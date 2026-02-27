Patricia Conde, presentadora, 46 años: "Me levanto a las 7 de la mañana, me ducho y hago un ritual de agradecimiento"

Patricia Conde es una de las comunicadoras más carismáticas de la televisión española. Saltó a la fama tras ser Miss Palencia a finales de los 90, trabajó como reportera en El Informal y se consolidó como presentadora en Se lo que hicisteis. Actualmente forma parte del elenco de El Desafío.

Pero más allá de los focos, la vallisoletana mantiene una rutina muy estructurada centrada en el descanso, la alimentación consciente y el ejercicio constante.

"Mi rutina casi siempre es levantarme a las 7 de la mañana, tenga o no tenga trabajo", contaba en Lecturas. Aunque reconoce que le gusta dormir, matiza: "Me gusta dormir, pero si me levanto a las 7 es porque me acuesto tempranísimo". Sobre las diez de la noche ya está en la cama metida.

Para ella, la clave no es solo madrugar, sino descansar bien: "Es muy beneficioso descansar; tener un sueño reparador es super beneficioso para nuestro cuerpo".

De hecho, cuando no tiene compromisos, asegura: "Prefiero estar un ratín más en la cama que machacarme en el gimnasio. En un día normal, si no tengo compromisos de trabajo, suelo irme a la cama a las diez”.

Nada más levantarse practica "siempre un ritual de agradecimiento", un momento de conexión personal con el que empieza el día.

Aceite de coco, limón y arándanos

Su rutina matinal incluye hábitos muy concretos. "Muchas veces por la mañana me tomo una cucharadita de aceite de coco para limpiar toda la boca, la lengua, las encías y los dientes, y eso lo tienes, obviamente, que escupir", explicaba.

Después ingiere otra cucharadita y, en ocasiones, la combina con "un vaso de agua templada con el zumo de un limón y un poquito de sal".

Está convencida de que el cuidado interior se refleja en el exterior: "Todo eso también se nota en la cara. Si la gente se cuidara más por dentro, todo se reflejará por fuera. Y estoy comiendo arándanos todo el día, por ejemplo, que son muy antioxidantes".

En el desayuno apuesta por proteínas: "Desayuno bastante saludable, basado en proteínas, normalmente huevos revueltos o cocidos, dependiendo del tiempo que tenga".

"También me gusta tomar un licuado de zanahoria, manzana verde y jengibre, me parece superrestaurador para las células y tiene muchísimos antioxidantes".

Desde que le diagnosticaron celiaquía hace más de veinte años, su alimentación cambió radicalmente: "Desde que me detectaran celiaquía… me encontraba mal, hinchada, con muchos dolores de estómago e intestinales y con problemas dermatológicos, sin saber qué me pasaba".

"Un verano en Palma de Mallorca una doctora me diagnosticó intolerancia al gluten. Supuso un cambio radical en mi vida", explicaba en Todo cirugía y estética.

Además, mantiene una norma clara: "Lo único que respeto es no comer hidratos a partir de las dos de la tarde. Pero como mucho y muy bien. Esta es la clave, elegir los alimentos que son buenos para la salud y permiten mantener la línea".

Patricia intenta entrenar cuatro veces por semana. Sale a correr y practica entrenamiento funcional. Según su entrenadora personal, el ejercicio estrella que más le manda hacer —y que recomienda a todo el mundo— es la sentadilla para conseguir una buena masa muscular. Suele combinar sentadillas con burpees para un trabajo más completo.

Cuidado extremo de la piel

El cuidado de la piel es otra de sus prioridades desde los 14 años. "Me gusta mucho cuidarme. Me encanta darle a mi piel lo que me pide", afirma, asegurando que la escucha y la respeta.

"Llevo siempre pantalla total. Creo que no somos todavía conscientes del mal que el sol nos hace en la piel, de las arrugas, las manchas y las marcas que nos deja. Por eso yo nunca tomo el sol en la cara", explicaba en el citado medio.

En su rutina nocturna no negocia la limpieza facial: "No le resto un minuto a la higiene, a la limpieza facial nocturna. Me aplico los productos hidratantes mañana y noche, la hidratante y el sérum".

"También, y por sus cualidades hidratantes, me aplico un sérum con ácido hialurónico". El único activo que evita es el retinol porque le provoca alergia.

Otro de sus rituales más personales llega bajo el agua. "Me gusta mucho estar en la ducha pensando en el agua que me está cayendo calentita en el cuerpo y dando gracias por tener agua caliente, porque tengo salud…".

Y añade: "Me gusta estar conmigo misma en la ducha porque muchas veces vamos tan rápido… Ese momento es tuyo y solamente tuyo".

"Quiérete, cuídate, escúchate, piensa en el agua que cae en tu cuerpo. Es muy beneficioso para ti porque, si estás pensando cosas agradables, tus células están siempre escuchando".