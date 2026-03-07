TVE cancela hoy la emisión de 'Cine de barrio' en La 1 y apuesta por un nuevo especial de uno de sus programas más vistos

La programación de La 1 de RTVE sufrirá nuevos cambios este sábado, 7 de marzo. La franja vespertina de la cadena pública se modificará completamente por varios motivos: la celebración del Día de la Mujer y el fútbol.

En la sobremesa, La 1 emitirá la película Una cuestión de género (2018). La cinta se encuentra enmarcada en la programación especial que ofrecerá este fin de semana por el 8M bajo el lema Las voces de todas.

Protagonizada por Felicity Jones, se trata de una película biográfica que cuenta la historia de Ruth Bader como abogada y su lucha contra la discriminación de género y su camino para convertirse en magistrada del Tribunal Supremo de EEUU en los años 50.

Después, sobre las 17:50, La 1 emitirá en directo el partido de clasificación para el Mundial de fútbol femenino de Brasil 2027 que enfrentará a España y Ucrania. El choque se jugará en Turquía, en el Complejo Deportivo Mardan, en Antalya, un escenario neutral tras la invasión rusa.

La selección dirigida por Sonia Bermúdez, vigente campeona del mundo en 2023, empezaron con buen pie la clasificación después de ganar por 3-0 a Islandia el pasado martes, 3 de marzo.

La selección femenina celebra uno de los goles en el partido ante Islandia. EFE

RTVE vuelve a dar prioridad al fútbol femenino en su primera cadena como viene siendo habitual en los últimos años. Esto hará, por lo tanto, que Cine de barrio se quede nuevamente sin emitirse en La 1.

Hay que recordar que el contenedor cinematográfico que presenta Inés Ballester no se emitirá por segunda semana consecutiva. Hace siete días, TVE se volcó con los Goya 2026 al ofrecer en directo la alfombra roja. La retransmisión firmó un buen 12,1% de share y un millón de espectadores.

El presentador Quico Taronjí se pondrá al frente del especial de 'Aquí la tierra'.

Especial de 'Aquí la tierra'

En su lugar, la Corporación apuesta por uno de los programas que más éxito está teniendo en las últimas semanas: Aquí la tierra. En febrero, el espacio llegó a ser el más visto de La 1, superando a La Revuelta de Broncano.

Así las cosas, este sábado, La 1 emitirá un especial del formato divulgativo que no estará presentado por Jacob Petrus sino por Quico Taronjí.

Como ya hiciera hasta en dos ocasiones en febrero, Aquí la tierra dará la última hora sobre el paso de la borrasca Regina por nuestro país.

Así quedará la programación de la tarde de La 1 este sábado 7 de marzo.

15:55: Cine 8M: Una cuestión de género

Cine 8M: Una cuestión de género 17:50: Ucrania-España (Clasificación Mundial fútbol femenino)

Ucrania-España (Clasificación Mundial fútbol femenino) 19:50: Aquí la Tierra

Aquí la Tierra 20:55: Telediario 2

'Soy Nevenka'

Como parte de la amplia programación de RTVE por el Día Internacional de la Mujer, La 1 estrena este sábado Soy Nevenka, la película de Icíar Bollaín basada en hechos reales sobre la figura de Nevenka Fernández, la primera mujer que logró que se condenara por acoso sexual a un político en España.

Antes, Informe Semanal entrevistará a Nevenka Fernández y a otras mujeres cuyos casos marcaron un punto de inflexión en ‘Voces de mujeres valientes’. El programa también entrevistará a otra mujer, Gisèle Pelicot, cuya historia ha traspasado las fronteras de Francia.