Los padres de Sandra Peña a Sonsoles Ónega: "Queremos responsabilidades. El escarmiento debe ser ejemplar"

Hace cinco meses que la vida de los padres de Sandra Peña quedó completamente paralizada. La adolescente sevillana, de solo 14 años, se quitó la vida después de haber denunciado que sufría acoso escolar.

La joven se precipitó desde el balcón de su vivienda ante la falta de actuación del centro educativo.

Con el objetivo de pedir justicia y evitar que situaciones similares vuelvan a repetirse en otros centros escolares, los padres de la menor han acudido al programa Y ahora Sonsoles para denunciar y visibilizar el caso.

Los padres de Sandra Peña y Sonsoles Ónega en el programa 'Y ahora Sonsoles' Atresmedia

Sandra, explican, sufría acoso por parte de tres compañeras. Ya en junio había advertido de que tenía problemas en clase y, en septiembre, Zara y José Manuel, sus padres, avisaron al colegio. La única medida que, según cuentan, tomó el centro fue cambiar de clase a las alumnas implicadas.

"Estamos aprendiendo a vivir. Aquí no hay consuelo. Intentamos ser y estar fuertes por nuestro otro hijo”, ha comenzado lamentando Zara.

"Sandra era una niña alegre, simpática, deportista. Desde chica todos los deportes se le daban bien. Era la música de mi casa", ha expresado José Manuel.

Los progenitores han revelado en el espacio que no eran plenamente conscientes de lo que le ocurría a Sandra hasta que tuvieron acceso a las instancias.

"Ella nunca me contó qué le decían, pero ahora sé que era por su aspecto físico y su orientación sexual".

Durante el verano, la familia decidió llevar a Sandra a un psicólogo ante el deterioro emocional que estaba sufriendo. Allí se elaboró un informe de lesiones que reflejaba la situación que atravesaba la menor.

Zara y José Manuel, padres de Sandra Peña Atresmedia

"Que tu hija se haga daño cuando tú nada más que quieres cuidarla, no se entiende. Duele", ha clamado su madre al recordar aquellos meses.

Según ha explicado la familia en el programa de Sonsoles, aseguran que el centro educativo no activó el protocolo de acoso escolar. "Yo me enteré por la tele de que no se había abierto el protocolo de acoso en el colegio. No habían hecho nada", ha denunciado el padre.

Ante esta situación, han decidido querellarse contra el colegio. Aseguran, además, que el centro ni siquiera llegó a hablar con los padres de las alumnas que, según sostienen, acosaban a su hija.

"Mi hija decía: 'No sabes el daño que hacen las palabras'", recuerdan. De hecho, el mensaje que Sandra dejó escrito es el que ahora sus padres repiten como advertencia: "Si la gente supiera el daño que hacen las palabras".

La familia insiste en que su objetivo ahora es que se depuren responsabilidades. "Queremos responsabilidades con los profesores que no abrieron protocolos", han reclamado.

Y concluyen con una petición clara: "Que no se vuelva a repetir. El escarmiento tiene que ser ejemplar".