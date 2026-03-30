El pueblo romano declarado Conjunto Histórico que está a 7 kms de Cantora: erigido en un cerro y 3.000 años de historia

Medina Sidonia es uno de los pueblos blancos más singulares de la provincia de Cádiz, asentado en lo alto de una colina que domina la campiña, lo que le otorga unas vistas panorámicas espectaculares sobre los campos gaditanos y, en los días más claros, incluso hacia la costa atlántica.

Este enclave, habitado desde la Antigüedad, reúne en muy poco espacio huellas fenicias, romanas, musulmanas y cristianas, convirtiéndolo en un auténtico resumen de la historia de Andalucía.

Pasear por sus calles empedradas y encaladas, de trazado medieval y adaptadas al relieve, es hacerlo por un entramado urbano que conserva intacto el encanto de los municipios de la zona, con fachadas impecables y balcones enrejados llenos de flores.

Su casco histórico fue declarado Conjunto Histórico-Artístico y Bien de Interés Cultural a comienzos del siglo XXI, reconocimiento que subraya el valor de su arquitectura civil y religiosa.

Entre sus imprescindibles figuran la Iglesia Mayor de Santa María la Coronada, levantada en el siglo XV sobre una antigua mezquita y considerada una de las joyas góticas y renacentistas de la provincia.

También el castillo que corona el cerro, donde se superponen restos romanos, musulmanes y medievales; y las sorprendentes cloacas romanas, uno de los sistemas de alcantarillado mejor conservados de Hispania.

El Espacio Arqueológico de Medina Sidonia. Turismo de Cádiz

A ello se suma la calzada romana, tramo de la antigua Vía Augusta que unía Cádiz con el resto del Imperio, y un pequeño, pero interesante museo arqueológico que permite entender la importancia estratégica de la localidad a lo largo de los siglos.

Más allá de su patrimonio monumental, Medina Sidonia tiene una intensa vida cotidiana, con plazas recoletas, bares de tapas donde probar la gastronomía gaditana y un ambiente tranquilo que contrasta con el bullicio de la costa.

Su ubicación, en el centro de la provincia, la convierte en un punto de partida ideal para conocer tanto el interior como el litoral, y la sitúa en pleno corazón de la Ruta del Toro, rodeada de dehesas y fincas ganaderas.

De hecho, a tan solo unos 7 kilómetros se encuentra Cantora, la famosa finca de Isabel Pantoja y Paquirri, situada en el término municipal de Medina Sidonia. Una vivienda siempre polémica, pero más en estos momentos, en los que Kiko Rivera estaría intentando venderla a espaldas de su madre.

Cantora, en el ojo del huracán

Es justo lo que abordará este lunes, 30 de marzo, a las 23:00 horas, El precio de... Cantora, un especial presentado por Santi Acosta en Telecinco en el que se revelarán todos los detalles de esta presunta operación secreta del DJ.

Estará en plató Begoña Gutiérrez, exroad manager de la tonadillera, que revelará audios, mensajes y documentos inéditos que probarían la existencia de esta operación y aportará declaraciones de testigos que conocen cuál es realmente la relación actual entre madre e hijo tras su reciente acercamiento.

¿Por qué acude Kiko Rivera a Begoña Gutiérrez para que actúe como mediadora para vender Cantora? ¿Cuál era la verdadera relación entre ella y la cantante?

AVANCE 😱 | ¿Dónde está EL DINERO de Isabel Pantoja? Esta noche a las 23:00h en @telecincoes, 'EL PRECIO DE... CANTORA', con Santi Acosta pic.twitter.com/AVlT1YlR24 — Mediaset España (@mediasetcom) March 30, 2026

Gutiérrez mostrará audios con Isabel Pantoja que demostrarían su estrecha relación de amistad, en una entrega que contará con las valoraciones en directo de Antonio Rossi, Lydia Lozano, José Antonio Canales Rivera, Sandra Aladro y Marina Bernal.

También acudirá Carlos Corbacho, exempleado de Pantoja y ahijado de Tere Pollo, mano derecha de la cantante durante décadas, que por primera vez reconocerá haber llevado a cabo traslados de altas cantidades de dinero en efectivo a Gibraltar.

Pepi Valladares ofrecerá en directo nuevas informaciones sobre la gestión económica de la artista. Traerá con ella unos objetos de gran valor que pertenecieron a Julián Muñoz durante el tiempo en el que fue pareja de Isabel Pantoja para que puedan ser devueltos a Mayte Zaldívar y sus hijas.