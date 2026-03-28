Así es la espectacular casa de Patricia Conde (40 años) en Madrid: chalet minimalista de 2 plantas con jardín y piscina

A las afueras de Madrid, lejos del ruido y muy cerca de la tierra, Patricia Conde ha levantado el refugio que siempre había imaginado: un chalet de dos plantas, con gran jardín, piscina y huerto propio, donde la presentadora vive con su hijo Lucas y sus animales.

Su casa de campo se ha convertido en uno de los hogares de famosos más buscados porque detrás de sus fotos idílicas hay una historia de cambio de vida, minimalismo cálido y vuelta a lo esencial que engancha a cualquiera.

En 2021, Patricia se despedía de su lujoso piso de 200 metros en La Moraleja para instalarse en una casa rodeada de árboles en el extrarradio de la capital, una decisión que marca un giro radical en su forma de entender la fama y la intimidad.

Buscaba menos focos y más naturaleza, un lugar donde, como ella misma ha dicho, pudiera "ver ardillas" y cuidar su "huertecito" cuando se apagan las cámaras.

La parcela, amplia y muy luminosa gracias a los grandes ventanales, es hoy su gran tesoro. Allí organiza comidas al aire libre, juega con su hijo y cultiva parte de lo que luego cocina en su famosa cocina sin gluten.

El salto del asfalto al campo no ha sido un capricho estético, sino una declaración de intenciones que muchos lectores reconocen como un sueño propio.

Por dentro, la casa de Patricia Conde conquista por algo que no siempre abunda en los hogares de celebrities, parece una vivienda real, vivida, con libros, fotos y objetos personales a la vista.

El salón es el corazón de la casa, un espacio amplio y blanco, con suelo de madera, una gran librería repleta de recuerdos, chimenea de diseño y un sofá en L que se ha hecho viral en sus publicaciones de Instagram.

La decoración apuesta por una base neutra de blancos y madera, salpicada de piezas recuperadas y toques de color muy medidos, lo que aporta sensación de amplitud y calidez sin caer en el exceso.

Patricia Conde, en su casa de Madrid

Entre las sorpresas, destaca la presencia de muebles asequibles como la cómoda Hemmes de Ikea en el dormitorio, combinada con detalles dorados y textiles en blanco y negro, una mezcla que acerca su estilo al de cualquier lector.

La cocina es, probablemente, el espacio más personal de la casa: funcional, luminosa y convertida en auténtico taller culinario donde la presentadora desarrolla su faceta de embajadora de la cocina sin gluten.

El salón de la casa de Patricia Conde

Frente al blanco laminado y las líneas puras, irrumpen los muebles en un suave azul turquesa y una gran isla central, con salida directa al jardín, que se ha convertido en uno de los rincones más comentados por sus seguidores.

Fuera, la vida continúa: porche acondicionado como comedor al aire libre, piscina rectangular rodeada de césped y un huerto ecológico donde Patricia cultiva sus propias verduras, completan una estampa que parece pensada para quedarse a vivir... o para no dejar de hacer scroll.