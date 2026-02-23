Fin de semana redondo para TVE con la ficción: 'El 47' y 'Anatomía de un instante' triunfan en audiencia en La 1

Álvaro Morte caracterizado como Adolfo Suárez en 'Anatomía de un instante' a la derecha, y Eduard Fernández como Manolo Vital en 'El 47' a la izquierda.

Balance muy positivo para RTVE este fin de semana. La Corporación apostó por la ficción para las noches de sábado y domingo en La 1... y acertó.

Primero lo hizo con El 47, la película protagonizada por Eduard Fernández y ganadora de cinco Premios Goya. Participada por RTVE, la cinta marcó un 14,8% y 1.457.000 espectadores de media en La 1 tras Informe Semanal (12,1%).

El 47, que cuenta la historia real del sindicalista Manuel Vital, se impuso a las ofertas de Antena 3 y Telecinco. Atrapa un millón firmó un 10,5% y 1.017.000 seguidores y Got Talent marcó un discreto 8,6% y 717.000 fieles.

Para este domingo, La 1 volvió a sorprender al lanzar en abierto Anatomía de un instante del tirón, en una sola noche.

La miniserie de Movistar Plus+ conquistó a la audiencia en vísperas del aniversario del 23F al registrar un 15% de share y reunir de media 1.346.000 espectadores con sus cuatro episodios.

🚎 BRUTAL #El47 en el Prime Time de @La1_tve



🥇 El film es LÍDER en su franja, con un 14.8% de share



🙀 3.7M de espectadores únicos#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/GtkqtZ6iTX — Dos30' (@Dos30TV) February 22, 2026

El primero marcó un 13,2% y 1.643.000 espectadores. El segundo alcanzó un 14,9% (1.582.000). El tercero firmó un 16% (1.249.000) y el cuarto subió hasta el 17,6% (966.000).

Como se ve, a medida que avanza la noche el share crece, porque la competencia es menor, pero los espectadores bajan.

La serie de Alberto Rodríguez basada en el libro de Javier Cercas mejoró notablemente las cifras del estreno de Top Chef: dulces y famosos. Hay que recordar que el talent de repostería, con Belén Esteban como principal reclamo, pinchó con un 9,2%.

Protagonizada por Álvaro Morte, Eduard Fernández y Manolo Solo, la ficción narra con precisión el trascendental período de la Transición en España tras el fallido Golpe de Estado del 23 de febrero de 1981.

GRAN ESTRENO en abierto de la serie #AnatomíaDeUnInstante tras su paso por Movistar Plus+



➡️ LÍDER con un 15% de share y una media de 1.364.000 espectadores en @la1_tve



➡️ Más de 4.4 millones de espectadores conectaron en algún momento#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/hdygCY1FkF — Dos30' (@Dos30TV) February 23, 2026

Anatomía de un instante también ganó cómodamente a sus rivales. La serie turca Una nueva vida registró un 10,4% en Antena 3.

Quien sufre es GH DÚO, que cae hasta el 9,5% con la gala en la que Ion Aramendi entrevistó a Cristina Piaget, la expulsada del pasado jueves.

Por su parte, Jordi Évole se mantuvo bien en laSexta con la entrevista a Juan José Millás (7% y 4,3%) y Cuarto Milenio obtuvo un 6,5% en Cuatro.

Hay que decir que el fin de semana fue completo para La 1 porque ganó los dos días. El sábado alcanzó un 12,1% frente al 10,4% de Antena 3 y el 7,7% de Telecinco. Y el domingo, la pública se alzó hasta el 12,4% frente al 9,6% de Antena 3 y al 8% de Telecinco.

No obstante, febrero lo tiene ganado Antena 3, que a falta de una semana lidera el acumulado mensual con un 13%. A ocho décimas se sitúa La 1 (12,2%), y muy rezagada está Telecinco (8,7%) que firmará su peor febrero de la historia.