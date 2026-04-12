El pueblo español donde Rosario Flores disfruta del verano: 480 habitantes y a menos de 1 hora de Cádiz

Hay famosos que cambian de destino cada temporada y hay otros que, cuando encuentran su lugar en el mundo, repiten sin necesidad de decir demasiado.

En el caso de Rosario Flores, ese rincón que huele a sal, familia y libertad tiene nombre propio: Zahora. La prensa del corazón lleva años situando allí su refugio de verano, en la costa gaditana, y no como una simple escapada puntual, sino como ese sitio al que se vuelve porque forma parte de la vida.

En agosto de 2024, ¡HOLA! contaba que los Flores se habían reunido "como cada año" en la casa que Rosario posee en Zahora; y La Vanguardia ya había señalado en 2023 que la cantante tiene una vivienda en esta zona, muy cerca de Los Caños de Meca.

Y la elección no sorprende nada. Zahora no es un destino de postureo rapido ni de foto impostada, es un lugar con alma de verano antiguo, de los que todavía conservan cierto aire salvaje.

La playa, según la información turística oficial de Barbate, se apoya en el Tómbolo de Trafalgar y combina zonas más naturales, con sistema dunar y vegetación, con otras donde aparecen casas y chiringuitos frente al mar.

La web oficial de turismo de Cádiz cifra su longitud media en 3.250 metros, una extensión que ayuda a entender por qué tanta gente la asocia con atardeceres amplios, paseos largos y una forma de descansar menos estridente que en otros puntos de la costa andaluza.

Eso encaja mucho con la imagen pública y privada de Rosario Flores, una artista explosiva sobre el escenario a sus 62 años, sí, pero profundamente unida a los suyos cuando llega el momento de parar.

Zahora tiene justo esa mezcla que seduce a perfiles como el suyo, privacidad sin aislamiento, belleza sin artificio y un ambiente donde el lujo no está tanto en exhibirse como en poder desayunar tarde, caminar descalza y reunirse con la familia sin el ruido de otros enclaves más saturados.

No es casual que los reportajes de verano sobre Rosario insistan más en la naturalidad del entorno que en el glamour clásico del famoseo. En su caso, Cádiz funciona casi como una extensión emocional de la casa. Además, Zahora pertenece al municipio de Barbate, en la comarca de La Janda, uno de los grandes nombres de la costa gaditana.

El propio Ayuntamiento destaca que el término municipal suma 25 kilómetros de costa y reúnes espacios tan reconocibles como Zahara de los Atunes, Caños de Meca o el entorno de Trafalgar.

A eso se añade el Parque Natural de La Breña y Marismas del Barbate, uno de los grandes tesoros paisajísticos de la zona. Y hay un dato que ayuda a poner el lugar en contexto, el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía sitúa la población de Barbate en 22.686 habitantes en 2025.

Es decir, hablamos de un municipio con peso propio, identidad marinera y vocación turística, pero todavía con una escala humana que se nota.

Quizá por eso el veraneo de Rosario Flores en Zahora genera tanto interés porque conecta con una fantasía muy española y muy real a la vez.

Si hablamos de Zahora, hablamos de mar abierto, luz de Cádiz, sobremesas largas y esa sensación de refugio verdadero que no se compra con un hotel de cinco estrellas.