Carmen Maura: "Mi primer marido me quitó 12 años a mis hijos y el segundo me dejó una deuda de 2 millones de euros"

Mucho antes de convertirse en la primera chica Almodóvar o ser una de las grandes damas del cine español, Carmen Maura vivió una juventud marcada por decisiones difíciles y momentos muy duros.

La actriz, que más tarde construiría una exitosa carrera coronada con cuatro premios Goya, un César y dos galardones de la Academia Europea, comenzó su camino en un contexto social poco favorable para una mujer que quería dedicarse a la interpretación.

Nacida en Madrid, Maura fue madre con tan solo 21 años tras casarse con el abogado Francisco Forteza, con quien tuvo a sus dos hijos, Carmen y Pablo. Apenas un año después nació su primera hija y, en 1970, su segundo hijo.

En aquella época, su entorno no veía con buenos ojos su vocación artística. "Cuando dije que quería ser actriz cayó como una bomba en mi casa. No les hizo ninguna gracia", recordaba la intérprete en su visita a El Hormiguero.

A pesar de la falta de apoyo, Carmen Maura comenzó a abrirse paso en los años setenta en el teatro y la televisión, participando en programas que le dieron visibilidad.

Poco después dio el salto al cine, donde consiguió su primer papel protagonista en 1977 con Tigres de papel, dirigida por Fernando Colomo, una película que marcaría el inicio de su consolidación como actriz y su vinculación con la Movida madrileña.

Sin embargo, su vida personal atravesaba un momento complicado. Su entonces marido no estaba de acuerdo con que se dedicara al cine y, tras la separación, comenzó una larga batalla judicial.

Él consiguió la custodia de sus hijos y se trasladó con ellos a Canarias, lo que provocó que la actriz pasara años sin poder verlos.

“He tenido momentos muy duros porque cuando arranca mi carrera tenía muy poco dinero y cobraba poco, no tenía dinero para nada y estuve 12 años luchando para que me devolvieran a mis niños”, reveló en el programa 100% Únicos de Telecinco.

"Me empiezo a ocupar de mis hijos cuando se muere su padre, cuando empiezan a ser mayores y empiezan a venir".

Tras Francisco Forteza, Carmen se casó con Antonio Moreno Rubio, un matrimonio que fue otro fracaso para la actriz. "Mi segundo marido me quitó todo el dinero. Me dejó una deuda de 2 millones de euros, he estado mucho tiempo pagando la deuda", señaló Maura en una entrevista en Telecinco.

Carmen tardó 20 años en saldar esas deudas. "Me hubiera gustado tener mejor ojo para la selección de los hombres. Eso no lo he hecho nada bien. Uno me quitó los niños y el otro todo el dinero", afirmó la consagrada intérprete,

A pesar de una juventud marcada por la falta de apoyo, la lucha por recuperar a sus hijos y episodios traumáticos, Carmen Maura logró abrirse camino hasta convertirse en una actriz emblemática de la Movida madrileña y en uno de los rostros imprescindibles del cine español.

Una carrera que continúa hoy con el estreno de su nueva película, Calle Málaga, que llegará a los cines el próximo 1 de abril.