Manel Fuentes: "Si me apetece tomarme una caña, me la tomo, pero manteniendo siempre una base exigente"

Manel Fuentes, en la presentación de la serie 'Las hijas de la criada'. GTRES

Manel Fuentes suele hacer auténticos malabares para ajustar sus entrenamientos a su vida profesional, marcada por grabaciones, directos y viajes constantes entre Madrid y Barcelona.

Según ha remarcado el presentador de Tu cara me suena y Atrapa un millón en algunas entrevistas, la clave ha sido convertir el ejercicio y la nutrición en hábitos estables, más allá de un sacrificio puntual.

Tras el famoso reto para la portada de Men's Health, Manel se quedó con una máxima: entrenar varias veces por semana aunque la agenda apriete.

El comunicador catalán reserva al menos dos o tres horas semanales de ejercicio, dividido en sesiones cortas, pero intensas que se adaptan a su calendario de rodajes y ensayos.

Así lo aseguró en declaraciones para la citada revista. Para él, la constancia pesa más que las sesiones maratonianas: prefiere rutinas de unos 30 minutos que pueda encajar incluso en jornadas de grabación.

Manel Fuentes posa como presentador de 'Atrapa un millón'.

En su trabajo físico tienen bastante importancia los ejercicios funcionales: sentadillas, flexiones, zancadas y planchas para reforzar piernas y core, combinados con trabajo de fuerza explosiva y planchas isométricas.

También recurre con frecuencia al gimnasio, donde alterna pesas y algo de cardio, una fórmula que le permite mantener músculo y quemar calorías con mayor facilidad.

No cruzar "el punto de no retorno"

Si en algo incide el conductor de Antena 3 es que el cambio físico se apoya sobre todo en la mesa: suele resumir su transformación en un "80% nutrición, 20% ejercicio".

En su día a día intenta controlar los postres y los excesos, aunque no renuncia a un trozo de tarta en el cumpleaños de sus hijos o unas cervezas con amigos.

Por supuesto, sin cruzar el "punto de no retorno" que le haría perder el equilibrio. “Si me apetece tomarme una caña, me la tomo, pero manteniendo siempre una base exigente".

Desde esa filosofía, el presentador de 55 años bromea con su ya conocido "método del bocadillo de jamón”: se puede disfrutar de un buen bocata, pero solo es compensado con disciplina y trabajo en el gimnasio.

Y es que Manel Fuentes lo tiene claro: no se puede estar al 100% todo el tiempo. Y ese "six pack" extremo que consiguió gracias a su reto con Men's Health solo es sostenible durante una temporada.