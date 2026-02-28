Sandra Golpe, periodista, 51: "Me levanto y comienzo el día cuidándome la piel, repasando ideas y tomándome un café"

Sandra Golpe es, desde hace años, uno de los rostros más sólidos y reconocibles del periodismo televisivo en España. Con una larga trayectoria en televisión, radio y prensa, se ha consolidado como referente absoluto en la franja de mediodía.

Actualmente dirige y presenta A3Noticias y, desde 2008, forma parte de Antena 3, donde edita y conduce Noticias 1 desde 2014.

Su liderazgo no es casual. El informativo de las 15:00 horas encadena semanas como líder indiscutible de audiencia, con un dominio histórico en la sobremesa.

Sandra Golpe en 'Antena 3 Noticias 1'.

Hace apenas un mes firmó su mejor dato en 18 años: un 26,3% de share y 2.541.000 espectadores. Cifras que confirman una fórmula afinada al milímetro.

Pero detrás de esos datos hay una rutina diaria marcada por la disciplina. Su jornada comienza temprano y con tres claves claras: prepararse por fuera, enfocarse por dentro y mantenerse despierta.

Cada mañana arranca con pequeños rituales que no falla: cuidar la piel, repasar la actualidad y tomar un buen café antes de sumergirse por completo en el pulso informativo. Son gestos sencillos, pero imprescindibles para activar la mente antes de enfrentarse a millones de espectadores.

Al llegar a la redacción comienza la maquinaria. Primeros titulares, café en mano, y revisión de la escaleta. Después, el paso por peluquería y maquillaje, que para ella no es solo una cuestión estética, sino un momento de calma entre el ruido constante de llamadas, decisiones y última hora. Un paréntesis breve antes del vértigo.

Porque Golpe vive ajustada al reloj. Muchas veces el sumario ya está en emisión mientras termina de ser microfonada o de cerrar los últimos detalles del guion. Exprime cada segundo.

Antes de este momento del directo, corre a vestirse, a microfonarse y a dar el repaso final. La tensión es máxima, pero la fórmula funciona.

Gran parte del trabajo que se ve en emisión, se cuece antes en la llamada "pecera". Esta es una sala donde tienen lugar las reuniones, escaletas, debates y decisiones que marcan el enfoque del informativo del día.

Es un lugar que el espectador no ve, pero donde se define el tono, la jerarquía y la narrativa de cada noticia. Allí se cruzan opiniones, datos y criterios hasta que todo encaja.

Y cuando las cámaras se apagan, la jornada no termina. Para Sandra llega el momento de revisar, analizar y comprobar que cada pieza ha funcionado como debía.

Es su manera de cerrar el día y, al mismo tiempo, de seguir aprendiendo. Porque en televisión el liderazgo no se improvisa: se construye cada mañana, café en mano, noticia a noticia.