Ni Candeleda ni Arenas de San Pedro: el pueblo de 5.000 habitantes en el que pasó su infancia Isabel Díaz-Ayuso

Isabel Díaz-Ayuso mantiene un vínculo con Sotillo de la Adrada, en Ávila, donde nació su padre. Montaje de EL ESPAÑOL.

La Presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz-Ayuso (47 años), ama la capital por encima de todas las cosas. Pero, además de su pasión por la ciudad, por sus venas corre sangre de pueblo. Uno de la llamada 'España vaciada', por cierto.

Y es que la política tiene un punto muy concreto en su mapa emocional y su ADN. Se trata de Sotillo de la Adrada, un municipio de algo más de 5.000 habitantes en el Valle del Tiétar, en la provincia de Ávila, donde pasó los veranos de su infancia y donde nació su padre.

Por algo, ella misma ha confesado ser "mitad madrileña, mitad abulense". Así lo expresó en una intervención en Fitur, donde habló de su conexión con Sotillo de la Adrada.

Isabel Díaz Ayuso en Sotillo de la Adrada, Ávila @isabeldiazayuso Instagram

Vínculo familiar con Ávila

Es en este municipio donde están sus raíces paternas. Su progenitor, Leonardo Díaz Álvarez, fallecido en 2014, era un empresario dedicado al sector de artículos médicos y ortopédicos, originario de dicha localidad.

Así, este lugar forma parte de su identidad. "Me hace sentir muy orgullosa de ser, en primer lugar, española, pero castellana y leonesa y también madrileña", ha expresado en relación a sus orígenes abulenses.

Ya en un mitin en la capital abulense, habló de "la Ávila" de su padre, de sus abuelos y de sus "mejores amigos" como reflejo de "la España leal, fiel, que trabaja, que no vocifera y que no vive intentando ser más que nadie", ligando así la provincia a un conjunto de valores que dice defender en política.

Tal es el vínculo con Sotillo de la Adrada que en la zona empezó sus primeros pinitos en el mundo de la comunicación. "Los comienzos del periodismo tienen todo que ver con mis raíces", ha confesado, aludiendo a sus primeros trabajos en Onda Tiétar en su "querido pueblo".

Al sur de la provincia de Ávila, la líder del PP ha encontrado siempre lo más parecido a un refugio emocional.

Sotillo de la Adrada. Ayuntamiento de Sotillo de la Adrada.

Pueblo rural en el Valle del Tiétar

Sotillo de la Adrada está encajado en el Alto Valle del Tiétar, con la Sierra de Gredos como telón de fondo y a unos 90 kilómetros de Madrid. Esto convierte al pueblo en una escapada cómoda, y a poca distancia en coche, desde la capital.

El municipio ha superado recientemente la barrera simbólica de los 5.000 empadronados, consolidándose como uno de los núcleos más dinámicos de la comarca, tradicionalmente eclipsada en el imaginario turístico por vecinos como Candeleda o Arenas de San Pedro.

Pero mientras estos últimos se reparten los titulares de guías y rutas rurales, Sotillo se ha hecho un hueco silencioso como "el pueblo de Ayuso", algo de lo que sus vecinos presumen sin complejos.

La huella de la familia Díaz-Ayuso se percibe todavía en sus calles. El abuelo de la presidenta llegó a regentar un establecimiento de hostelería en el pueblo, que hoy sigue funcionando, aunque ya sin vínculo directo con la familia.

El bar La Laguna, conocido popularmente como El Leonardo, fue gestionado en su día por el abuelo de Ayuso y, posteriormente, por su padre. Aunque ya no pertenece a la familia Díaz-Ayuso, el establecimiento sigue formando parte de la historia colectiva del municipio.

Isabel Díaz-Ayuso ha regresado en varias ocasiones a Sotillo ya como figura política de primer plano. Equipos de televisión y prensa han recorrido las mismas calles de sus veranos para pulsar la opinión del pueblo sobre su "hija más ilustre".

Y en todas esas visitas se ha repetido el mismo tono: orgullo, familiaridad y una defensa cerrada de la presidenta, al margen de idearios políticos.

Arquitectura popular de Sotillo de la Adrada, en Ávila. Ayuntamiento de Sotillo de la Adrada.

Lugares de interés de Sotillo de la Adrada

El pueblo en sí ofrece suficientes argumentos propios más allá de su vínculo con la presidenta. Su principal monumento es la iglesia parroquial de la Santísima Trinidad, del siglo XV, muy reformada, cuya torre y capilla mayor conservan un notable artesonado mudéjar de principios del siglo XVIII.

Completan el patrimonio la ermita de Nuestra Señora de los Remedios, la histórica Fuente de los Cinco Caños y el antiguo ayuntamiento, hoy Casa de la Cultura, levantado en el siglo XVIII siguiendo la tipología tradicional de la comarca.

El caserío se despliega en ladera, entre barrios como el Calvario, con un urbanismo que mezcla casas tradicionales y chalets de segunda residencia, reflejo de la transformación del municipio en destino de turismo rural y residencial.

Isabel Díaz Ayuso, en Ávila. RmStudios ICAL

El entorno natural es otro de los grandes activos de Sotillo y una de las claves de su atractivo para familias madrileñas. El municipio se abre hacia el valle del Tiétar y sirve de puerta de entrada a la Sierra de Gredos, con rutas de senderismo y bicicleta que discurren entre pinares, gargantas y miradores naturales.

A las afueras, el paraje conocido como el Canto de los Pollitos ofrece una curiosa formación rocosa con vistas panorámicas al pueblo, mientras que en el entorno próximo abundan piscinas naturales y áreas recreativas típicas del sur abulense.

Candeleda queda a algo menos de una hora en coche. Y Arenas de San Pedro, a menos de 55 kilómetros. Esto sitúa a Sotillo en el mismo corredor verde que ha hecho famosa a la comarca entre quienes buscan veranos de río, sombra y terrazas.