El pueblo medieval perfecto para visitar en primavera: 332 habitantes, muralla del siglo XIII y cuevas naturales

Existen lugares que resumen muy bien la esencia de la Montaña Alavesa. El enclave que descubriremos hoy es el significado de un paisaje tranquilo, con historia medieval y de trazado antiguo.

Aquí el tiempo parece haberse recogido entre portales de piedra y balcones discretos. Cada paso que se da resuena con suavidad sobre el suelo empedrado acompañado de una sensación de calma donde lo cotidiano y lo antiguo conviven sin esfuerzo.

Ese lugar es Peñacerrada, una villa que conserva su esencia medieval y la combina con la serenidad de su entorno, ofreciendo una experiencia profundamente evocadora.

Peñacerrada Ayuntamiento de Peñacerrada

Este municipio español en la provincia de Álava se sitúa en un cruce estratégico de caminos entre los antiguos territorios de Navarra y Castilla, conservando hoy una identidad muy marcada por su pasado defensivo.

Su historia se remonta al siglo VIII, cuando sus primeros moradores se asentaron en el término de Urizaharra. En época medieval, la población original estaba vinculada a un castillo situado en la parte alta, y con el tiempo se trasladaron hacia la zona de los caminos, dando lugar a una villa amurallada.

El gran atractivo del pueblo es su casco histórico, que conserva una trama urbana de origen medieval y fue declarado Bien Cultural en la categoría de Conjunto Monumental.

Pasear por sus calles es fácil, agradable y muy visual, ya que todavía se percibe la estructura de villa fortificada que tuvo en el pasado.

Uno de los iconos más reconocibles es la Puerta Sur, el antiguo acceso al recinto amurallado. Flanqueada por dos grandes torres, conserva elementos defensivos como el arco apuntado.

Este conjunto defensivo del siglo XIII es, seguramente, la imagen más potente de Peñacerrada para quien busca patrimonio medieval auténtico.

Puerta amurallada de Peñacerrada Wikipedia

Otro lugar imprescindible es la iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Asunción. Se trata de un templo con portada románica y un retablo del siglo XVI. Su torre de piedra, esbelta y bien visible en el conjunto urbano, completa una silueta muy reconocible dentro del casco histórico.

La Plaza de los Fueros es otro de los espacios más representativos, tanto por su valor urbano como por su función como centro de vida del pueblo. Allí se encuentra el Palacio de los Duques de Híjar.

En tu visita a Peñacerrada no puedes perderte su patrimonio subterráneo. En su término municipal conviven cuevas artificiales, excavadas y adaptadas por el ser humano en época medieval, con cuevas naturales formadas por procesos geológicos y conocidas sobre todo por su valor arqueológico.

La diferencia entre unas y otras es importante. Las cuevas artificiales de Peñacerrada, especialmente las de Faido, no nacieron por erosión del agua ni por la acción lenta de la naturaleza, sino que fueron excavadas en la roca por las personas para usos religiosos y de habitación en la Alta Edad Media.

Las naturales, en cambio, responden a la formación geológica del terreno y aparecen vinculadas a yacimientos y hallazgos prehistóricos.

En el conjunto de Faido se encuentran las cuevas de Virgen de la Peña, San Miguel y Cruza. La de la Virgen destaca por albergar una ermita declarada Monumento Nacional de Euskadi.

Este lugar también destaca por su entorno natural, muy ligado a la Montaña Alavesa. Es un destino que combina bien con senderismo y rutas tranquilas para conectar con el paisaje.