El pueblo español perfecto para recorrer a pie: fundado en el siglo IX, Conjunto Histórico-Artístico y solo 80 habitantes

Casas de Bárcena Mayor, en Cantabria. Asociación Los Pueblos más Bonitos de España

El turismo rural en España vive uno de sus mejores momentos, impulsado por quienes buscan naturaleza y tranquilidad, lejos de las grandes ciudades. Sus pueblos ofrecen casas rurales con encanto, gastronomía local y actividades como senderismo o enoturismo.

Comunidades como Castilla y León, Galicia, Asturias, Andalucía interior o Cantabria concentran los destinos preferidos por los españoles en periodos vacacionales como la Semana Santa.

Precisamente, en Cantabria se encuentra uno de los pueblos más bellos de nuestra geografía. En el corazón del Parque Natural Saja-Besaya, a poco más de una hora en coche de Santander, se ubica uno de los pueblos más bonitos de España.

Se trata de Bárcena Mayor. Sus casitas se abrazan al cauce del río Argoza, afluente del Saja, que discurre entre bosques, praderas y pozas de agua cristalina. De hecho, el pueblo es el único núcleo que existe dentro de este Parque Natural.

Todo aquel que desee conocer Bárcena Mayor debe saber que es perfecto para recorrer a pie. El uso del coche está prohibido en este enclave -tan solo lo tienen permitido los residentes-, si bien este se puede dejar en un aparcamiento de pago en temporada alta que está a solo 5 minutos a pie del casco urbano.

Pueblo medieval

Lo cierto es que Bárcena Mayor es conocido por ser el pueblo más antiguo de Cantabria. Fundado en el siglo IX, ha sido testigo de numerosos eventos históricos. A lo largo de su historia, el pueblo ha visto pasar diferentes estilos arquitectónicos.

En la Edad Media, además, sirvió de punto de paso para los viajeros y los comerciantes que recorrían la ruta desde la meseta y el litoral cantábrico.

Casas montañesas de Bárcena Mayor, en Cantabria. Asociación Los Pueblos más Bonitos de España

Bárcena Mayor está declarado Conjunto Histórico-Artístico desde 1979. Forma parte de la asociación de los Pueblos más Bonitos de España, gracias a la popular arquitectura montañesa.

Las viviendas se adaptan perfectamente a la orografía, y todas ellas están orientadas al sureste. Las casas están construidas de piedra y disponen de balconadas de madera y tejados de reja.

Arquitectura montañesa

Caminando por sus calles empedradas se descubren los rincones que aguarda este bello lugar: desde la iglesia de Santa María, del siglo XVII, que conserva un retablo barroco montañés, el antiguo lavadero hasta la casa con pasadizo y el puente que se levanta sobre el río.

Muchas de estas estampas se han convertido en su tarjeta de presentación.

Pese a contar con solo 80 habitantes fijos, llama la atención la existencia de varios bares y restaurantes que dan servicio al turista. Todos ellos se sitúan junto al río y cuentan con comedores acristalados y terrazas que miran al Argoza.

Aquí, manda la comida cántabra. Sin embargo, la gran estrella es el cocido montañés. Muy típico de las zonas de montaña, se trata de un plato de cuchara contundente que se elabora con alubia blanca y berza principalmente.

Estas van acompañadas de un compango de chorizo, morcilla, costilla y tocino. A diferencia de otros cocidos españoles, este no lleva garbanzos y se sirve todo junto en el plato, sin separar caldo, legumbre y carne.