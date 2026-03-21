Josepa Arguiñano y su receta de garbanzos

Josepa Arguiñano y su receta de garbanzos Hogarmanía/ETB

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Joseba Arguiñano, chef: "Para unos garbanzos salteados no te olvides de secarlos y freír una morcilla durante 12 minutos"

El hijo de Karlos Arguiñano ha compartido una receta muy original para innovar en las ensaladas: crujiente, sabrosa y muy colorida.

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Si estás cansado de preparar siempre la misma ensalada o buscas una forma diferente de aprovechar los garbanzos que tienes en la despensa, esta receta puede convertirse en una gran aliada en tu cocina.

Con ingredientes sencillos y muy habituales en casa, podrás preparar un plato sabroso, completo y muy fácil de elaborar. A veces no hace falta complicarse demasiado para conseguir una comida que sorprenda.

La propuesta de Joseba Arguiñano combina legumbres con verduras frescas y añade un toque muy especial: la morcilla crujiente. Una mezcla de sabores y texturas que convierte unos simples garbanzos en una receta llena de carácter.

Ferran Adrià, chef, junto a su mujer Isabel Pérez Barceló.

Ingredientes

Ingredientes para unos garbanzos con verduras y morcilla

  • 600 g de garbanzos cocidos
  • 2 zanahorias
  • 8-10 judías verdes
  • 1/2 calabacín
  • 6-8 champiñones
  • 1 morcilla de Burgos
  • 2 huevos cocidos
  • AOVE
  • Sal
  • Perejil

Paso 1

Calienta 6-8 cucharadas de aceite en una tartera o cazuela amplia y baja

Paso 2

Pela y pica las zanahorias y añádelas a la cazuela

Paso 3

Limpia y pica las judías verdes, agrégalas y deja que todo se poche junto durante 5 minutos

Paso 4

Pica el calabacín (manteniendo la piel) y limpia y lamina los champiñones

Paso 5

Añade ambos a la cazuela, sazona al gusto y cocina el conjunto durante 10-12 minutos más

Paso 6

Introduce los garbanzos (previamente cocidos y escurridos) en la cazuela con las verduras

Paso 7

Saltea todo junto durante unos minutos

Paso 8

En una sartén aparte, calienta 2-3 cucharadas de aceite

Paso 9

Quita la piel a la morcilla, trocéala y añádela a la sartén para freír

Paso 10

Llega el momento de servir. Añade los garbanzos, la morcilla y dos cuartos de huevo cocido

Paso 11

Termina espolvoreando perejil picado y decora con una hoja del mismo

El resultado es un plato equilibrado y muy nutritivo que combina diferentes grupos de alimentos en una misma elaboración. Los garbanzos aportan proteínas y fibra, mientras que las verduras suman frescura y la morcilla añade un toque intenso que eleva el sabor del conjunto.

Además, es una receta versátil que puedes preparar en poco tiempo y adaptar fácilmente con los ingredientes que tengas en casa.

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Consejos del chef

Lograr la textura perfecta en un salteado de legumbres no es cuestión de suerte, sino de técnica. Expertos en los fogones coinciden en que el éxito de este plato reside en tres pilares fundamentales: la humedad, el control de la grasa y la limpieza meticulosa del producto fresco.

El primer mandamiento para unos garbanzos salteados impecables es el control de la humedad. Tras enjuagar las legumbres, es importante secarlas con un paño limpio o papel absorbente. Este paso garantiza que el grano se dore mejor en la sartén y quedará más sabroso.

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A la hora de trabajar con la morcilla, la clave está en la observación. Aunque es un embutido que suele soltar su propia grasa, la calidad y el tipo de tripa pueden variar. Si al desmenuzarla en la sartén se nota un ambiente seco, Arguiñano recomienda añadir un chorrito de aceite de oliva virgen extra.

Esto no solo facilita una cocción homogénea, sino que asegura esa textura crujiente tan buscada sin que el producto se queme o se pegue.

Morcilla de Burgos

Morcilla de Burgos

Respecto al tratamiento de los champiñones, el debate sobre el agua sigue vigente, aunque la norma es la sencillez.

Técnica en seco: Si presentan poca tierra, basta con frotarlos suavemente con un paño húmedo o papel de cocina para preservar toda su firmeza.

Lavado rápido: Si la suciedad es persistente, un enjuague rápido bajo el grifo seguido de un escurrido inmediato es perfectamente válido.