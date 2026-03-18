Sorpresa de RTVE: la pública toma medidas con 'La Revuelta' de Broncano tras firmar su peor semana de la temporada

RTVE quiere revertir la delicada situación por la que atraviesa La Revuelta de David Broncano en materia de audiencia.

El show nocturno fue todo un pelotazo la temporada pasada pero, ahora mismo, los datos no están acompañando en su lucha contra El Hormiguero de Pablo Motos, que lidera sin problemas la franja del access.

En febrero, Broncano cerró su peor mes de la temporada. Ni la coincidencia con los partidos de Champions (La Revuelta sufre más que El Hormiguero cuando hay fútbol) ni los continuos cambios de programación por la Copa del Rey han ayudado.

Además, a todo esto se suma que La Revuelta viene de firmar su peor semana de todo el curso, con un 10,1% de share y 1.272.000 espectadores. Se trata de un dato que está por debajo de la media de La 1 en el acumulado de marzo (11,7%).

Ayer martes, eso sí, La Revuelta y El Hormiguero vivieron una de sus pulsos más igualados. Broncano respiró con un 10,9% mientras que Motos alcanzó el 11,9% en una noche de Champions.

En coincidencia, el formato de Antena 3 ganó por una décima al Manchester City - Real Madrid: 11,6% frente al 11,5%. En este tramo, Broncano firmó un 10,4%.

Pues bien, para intentar dar un impulso a Broncano, que acaba de ser renovado por dos años más y 31,5 millones de euros, la Corporación ha programado un maratón de La Revuelta para este jueves, 19 de marzo. Así lo contempla su programación.

Pedro Almodóvar visitará 'La Revuelta' de Broncano este jueves, 19 de marzo.

Broncano contará ese día con un invitado de altura: Pedro Almodóvar. El cineasta acudirá a La Revuelta después de su participación en el sketch de Rosalía, tal y como reveló el propio Broncano el lunes.

La estrategia de revelar los invitados de la semana también es algo nuevo. Antes, el equipo de Broncano jugaba con ese factor sorpresa, pero ahora no. Así, el presentador emplazaba a la audiencia la visita del popular director, que promocionará su nueva película Amarga Navidad.

Después, hasta las 02.30 de la madrugada, La 1 emitirá varias reposiciones de su programa fetiche en una noche que, salvo sorpresa, volverá a dominar Supervivientes.

La televisión pública ha tomado esta medida después de la cancelación de Al margen de todo, el formato de Dani Rovira que apenas ha estado tres semanas en antena.

Así las cosas, RTVE se sigue guardando en cartera Al cielo con ella, el show de Henar Álvarez que salta de La 2 a La 1, El juicio de José Luis Sastre, la nueva edición de MasterChef y la serie Barrio Esperanza. Estas serán sus bazas en su prime time para afrontar el último tramo de la temporada.