Shakira, 49 años: "De mi infancia recuerdo la comida árabe como el kibbe o el arroz con almendras, es parte de mi ADN"

La gastronomía puede ser una forma también de mantener el vínculo con los orígenes familiares. Los sabores de la infancia acompañan durante años y, para Shakira, la cocina árabe ocupa un lugar especial dentro de sus recuerdos.

La cantante ha hablado en una entrevista para la revista Glamour de algunos de los platos con los que creció y que todavía forman parte de sus preferencias. "La comida árabe la amo. Crecí comiendo comida árabe y es parte de mi infancia y de mi ADN también", declaró en una entrevista para la revista Glamour.

Entre los platos que recuerda con especial cariño está el kibbe, una de las elaboraciones más populares de Oriente Medio y que cuenta con numerosas versiones según el país y la familia que lo prepara.

Kibbe iStock

"El arroz con almendras, el kibbe crudo, el kibbe frito... Todo, me gusta todo", aseguró Shakira al repasar algunos de sus platos favoritos. Su relación con esta gastronomía está estrechamente vinculada a su infancia en Colombia y a sus raíces libanesas por parte de su padre.

El kibbe es una preparación tradicional elaborada con trigo bulgur y carne picada, normalmente de cordero o ternera. Es especialmente popular en países como Líbano, Siria, Palestina y Jordania, aunque existen multitud de recetas y formas de preparación.

Una de sus particularidades es que puede consumirse de diferentes maneras. Precisamente por eso Shakira menciona tanto el "kibbe crudo" como el "kibbe frito": aunque parten de ingredientes similares, el resultado es completamente diferente.

El kibbe crudo, conocido como kibbeh nayyeh, se prepara tradicionalmente con carne de cordero o ternera muy fresca y de gran calidad, bulgur fino, cebolla y diferentes especias.

La carne se mezcla hasta conseguir una textura fina y homogénea y suele condimentarse con pimienta, canela, comino dependiendo de la receta. Se sirve normalmente acompañado de aceite de oliva, hierbas, verduras y pan de pita.

Mucho más habitual en las cocinas domésticas es el kibbe frito, que se presenta en forma de pequeñas piezas ovaladas y crujientes. En este caso, la masa exterior se prepara mezclando bulgur fino previamente hidratado con carne picada y especias.

Arroz con almendras y pasas iStock

El otro plato que Shakira menciona es el arroz con almendras, otra preparación muy presente en diferentes cocinas árabes. Una receta sencilla en apariencia, pero con un sabor muy característico gracias a la combinación del arroz, los frutos secos y las especias.

Para prepararlo se puede utilizar arroz de grano largo, almendras, cebolla, aceite de oliva, caldo y especias como canela, pimienta o cardamomo. Las almendras se tuestan ligeramente y se reservan, mientras que la cebolla se sofríe antes de añadir el arroz.

Después se incorpora el caldo y se deja cocinar hasta que el grano queda tierno y suelto. Las almendras se añaden al final para conservar su textura crujiente.

Son precisamente este tipo de platos los que conectan a Shakira con una parte de su historia familiar. Más allá de la música y de su trayectoria internacional, la cantante conserva en la gastronomía uno de esos vínculos cotidianos con su infancia.

"La comida árabe la amo", reconocía la artista. Una relación que resume en una frase que va mucho más allá de una simple preferencia gastronómica.