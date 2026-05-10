El refugio medieval ideal para una escapada: 36 habitantes, sin bares y sin acceso en coche hasta el siglo XX

En el corazón verde de Asturias, abrazada por las montañas del Valle del Oso y del Parque Natural de las Ubiñas-La Mesa, Bandujo emerge como una joya medieval que desafía los siglos.

Esta pequeña parroquia de menos de 40 habitantes no es solo un pueblo, sino un testimonio vivo de la Alta Edad Media asturiana. Un lugar donde las piedras susurran historias de caballeros, señores feudales y tradiciones olvidadas.

Declarado Bien de Interés Cultural en 2009, Bandujo invita al viajero a un recorrido cronológico por su pasado, entrando en un lugar que parece suspendido en el tiempo.

Villa medieval tradicional de Bandujo en las montañas de Asturias iStock

La historia de Bandujo, o Banduxu en asturiano, se remonta al siglo VIII, cuando aparece documentado en textos antiguos, aunque indicios arqueológicos sugieren una ocupación más temprana, posiblemente un siglo antes.

Su posición estratégica, a 700 metros de altitud, lo convirtió en un refugio inexpugnable durante la Reconquista. Debido a su aislamiento, hasta el año 1980 no tuvo carretera asfaltada, agua corriente ni red eléctrica y solo se podía acceder a ella por empinados caminos medievales a pie o a caballo.

Su casco histórico

Recorrer Bandujo es como retroceder en el tiempo. Su trazado medieval permanece casi intacto dividido en siete barrios dispersos por la loma y las laderas. Todas ellas cuentan con calles empedradas, cuestas pronunciadas y casas de mampostería con tejados de pizarra que forman un conjunto armónico.

En el núcleo destaca la Torre de Bandujo, joya del siglo XI y la mejor conservada de Asturias. De planta circular y con cuatro alturas, sirvió como fortaleza, prisión y hasta ayuntamiento.

Junto a la fortificación, destaca el palacio del siglo XVIII con su torre cuadrangular. No muy lejos se encuentra la Iglesia de Santa María, del siglo X y de estilo románico.

Pueblo medieval de Bandujo, Asturias iStock

Este casco histórico, premiado por su conservación, ofrece vistas panorámicas del Valle, que en invierno se tiñe de blanco, creando postales mágicas.

Bandujo no solo impresiona por su arquitectura, sino también por sus rarezas que lo distinguen. Su cementerio, adosado a la iglesia, carece de lápidas fijas; las tumbas son comunitarias. Como curiosidad, el Día de los Difuntos cubren las lápidas con tierra negra y flores, una costumbre prerromana perdida en el resto de Asturias.

Otra cosa que sorprende es su falta de comercios modernos: ni bares ni tiendas rompen el silencio, solo las campanas y el mugido de las vacas.

Pese a lo que se pueda pensar, Bandujo no vive aislado de su entorno. Está integrado en la Senda del Oso, la ruta ciclista y peatonal conectando historia con naturaleza. Hoy, con apenas 40 almas resistiendo la despoblación, el pueblo desafía el olvido gracias a visitantes que buscan autenticidad lejos del turismo masivo.