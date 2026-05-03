El pueblo español de 1.800 habitantes declarado Conjunto Histórico-Artístico, con castillo del siglo XV e iglesia gótica

Quien desee conocer un destino con encanto, fácil de descubrir en una vista de un solo día, y lleno de valor cultural e histórico, debe saber que Belmonte ofrece todo lo que busque.

En el vasto horizonte de la Mancha Alta, donde el cielo se funde con los campos de cereal y viñedos, emerge la silueta este municipio. Uno que ha logrado preservar su esencia medieval hasta convertirse en un destino imprescindible del centro peninsular.

Con apenas 1.800 habitantes, esta localidad conquense no solo ostenta el título de Conjunto Histórico-Artístico. Además, cuenta con una de las estampas más completas de la arquitectura señorial española, dominada por una fortaleza de leyenda y un templo de dimensiones catedralicias.

Castillo de Belmonte. en la provincia de Cuenca. Belmonte Turismo.

El gran protagonista de la villa es, sin duda, su castillo del siglo XV. Mandado construir en 1456 por el Marqués de Villena, Juan Pacheco, este baluarte es único por su planta de estrella de seis puntas y su excelente estado de conservación.

Propiedad de la Casa de Peñaranda y vinculado históricamente a la emperatriz Eugenia de Montijo, el castillo es hoy un museo vivo donde el visitante puede recorrer sus estancias gótico-mudéjares y descubrir por qué ha sido escenario de superproducciones de Hollywood como El Cid.

La Colegiata de San Bartolomé, en Belmonte, es una joya del gótico castellano español. Belmonte Turismo.

A pocos metros del centro neurálgico, el patrimonio religioso toma el relevo con la Colegiata de San Bartolomé, una joya de estilo gótico que sorprende por su magnitud.

En su interior, el templo custodia el que fue el primer coro de madera tallada de España, una obra maestra que compite en belleza con la pila bautismal donde recibió el sacramento el ilustre poeta Fray Luis de León, hijo predilecto de la villa.

Pasear por sus naves es entender la importancia económica y social que Belmonte ostentó durante los siglos de oro de la Corona castellana.

Las murallas de Belmonte fueron construidas por orden de Don Juan Pacheco en el siglo XV para proteger el pueblo. Belmonte Turismo.

Más allá de sus dos grandes hitos, Belmonte invita a un recorrido pausado por sus calles empedradas, donde aún se mantienen en pie tres de las antiguas puertas de su muralla: la de la Chapa, la de la Estrella y la de San Juan.

El itinerario se completa con la visita a los molinos de viento que coronan el cerro del pueblo y la casa natal de Fray Luis de León, elementos que redondean una oferta cultural que combina literatura, historia y paisaje en un radio de apenas un par de kilómetros.

Su ubicación estratégica, a escasos 20 kilómetros de El Toboso y muy cerca de los famosos molinos de Mota del Cuervo, convierte a Belmonte en el punto de partida ideal para recorrer la Ruta del Quijote.

A día de hoy, la localidad sigue demostrando que su pequeño censo de población no es obstáculo para ser un gigante en la conservación del legado español, donde el viajero puede pasar de la austeridad de un claustro gótico al fragor de un torneo de combate medieval en cuestión de minutos.