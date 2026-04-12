Fernando Tejero: "Telecinco me ofreció un cheque en blanco, el personaje de la serie 'Aída' de Paco León era para mí"

Si ha habido un personaje icónico en la carrera de Fernando Tejero, ese ha sido el de Emilio Delgado, el conserje malhumorado y entrañable de Aquí no hay quien viva.

El actor apareció en las cinco temporadas completas de la serie de Antena 3, convirtiéndose en uno de los rostros más aclamados de la pequeña pantalla gracias a frases como "¡Un poquito de por favor!".

Su rol en la serie le valió premios como el TP de Oro 2004 al Mejor Actor, el Fotogramas de Plata al Mejor Actor de televisión, y el de la Unión de Actores al Mejor Actor Protagonista de televisión. Pero todo esto es sobradamente conocido.

Lo que no se sabía hasta ahora es que, tiempo después de su éxito en la serie de la urbanización Desengaño 21, le ofrecieron encarnar a Luisma García, el personaje interpretado por Paco León en la serie Aída (2005-2014).

Fernando Tejero en 'La que se avecina'.

"El Luisma era para mí"

Así lo ha contado, por primera vez, en su entrevista con Jordi Évole en Lo de Évole. "Telecinco me ofreció un cheque en blanco para irme de Antena 3", ha revelado.

"El personaje de Aída de Paco León, y esto es la primera vez que lo digo, era para mí. El Luisma era para mí. No quise hacerlo porque no me quería enemistar con una cadena. Antena 3 en este caso", ha contado Fernando Tejero en su charla con Évole.

Lo cierto es que la decisión que tomó en aquel momento apenas le pesó. No se arrepiente de haber dicho que no. Simplemente, no va con su carácter: "Soy generoso con la gente que me da una oportunidad así... No iba a dejarles ahí tirados".

Paco León no quería hacer solo otro capítulo de 'Aída'.

El papel estrella de Paco León

Cabe recordar los dos papeles que han hecho famosos a Fernando Tejero en la pequeña pantalla. Saltó a la fama con Emilio Delgado en Aquí no hay quien viva, entre 2003 y 2006. A partir del año 2007 interpretó a Fermín Trujillo en La que se avecina (LQSA).

Sin embargo, jamás apareció en Aída (2005-2014). La serie surgió centrada en el personaje de Aída García, protagonizado por Carmen Machi, limpiadora y camarera en 7 vidas (1999-2006). Se convirtió en el primer spin-off de una producción de ficción española.

En dicha serie, Paco León daba vida a un exdrogadicto rehabilitado que vivía con su madre en Esperanza Sur. Su personaje, del que ahora se sabe que le ofrecieron a Fernando Tejero, se hizo popular por sus frases surrealistas y su bondad ingenua.

El actor sevillano, por cierto, ha retomado dicho rol en la película Aída y vuelta (2026), estrenado el pasado 26 de enero dentro y fuera de nuestras fronteras.

Fernando Tejero, en su entrevista con Jordi Évole. laSexta.

Tras su éxito en la tele "no podía salir a la calle"

"La gente empatiza con los perdedores", ha recordado Tejero al ser preguntado por Évole por sus papeles en la tele. Es una época que le proporcionó grandes beneficios, como la popularidad e ingresos. Pero no lo echa de menos.

"Tengo 60 años, pero estoy en la mejor época de mi vida. Estoy encantado de haberme conocido. Digo esto porque no lo he dicho durante tantos años. Y ahora me lo digo", ha reconocido.

"Me habían visto (los espectadores) en Los lunes al sol (2002) y en Torremolinos 73 (2002)", añadía. Su paso por Aquí no hay quien viva, que hacía "hasta 20 millones de espectadores", supuso un salto a la fama y un "alcance mediático" que jamás imaginó.

"No podía salir a la calle. Era horroroso. No estaba preparado para eso. A mí me pegó un bofetón", ha relatado.

El cordobés, que se considera tímido por naturaleza, aún siente pudor cuando le piden selfies por la calle: "Tengo la suerte de que todo lo que me dicen por la calle son cosas bonitas. Y a mí me cuesta decir que no. Porque yo mismo he pedido fotos en la puerta del teatro".

Fernando Tejero.

"La fama cambia tu círculo de gente"

Según ha narrado, él mismo fue un ferviente admirador de artistas como Charo López, y Ana Belén, a la que "perseguía" en todos sus conciertos: "Ahorraba durante el invierno y luego me iba a primera fila. Estaba como cuatro horas antes".

Por eso ahora comprende bien que algún fan se acerque a saludarlo. En sus años de juventud, llegó a asistir a todos los conciertos de Ana Belén: "Me sabía el repertorio de memoria".

Un día, incluso le soltó una paloma en pleno escenario. Fue así como conoció a la cantante: "Ana le dijo a su hermano: búscame al tío de la paloma, porque o yo estoy flipando o está en todos los sitios".

Al hablar de la popularidad, Tejero tiene claro que esta no es capaz de transformar a nadie: "La gente piensa que cambias tú, pero cambia tu círculo de gente. Yo tuve que decirle a mi familia que me trataran igual, que seguía siendo yo. Empezaron a mirarme de otra manera".

Fernando Tejero tiene un premio Goya. Lo ganó en la XVIII edición (2004) como Mejor Actor Revelación por su papel de Serafín en la película Días de fútbol.

El día que ganó la estatuilla estaba tan "atacado" que, horas antes de la ceremonia, ingirió un total de tres ansiolíticos: "Me tomé un Lexatin que me dio una vecina mía, otro me lo dio mi hermana, y el productor Tomás Cimadevilla me dio otro".

Por este motivo, apenas guarda recuerdos de lo que sucedió en la gala: "Por esos nervios, yo no tengo muy claro en mi cabeza todo lo que me pasó. No tengo nítido todo el proceso".