dominicano de Las Terrenas, a un par de horas en coche de Santo Domingo.

Imágenes de Villa Deseo en el primer programa de 'La isla de las tentaciones 10'. Mediaset España

Como ha podido constatar este periódico, el nombre real de la casa de las chicas es Villa Arquebuse. Un lugar que, a vista de pájaro, llama la atención por su piscina ovalada, la única con esta forma en todo el enclave.

14 días y una inundación

"¡Tenéis el privilegio de estrenarla!", exclamó Barneda este lunes, en la entrada de las participantes a la que será su casa estas semanas. Una casa que, claro está, ha sido customizada para la ocasión, con predominio del color rosa.

Según desvelan a EL ESPAÑOL Ángeles Villamarín, directora de Producción de Cuarzo, y David Barriga, productor de La isla de las tentaciones, tanto el textil, fabricado expresamente para esta temporada, como la pintura de la casa fueron realizados íntegramente por el equipo de arte, compuesto por 6 personas locales.

Como curiosidad: el pasillo que conduce a las habitaciones no existe de forma original, sino que se construyó específicamente para la grabación, tapiando una sala interior y una salida directa a la calle.

Esta intervención y el resto de modificaciones estructurales y decorativas se llevaron a cabo durante 14 días por un equipo de 12 profesionales locales.

Lo cierto es que el equipo se enfrentó a importantes retos, sobre todo relacionados con las inclemencias meteorológicas. Las fuertes lluvias provocaron la inundación de parte del jardín, lo que obligó a contratar dos camiones de grava para cubrir el suelo encharcado.

Cómo es la villa original y cuánto cuesta

Villa Deseo está a apenas 4 minutos a pie de la casa de los chicos. En caso de huida, tan típicas en el formato de Cuarzo Producciones, la carrera no será excesivamente larga.

La inmobiliaria Carib Host Service describe la mansión como un auténtico paraíso de ensueño de 5.000 metros cuadrados. "Despierta cada mañana con la brisa marina y el sonido de las olas. Ubicada frente al mar, combina elegancia, amplitud y confort en un entorno paradisíaco".

La capacidad de Villa Arquebuse es de 20+3 personas y tiene acceso directo a la bahía de Cosón. La colorida flora tropical que rodea la villa, con gran cantidad de cocoteros, rematan la bella estampa.

Una de las habitaciones de Villa Arquebuse, Villa Deseo en 'La isla de las tentaciones'. Inmobiliaria Carib Host Service

3 habitaciones dobles con aire acondicionado, duchas y baños privados; 4 habitaciones triples con aire acondicionado, tres con jacuzzi, duchas y baños privados; piscina y jacuzzi caliente en una terraza de madera; comedores interiores y exteriores, cocina equipada; sala de televisión; un billar, lavandería, con lavadora y secadora...

Como no podía ser de otra manera, a la villa no le falta ninguna clase de comodidad. El precio incluye los servicios de limpieza, excepto domingos y festivos, así como los de un jardinero y un equipo de seguridad garantizado las 24 horas del día.

El comedor de Villa Deseo, la villa de las chicas de 'La isla de las tentaciones 10'. Inmobiliaria Carib Host Service

La elaboración del desayuno, el almuerzo y la cena también están incluidos en el precio, aunque la casa no cuenta con víveres. Para la compra de alimentos, la dirección de Villa Arquebuse cobra 15 dólares. En euros, unos 12.

¿Y, bien, cuánto cuesta alojarse en lo que en La isla de las tentaciones 10 ya conocen como Villa Deseo? Evidentemente, los lujos se pagan y Villa Arquebuse puede alquilarse por unos 2.100 dólares en temporada alta, lo que serían más de 1.800 al cambio en euros.

Además, el alojamiento ofrece algunos servicios adicionales que se cobran aparte, como masajes o camas extras. También debe abonarse una fianza de 3.000 dólares, unos 2.500 euros.