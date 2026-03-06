'Supervivientes' demuestra por qué es la joya de Telecinco: el reality se estrena con un gran dato de audiencia (21,2%)

Jorge Javier Vázquez y María Lamela en un montaje de EL ESPAÑOL.

Con razón se dice que Supervivientes es la gran joya de la corona de Telecinco. El reality se estrenó superando la barrera del 20%, una verdadera muralla para una cadena que en los últimos meses lucha por no encadenar nuevos mínimos de audiencia.

En el horario de máxima audiencia, el grupo de Fuencarral tan solo ha tenido alegrías con el incombustible La isla de las tentaciones y Casados a primera vista, la gran revelación del año.

Supervivientes arrancó con un 21,2% de cuota de pantalla. El dato es muy bueno, porque está 10 puntos por encima de la media del canal en el día.

No obstante, hay que decir que baja 1,5 puntos respecto al estreno de la edición de 2025 y cinco décimas de la de 2024.

Si tenemos en cuenta el número de espectadores, se trata del arranque menos visto de Supervivientes, con 1.227.000 seguidores.

#SVGala1 comienza su nueva temporada con DA-TA-ZOS llevándose al 21.2% de cuota, 1.227.000 de audiencia media y 2.761.000 espectadores únicos



🏝️ Supera en 11.9 puntos a la 2ª opción en su franja



🏝️ En el access es 2ª opción con un buen 10.8%#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/hthd1lhqCd — Dos30' (@Dos30TV) March 6, 2026

Como es habitual, la primera gala contó con los tradicionales saltos de los concursantes, si bien se echó de menos un gran nombre en el casting. El verdadero reclamo fue ver en acción a María Lamela.

Y lo cierto es que la presentadora convenció al público: transmitió emoción al público, derrochó soltura al narrar la primera prueba de la edición y demostró estar en sintonía con Jorge Javier Vázquez.

El programa producido por Cuarzo lidera en solitario el prime time del jueves. La serie Perdiendo el juicio sigue rindiendo bien en Antena 3 y se apunta un 10%, el mismo share que firma Horizonte de Iker Jiménez, ya consolidado en Cuatro.

El gran perjudicado del arranque de Supervivientes es Al margen de todo. El programa presentado por Dani Rovira en La 1 se queda con un discretísimo 7,7% de cuota de pantalla.

La visita de Marc Giró a @El_Hormiguero es LÍDER con un 15% de share y una media de 1.899.000 espectadores en @antena3com



🐜 Programa de entretenimiento + visto del día en TV



🐜 Más de 4.3 millones de espectadores únicos#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/VEon6Rcp9M — Dos30' (@Dos30TV) March 6, 2026

Antes, en el access prime time, El Hormiguero de Pablo Motos lideró sin problemas en Antena 3. La visita de Marc Giró se saldó con un 15% de share y 1.899.000 espectadores. En ese tramo, Supervivientes firmó un buen 10,8%.

Quien paga las consecuencias es La Revuelta de Broncano, que cae por debajo del doble dígito (9,7%). El show de La 1 contó con Antonio Resines y la Mari de Chambao de invitados.