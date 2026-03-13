Henar Álvarez y 'MasterChef 14' (sin Samantha Vallejo-Nágera), los revulsivos de RTVE para agitar el prime time de La 1

RTVE ha comenzado a agitar el avispero del prime time, una franja en la que ha empezado a flojear en las últimas semanas. Hace unos días, la televisión pública empezó a promocionar lo nuevo de MasterChef.

El talent culinario regresa con su edición número 14, y lo hará con importantes novedades, pues, por primera vez desde su estreno en 2013, no contará con Samantha Vallejo-Nágera en el jurado. La influencer Delicious Martha se unirá a Pepe Rodríguez y Jordi Cruz.

MasterChef no será la única novedad que tendrá la parrilla por la noche. Esta semana, RTVE comunicaba el salto de Al cielo con ella a La 1 tras su primera temporada en La 2.

De esta forma, la Corporación que preside José Pablo López premia a Henar Álvarez, a la que convierte en nuevo rostro del canal principal, y al programa producido por Jordi Évole.

Al cielo con ella sigue los pasos del Late Xou de Marc Giró. En este caso, el programa de Producciones El Barrio pasó a La 2 tras su buen rendimiento en RTVE Play. Y es que, el programa fue el estreno original más visto de la historia de la plataforma, según informaron.

"Estoy muy feliz con que seamos los productores del primer programa que hace Henar en televisión y que la pública haya apostado por ello", aseguraba Jordi Évole en una entrevista para EL ESPAÑOL.

"Representa algo que no existía y es un formato enfocado principalmente para mujeres", decía el periodista de laSexta hace justo un año. "Es bueno dejar que un programa vaya rodando y tenga su evolución".

'Al cielo con ella'.

Lo cierto es que Al cielo con ella debutará por todo lo alto en La 1, porque contará con Shakira de invitada.

Cuanto menos es curioso que la cantante colombiana haya elegido el formato de Henar y no La Revuelta de David Broncano, por ejemplo, para conceder su primera entrevista en su regreso a España.

Discreto prime time

Como se decía líneas más arriba, tanto MasterChef como Al cielo con ella serán las grandes bazas de La 1 para su prime time en las próximas semanas. Se trata de una franja en la que no está obteniendo los resultados esperados, y que está impidiendo que recorte distancias con Antena 3.

Salvo los partidos de fútbol de la Copa del Rey, los Goya y la emisión en abierto de la serie de Movistar Plus+ Anatomía de un instante, los formatos que ha estrenado en 2026 han cosechado datos discretos.

DecoMasters, el talent de reformas con famosos, está sufriendo mucho. Este pasado lunes, por ejemplo, el programa en el que concursa Mar Flores caía a un 7%. Tan solo reunió a 460.000 espectadores de media en una noche que volvía a estar lejos de Casados a primera vista, la revelación de Telecinco.

Algo mejor le está yendo a Top Chef: famosos al horno. El programa no es que esté anotando unas audiencias para tirar cohetes, pero, al menos, ha ido de menos a más. Tras estrenarse con un pobre 9,3%, este miércoles lideraba la noche con un 10,3% frente a El capitán (9,8%).

'Al margen de todo' con Dani Rovira.

Al margen de todo tampoco ha despegado. El nuevo show de Dani Rovira aterrizó los jueves, noche en la que estaba ubicado Andreu Buenafuente.

Sin embargo, el formato pasó del 10,1% de share que hizo en su debut a un 7,7% que hizo en su primer enfrentamiento contra Supervivientes.

A todo esto hay que unir los malos datos de Trivial Pursuit los viernes y que La Revuelta de Broncano lleva semanas sufriendo en el access, con cifras que están al filo del 10%, sobre todo cuando rivaliza con el fútbol de la Champions.

Así las cosas, tanto MasterChef como Al cielo con ella (y quien sabe si Futuro imperfecto) tendrán la misión de relanzar las audiencias del prime time en el tercer trimestre de la temporada de La 1, que enlazará con el Mundial de fútbol, el cual supondrá un importante chute de audiencia para el canal.