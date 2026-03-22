Isabelle Junot es la premamá perfecta: la chaqueta bicolor que estiliza su barriga de embarazada y enamora en redes

Isabelle Junot (34 años) se ha consolidado como uno de los referentes de estilo. Recientemente, uno de sus últimos looks ha vuelto a causar fascinación en las redes sociales.

En una de sus últimas historias de Instagram se la ve en el asiento trasero de un coche, embarazada de su segundo hijo, con una chaqueta de rayas verticales en blanco y negro combinada con un top claro y ajustado que deja adivinar su barriga de embarazada.

La prenda, de hombros marcados y patrón estructurado, estiliza la silueta a base de líneas rectas y confirma la predilección de la esposa de Christian de Hannover (40) por esas piezas versátiles que funcionan tanto en clave casual como en un plan más arreglado.

Isabelle Junot, en sus redes sociales. @isabellejunot

En las imágenes, Isabelle recurre a uno de los trucos de estilo más repetidos por las prescriptoras de moda: dejar que una chaqueta poderosa lleve el peso del look y acompañarla de básicos en tonos neutros.

El contraste entre las rayas bicolor y el top liso crea un efecto visual que alarga la figura. La aristócrata, de lo más natural, muestra esta etapa final del embarazo con un estilismo de 'elegancia relajada'.

Y es que el suyo es un atuendo igual de cómodo para un día de recados o visitas familiares que para encajar en la agenda social de las altas esferas de Madrid.

No es casualidad que muchas seguidoras se hayan lanzado a buscar alternativas idénticas en las firmas españolas más deseadas.

En The IQ Collection, la marca de Inés Domecq, encontramos una chaqueta prácticamente calcada a la que luce Junot: el modelo Casilda, de rayas blancas y negras, con escote en V muy marcado, cremalleras doradas frontales y un favorecedor corte entallado a la cintura, a la venta por 235 euros.

Chaqueta Casilda, de The IQ Collection. The IQ Collection.

En la campaña de la firma se presenta como parte de un conjunto con pantalón a juego, pero, como prueba Isabelle, también funciona a la perfección sobre prendas básicas y en clave premamá.

La sintonía entre el estilo de Junot y el de IQ Collection no es nueva: la firma de Inés Domecq se ha convertido en una de las favoritas del círculo aristocrático español gracias a su mezcla de estructuras muy estudiadas, tejidos con cuerpo y estampados rotundos, pensados para destacar sin caer en excesos.

Chaquetas como la Casilda condensan esa filosofía y dialogan con el tipo de elegancia que Isabelle proyecta en redes: piezas muy reconocibles, combinadas con básicos atemporales y acompañadas de una estética cuidada hasta el detalle, incluso en un momento tan delicado y exigente como las últimas semanas de gestación.

Así, mientras cuenta los días para convertirse en madre por segunda vez, la nuera de Ernesto de Hannover (72) vuelve a marcar tendencia con un gesto tan simple como elegir una chaqueta de rayas bien cortada y perfectamente reconocible para las amantes de la moda con sello español.