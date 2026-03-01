Dónde ver todas las películas ganadoras de los Goya 2026 en plataformas: de 'Los domingos' y 'Sirat' a 'Flores para Antonio'

Los domingos, Sirat y Sorda han sido las grandes triunfadoras de la 40ª edición de los Premios Goya, que se han celebrado en el Auditori Fórum del Centre de Convencions Internacional de Barcelona, adonde ha regresado la cita después de 26 años.

La cinta dirigida por Alauda Ruiz de Azúa ha ganado 5 premios, todos ellos en las categorías más importantes (Mejor película, Mejor Dirección y Mejor Actriz Protagonista), mientras que el thriller de Óliver Laxe ha sido la película con más galardones de la noche al arrasar en la parte técnica con hasta 6 cabezones.

La ceremonia, presentada por Luis Tosar y Rigoberta Bandini, ha estado cargada de reivindicaciones políticas por Palestina - la gran mayoría de los invitados han llevado una chapa con el lema Free Palestine- y por el ataque de EEUU e Israel a Irán.

Los momentazos de la noche los han protagonizado Susan Sarandon, por su discurso con guiño a Pedro Sánchez al recoger el Goya Internacional, y Miriam Garlo, la intérprete sorda que ha ganado el Goya a la mejor actriz revelación.

En cuanto a las cintas triunfadoras de los Goya 2026, el grueso está disponible en Movistar Plus+. No obstante, a continuación se muestra un repaso a las cintas vencedoras en las diferentes categorías.

'Los domingos'

Dónde verla: En Movistar Plus+ a partir de este viernes 27.

De qué va: La película narra la historia de Ainara, una joven de 17 años que debe decidir su futuro universitario mientras navega por las expectativas de su familia. Finalmente, anuncia que quiere ser monja de clausura.

Ganadora en: Mejor Película, Mejor Dirección (Alauda Ruiz de Azúa), Mejor Actriz Protagonista (Patricia López Arnaiz), Mejor Actriz de Reparto (Nagore Aramburu) y Mejor Guion Original.

Una imagen de 'Los domingos'

'Sirat'

Dónde verla: En Movistar Plus+

De qué va: Un padre y un hijo recorren las raves de Marruecos buscando a la hija/hermana desaparecida. Llegan a una fiesta en las montañas, se unen a un grupo de raveros y se lanzan hacia una última rave en el desierto con la esperanza de encontrarla allí.

Ganadora en: Mejor Música Original, Mejor Montaje, Mejor Sonido, Mejor Dirección de Producción, Mejor Dirección de Fotografía, Mejor Direeción de Arte

'Sirat', de Oliver Laxe.

'Sorda'

Dónde verla: En Movistar Plus+. Está disponible para alquilar (por 3,99 euros) en Amazon Prime Video, Filmin y Apple TV.

De qué va: Narra la historia de Ángela (interpretada por Miriam Garlo), una mujer sorda que decide ser madre junto a su pareja, Héctor (Álvaro Cervantes). La película explora de forma cruda y sensible los miedos, la falta de referentes y las barreras de comunicación a las que se enfrenta Ángela en este proceso.

Ganadora en: Mejor Actor de Reparto (Álvaro Cervantes), Mejor Dirección Novel (Eva Libertad), Mejor Actriz Revelación (Miriam Garlo)

Álvaro Cervantes y Miriam Garlo en 'Sorda'

'Maspalomas'

Dónde verla: Está disponible tanto en Movistar Plus+ como en Filmin. También se puede alquilar en Prime Video.

De qué va: Tras romper con su pareja, Vicente, un hombre abiertamente gay de 76 años, lleva la vida que le gusta en Maspalomas: su día a día lo pasa tumbado al sol, de fiesta y buscando el placer. Un accidente inesperado le obliga a regresar a San Sebastián, y reencontrarse con su hija, a quien abandonó años atrás.

Ganadora en: Mejor Actor Protagonista (José Ramón Soroiz)

José Ramón Soroiz en 'Maspalomas'

'Flores para Antonio'

Dónde verlo: En Movistar Plus+ el 19 de marzo.

