El restaurante en Comillas por el que 'Cocituber' fue agredido: "La paella estaba mala y la hamburguesa era incomible"

El famoso creador de contenido gastronómico, Alfonso Ortega -más conocido como Cocituber-, ha sido agredido en una plaza en Comillas, Cantabria. Así lo ha mostrado él mismo en sus redes sociales en lo que parece ser una venganza por una reseña negativa.

El establecimiento es la Churrería del Ladrón, que acumula más de 1.588 opiniones negativas en TripAdvisor. Esto pudo ser lo que llamó la atención del youtuber para realizar una visita con reseña incluida. Una que no le gustó mucho al propietario del negocio.

En general, este restaurante tiene una valoración de 1,2 estrellas sobre cinco en la plataforma. De las 1.821 opiniones que tiene, 1.693 eran con la menor valoración. Los comentarios no eran mucho mejores, con títulos como "estafadores" o el "peor restaurante del mundo".

En el caso de Cocituber, este criticó la comida duramente: "La paella estaba mala y la hamburguesa era incomible".

"Comida escasa, pimientos rellenos de lata. Pone que el menú son 10 platos y luego solo hay 3. Engañan, no sé cómo no está cerrado con tantos comentarios negativos... esa comida no vale ni 10 euros", así arranca una de las reseñas de TripAdvisor.

Aunque se presenta como un local especializado en churros, la realidad que percibe el cliente es muy distinta. Su carta incluye sándwiches, platos combinados y otras opciones que algunos usuarios de la plataforma tildan de comida "con sabor a perro".

Las quejas en este portal son tremendamente demoledoras. Los clientes denuncian un mal servicio basado en malas respuestas por parte del personal. "Lo que es vergonzoso es cuando pides explicaciones", lamenta otro usuario.

Frases como "precios bochornosos" o "mal trato, desagradable y carísimo" inundan su perfil. Además, este desastre reputacional no solo se limita a TripAdvisor.

El restaurante obtiene puntuaciones pésimas en cualquier web de reseñas y recomendaciones gastronómicas

La agresión a Cocituber

La agresión tiene lugar cuatro años después de la visita de Cocituber a este establecimiento. Según ha revelado el propio creador de contenido, los hechos ya han sido denunciados ante la Guardia Civil.

"Un tío enorme me agarró del cuello con todas sus fuerzas, me empezó a llamar de todo, me pegó un puñetazo en la espalda y me tiró al suelo", ha explicado el youtuber a través de su publicación en Instagram.

"El tío me quería matar", relata. Tras la agresión, Ortega acudió a un centro sanitario para ser atendido por los golpes sufridos.

"Estoy muy nervioso, no entiendo nada, creo que no me lo merezco", concluye.