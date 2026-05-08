El pueblo medieval de postal: declarado Conjunto Histórico, con barrio judío y su singular puente del siglo XI

La piedra guía el camino desde el primer instante, marcando una entrada que parece sacada de otro tiempo. Aquí su centro se construye a través de la historia y no de la prisa.

Dentro, las calles estrechas y los rincones sombríos conservan la esencia medieval con una naturalidad sorprendente.

No es más que un retrato de Besalú, un conjunto histórico donde la arquitectura y la memoria conviven en equilibrio.

Panorámica de Besalú, Girona. iStock

Situado en Gerona (Cataluña), es conocido por ser uno de los rincones medievales mejor conservados de España gracias a su impecable y maravilloso trazado urbano.

El pueblo fue declarado Conjunto Histórico-Artístico en 1966, un reconocimiento que protege su fisionomía de piedra, sus calles estrechas y su atmósfera solemne.

Dentro de su casco histórico destaca la Plaza de la Llibertat y sus soportales, que recuerdan el antiguo pulso comercial de la Villa. También la Curia Real o Casa de los Monjes, un edificio situado en el centro y que pertenecía a la administración de justicia local.

Todo el conjunto se recorre a pie con facilidad, algo que ayuda directamente a que la visita parezca una inmersión continua en otra época.

Entre los edificios más señalados está el monasterio de Sant Pere, uno de los grandes referentes religiosos del lugar, junto con la iglesia de Sant Vicent. También destaca la iglesia de Santa María y los restos del antiguo castillo.

La huella judía

Uno de los rasgos más singulares de Besalú es su patrimonio judío. La villa tuvo una comunidad hebrea importante en la Edad Media, y de esa presencia conservó elementos de enorme valor, como la mikvé, el baño ritual judío.

Este espacio es especialmente llamativo porque es uno de los pocos baños rituales medievales que se conservan en Europa y el único en España. Curiosamente se descubrió en el año 1964 por casualidad. Un vecino excavaba un pozo y de pronto se encontró con uno de los tesoros patrimoniales más excepcionales del pueblo.

Mikvé de Besalú. Turisme Garrotxa

La magia de su puente medieval

El símbolo indiscutible de su localidad es su majestuoso puente románico sobre el río Fluvià. Es imposible que no lo cruces si visitas Besalú ya que es carta de presentación.

Con una estructura angular de siete arcos y una imponente torre fortificada en su tramo central, esta construcción era tanto un punto de entrada al municipio como un punto de control condal y de defensa.

Pueblo medieval de Besalú. Puente de piedra

Atravesar sus piedras es el primer paso de un recorrido peatonal que lleva directamente al corazón del casco antiguo, donde cada rincón revela detalles arquitectónicos de una época de esplendor político y comercial.