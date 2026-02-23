Elena Furiase, actriz, 37 años: "Pese a dormir profundamente habitualmente, el primer día de rodaje me genera tensión"

La actriz Elena Furiase fue la invitada de este jueves, 19 de febrero en El Hormiguero, donde acudió para presentar su nueva película, La Boda, su primer trabajo como protagonista en la gran pantalla.

Durante la entrevista, la intérprete explicó que el film narra la historia de dos personas que apenas se conocen, pero que viven en el mismo pueblo y deciden casarse por dinero, sin amor.

Según relató, se trata de un personaje creado específicamente para ella. Su papel, Felisa, le ha servido para reflexionar sobre cómo se idealizan las relaciones.

"Pasa mucho que idealizas a alguien completamente y, de repente, por algo que dice, algún gesto o algo que hace, se te cae al suelo de golpe", afirmó.

Pablo Motos y Elena Furiase Atresmedia

Nervios del primer día

Furiase también habló sobre cómo afrontó el inicio del rodaje. Aseguró que, pese a dormir profundamente habitualmente —"como si me dieran un ladrillazo en la cabeza", bromeó—, el primer día siempre le genera tensión.

Para gestionarlo, explicó que intentó quitarse presión: "Me olvidé de la idea de que era la protagonista y me limité a entender el personaje".

La actriz confesó también que, además de creer en Dios, confía mucho en el universo y en la astrología. En ese sentido, dejó claro algo que nunca haría en su carrera: participar en escenas relacionadas con lo paranormal.

"No haría ni una ouija ni una posesión. Me dan mucho miedo esas cosas", aseguró.

Elena Furiase habla claro sobre la parte más dura de ser actriz #ElenaFuriaseEH pic.twitter.com/62ympThinT — El Hormiguero (@El_Hormiguero) February 19, 2026

La hija de Lolita Flores también protagonizó uno de los momentos más comentados de la noche al explicar que le cuesta tomar decisiones porque es Piscis, lo que sorprendió al presentador Pablo Motos.

"Los Piscis nos adaptamos muy bien a todo y cuando tengo que tomar una decisión vemos los pros y los contras de todas las opciones. Muchas veces es 'por Dios, que decida alguien por mí'", explicó.

Y reveló que normalmente pregunta a su pareja todo, aunque luego acaba haciendo lo que ella quiere: "Él siempre me dice: 'pero para qué me preguntas si vas a hacer lo que te dé la gana'. Pues porque cuento contigo".

La actriz incluso animó al presentador a profundizar en el mundo esotérico sugiriéndole que se hiciera una carta astral. Motos respondió que ya se la había hecho Rappel, a lo que Furiase reaccionó con humor: "Pues no te sirvió de nada porque no te has enterado".

"Era muy gorda, eran muchas páginas. No me la he leído entera", confesó entre risas Pablo Motos.

Con naturalidad y sentido del humor, la intérprete repasó así su nueva etapa profesional y personal, marcada por este primer gran papel protagonista y por las enseñanzas que, asegura, le ha dejado su personaje sobre el amor… y sus idealizaciones.