De qué va: Documental en el que Alba Flores, hija de Antonio Flores, inicia un viaje íntimo para descubrir quién fue realmente su padre, el músico legendario que murió cuando ella tenía 8 años. Lo hace a través de vídeos caseros, fotos, dibujos, cintas inéditas y entrevistas con familiares y amigos.

Ganadora en: Mejor Canción Original

Imagen oficial del documental 'Flores para Antonio'

'La cena'

Dónde ver: Está disponible en Movistar Plus+ y para alquilar o comprar en Filmin y Amazon Prime Video.

De qué va: La cena transcurre dos semanas después del final de la Guerra Civil, cuando Franco organiza una cena de celebración en el Hotel Palace y encarga el banquete a un joven teniente, un maître muy meticuloso y un grupo de cocineros republicanos presos.

Ganadora en: Mejor Diseño de Vestuario, Mejor Guion Adaptado

Mario Casas y Alberto San Juan en 'La cena' RTVE

'Ciudad sin sueño'

Dónde verla: En Filmin y Movistar Plus+ a partir del 20 de marzo.

De qué va: Toni, un adolescente gitano de la Cañada Real, ve peligrar su hogar cuando comienzan los derribos y debe decidir entre quedarse en su mundo o marcharse hacia un futuro desconocido.

Ganadora en: Mejor actor revelación (Antonio Fernández Gabarre) Antonio Fernández Gabarre, 'Toni', protagoniza 'Ciudad sin sueño' 'Los tigres' Dónde verla: Movistar Plus+ De qué va: Antonio y Estrella son hermanos y buzos profesionales, un oficio heredado de su padre. Atrapados en una situación económica precaria y con el futuro de Antonio en el aire tras un accidente, encuentran un alijo de cocaína escondido en el casco de un petrolero. Ganadora en: Mejores Efectos Especiales. Antonio de la Torre y Bárbara Lennie, en 'Los Tigres' 'El cautivo' Dónde verla: En Netflix De qué va: Año 1575. El joven soldado Miguel de Cervantes es capturado en alta mar por corsarios árabes y llevado a Argel como rehén. Consciente de que allí le espera una cruel muerte si su familia no paga pronto su rescate, Miguel encontrará refugio en su pasión por contar historias. Ganadora en: Mejor Maquillaje y Peluquería Julio Peña protagoniza 'El cautivo', la última película de Alejandro Amenábar.

'Tardes de soledad'

Dónde verlo: En Movistar Plus+ y Filmin

De qué va: Es un documental centrado en el torero Andrés Roca Rey que retrata de forma íntima su preparación y sus faenas en la plaza, así como la relación con su cuadrilla y con los toros a los que se enfrenta.

Ganadora en: Mejor Película Documental

Roca Rey en una faena, en 'Tardes de soledad'.

'Decorado'

Dónde verla: Movistar Plus+ y Filmin

De qué va: Arnold, un ratón de mediana edad en plena crisis existencial, empieza a sospechar que su vida es una gigantesca farsa cuando su matrimonio se derrumba y su mejor amigo muere en extrañas circunstancias.

Ganadora en: Mejor Película de Animación

'Decorado'.

'Valor Sentimental' (Noruega)

Dónde verla: En Mubi y Filmin. En Movistar Plus+ a partir del 27 de marzo.

De qué va: Nora, una exitosa actriz de teatro, se reencuentra con su distanciado padre, Gustav Borg, director de cine antaño célebre que planea volver con un guion basado en su familia. Cuando Gustav le ofrece el papel protagónico y ella lo rechaza, él se dirige a una joven estrella emergente de Hollywood.



Ganadora en: Mejor Película Europea

'Valor sentimental'.

'Belén' (Argentina)

Dónde verlo: En Prime Video

De qué va: sigue la lucha de Belén y de la red de activistas y abogadas que la rodean para demostrar su inocencia y denunciar las violencias del sistema judicial, convirtiéndola en símbolo internacional de la defensa de los derechos reproductivos y la libertad de las mujeres..

Ganadora en: Mejor Película Iberoamericana