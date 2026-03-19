RTVE cambia la programación este jueves: cancela la emisión del cine de La 2 para emitir una importante cita festiva

RTVE modifica la parrilla de La 2 en el prime time este jueves 19.

Nueva sacudida a la programación habitual de RTVE por la actualidad. La 2 altera su parrilla este jueves, 19 de marzo, para dar cabida a uno de los eventos culturales más importantes de nuestro país: las Fallas de Valencia.

El prime time del segundo canal de la televisión pública se modificará puntualmente, de forma que el contenedor El cine de La 2 suspenderá sus emisiones en su primera parte.

Según informó este miércoles la Corporación a través de una nota de prensa, La 2 conectará en directo con Valencia a partir de las 22:30 horas. Lo hará tras una nueva entrega de Cifras y Letras, el concurso que capitanea Aitor Albizua.

Como suele ser habitual en los últimos años, la pública ofrecerá en directo el Especial Nit de la Cremà, cita que pone fin a las fiestas declaradas Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO en 2016.

Producido por el Centro Territorial de RTVE de la Comunitat Valenciana, el programa estará presentado por Carolina Salvador y Carlos Conde desde la Plaza del Ayuntamiento. Los periodistas estarán acompañados del historiador Josep Lluís Marín.

Charles Chaplin, figura principal de la falla municipal de Valencia. EFE

La retransmisión seguirá la cremà de la falla municipal, que cuenta con Charlie Chaplin vestido de uniforme militar como ninot central de un monumento contra la guerra, en cuya base puede leerse la palabra hope (esperanza).

Entre los invitados confirmados, estarán los artistas responsables de esta falla, Alejandro Santaeulalia y Vicente Llàcer, pero también pasarán por el especial la alcaldesa de Valencia, María José Català, la Fallera Mayor 2026, Carmen Prados, y el jefe de Bomberos de la capital, Quique Gisbert.

También se realizarán conexiones con diversos puntos de la ciudad, como la falla Convento Jerusalén, ganadora del primer premio de la Sección Especial.

A continuación, y según la programación de RTVE, La 2 emitirá la película Nomadland (2020). La película escrita y dirigida por Chloé Zhao que narra la vida nómada de los estadounidenses tras la Gran Recesión se emitirá a partir de las 23:25.

Después, ya a la 01:05, Documentos TV estrena Paternidad, una metamorfosis descifrada con motivo del Día del Padre. Se trata de un documental que presenta los estudios y las nuevas perspectivas, antes impensables, que cuestionan muchos prejuicios sobre el papel del hombre en el cuidado de sus hijos.

Así quedará el horario de La 2 en la noche de este jueves, 19 de marzo:

21:45: Cifras y letras

Cifras y letras 22:20: Nit de la Cremà de las Fallas 2026

Nit de la Cremà de las Fallas 2026 23:25: El Cine de la 2: Nomadland

El Cine de la 2: Nomadland 01:05: Documentos TV

Este cambio de estrategia responde a la voluntad de reforzar la vocación de servicio público en una de las celebraciones más importantes de nuestro territorio. Para La 2, representa además una gran oportunidad para diferenciarse del resto de cadenas generalistas y ofrecer una alternativa distinta al espectador.

Hay que recordar que este jueves, 19 de marzo, es festivo en Galicia, Murcia, Navarra, País Vasco y Comunidad Valenciana, por lo que el consumo de televisión podría variar sustancialmente.

De hecho, RTVE también ha movido ficha con La 1 después de la cancelación de Al margen de todo, el programa de Dani Rovira que tan solo ha estado tres semanas en antena.

El primer canal de RTVE emitirá un maratón de 5 horas de La Revuelta de Broncano, con un especial que contará con Pedro Almodóvar de invitado estrella, y dos reposiciones.