Eva Arguiñano, chef: "Para unas palmeras no cortes el hojaldre muy grande, se hacen en 35 minutos con chocolate"

Eva Arguiñano y las palmeras en un montaje de BLUPER RTVE

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Las palmeras tienen algo especial: basta con verlas en el escaparate de una panadería para volver, por un momento, a la infancia.

Ese hojaldre crujiente, el aroma dulce y la capa de chocolate que se rompe al primer mordisco forman parte de la memoria de muchos. Son uno de esos dulces sencillos que nunca pasan de moda y que, con muy pocos ingredientes, se pueden preparar en casa en muy poco tiempo.

Y así lo hicieron en Top Chef: Dulces y famosos. En la primera prueba de la quinta entrega del programa, los reposteros tuvieron que mirar hacia atrás y viajar a sus recuerdos más personales.

El reto consistía en cocinar un postre que les llevara directamente a su niñez. Algunos recordaron meriendas en familia, otros las visitas a la pastelería del barrio, y para muchos ese recuerdo tenía forma de palmera de chocolate.

Palmeras de chocolate

Cada palmerita contaba un poco quiénes eran hoy y quiénes fueron de pequeños. A través de un dulce tan simple como el hojaldre y el chocolate, los concursantes reflejaban momentos, sabores y sensaciones que marcaron su infancia.

Si quieres volver a tu infancia en cuestión de segundos, sigue esta receta, pero sobre todo no te olvides del truco de Eva Arguiñano para conseguir un dulce perfecto.

Ingredientes Ingredientes para las palmeras de chocolate Hojaldre

375gr de nata

375gr chocolate negro Paso 1 Espolvoreamos ligeramente una superficie de trabajo con harina y estiramos la masa con azúcar en grano Paso 2 Cortamos y damos la forma deseada Paso 3 Horneamos a 200ºC Paso 4 A mitad de cocción, damos la vuelta a las palmeras Paso 5 Reservamos para su decoración Paso 6 Para el chocolate hervimos la nata y volcamos encima del chocolate Paso 7 Mezclamos Paso 8 Reservamos hasta rellenar el bizcocho

Preparar palmeras de chocolate en casa es mucho más sencillo de lo que parece. Con una lámina de hojaldre, un poco de azúcar y chocolate para cubrirlas, en apenas unos minutos se puede tener listo uno de los dulces más reconocibles de la repostería.

El secreto está en el formado del hojaldre y en controlar bien el horneado para que queden doradas, crujientes y con ese acabado caramelizado tan característico.

Durante el programa, la chef Eva Arguiñano compartió un consejo muy útil para conseguir unas palmeras perfectas. Según explicó, es importante no cortar el hojaldre demasiado grande.

Palmeras de chocolate

Aunque al principio puedan parecer pequeñas, en el horno el hojaldre crece y se expande, por lo que si los cortes son demasiado anchos las palmeras acabarán siendo mucho más grandes de lo esperado.

Ese pequeño detalle marca la diferencia. Al mantener un tamaño más contenido, las palmeras se hornean de forma uniforme, quedan más crujientes y conservan mejor su forma característica.

Después, solo queda añadir el toque final con el chocolate, que termina de convertir este dulce clásico en un capricho irresistible que sigue conquistando generaciones.