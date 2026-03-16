Leonardo DiCaprio cambia de imagen en los Oscar 2026: Conan O’Brien convierte su nuevo look en tendencia

La alfombra roja de la 98ª edición de los Premios Oscar ha vuelto a convertirse en uno de los grandes escaparates de estilo y actualidad cinematográfica.

Entre las apariciones más comentadas de la noche ha destacado la de Leonardo DiCaprio, quien ha sorprendido con un cambio de imagen que no ha pasado desapercibido para los asistentes.

El actor ha acudido a la gala con un look renovado: un bigote cuidadosamente perfilado que ha respondido a las exigencias de su próximo proyecto cinematográfico. Se trata de Lo que pasa de noche, la nueva película que actualmente ha estado rodando bajo la dirección del prestigioso cineasta Martin Scorsese.

Leonardo di Caprio en los Oscar 2026. Gtres.

Este nuevo trabajo ha vuelto a reunir al actor y al director tras varias colaboraciones que ya han marcado la historia reciente de Hollywood, como El lobo de Wall Street o Los asesinos de la luna.

La producción también ha contado con la participación de la actriz Jennifer Lawrence, lo que ha incrementado la expectación en torno al proyecto incluso antes de su estreno.

El cambio de imagen del intérprete se ha convertido así en uno de los detalles más comentados de la noche. Aunque las transformaciones físicas han sido habituales en la preparación de nuevos papeles, el nuevo look de DiCaprio ha despertado especial interés al anticipar su próxima encarnación en la gran pantalla.

Más allá de su transformación estética, la presencia del actor en la gala también ha llamado la atención por un aspecto personal. Por primera vez en muchos años, DiCaprio ha asistido a la ceremonia acompañado por su pareja, la modelo italiana Vittoria Ceretti.

El gesto ha supuesto una novedad significativa, ya que el intérprete solía acudir a este tipo de eventos junto a su madre, Irmelin Indenbirken, figura habitual en sus apariciones públicas y en anteriores ediciones de los Oscar.

En el terreno cinematográfico, Leonardo DiCaprio ha llegado a la gala con una nueva candidatura al Oscar. El actor ha sido nominado a Mejor Actor por su interpretación en Una batalla tras otra, una de las producciones más destacadas de la temporada de premios.

El meme de Leonardo DiCaprio

De hecho, tal ha sido la repercusión por el cambio de look de Leonardo DiCaprio que incluso el conductor de los Oscar 2026, Conan O’Brien, no ha podido dejar pasar la oportunidad de bromear sobre su nuevo bigote durante el monólogo de apertura.

Mostrando en pantalla la imagen del actor con su nuevo bigote, O’Brien ha comentado con humor: "Vamos a crear un nuevo meme de Leo", haciendo referencia a la fama del intérprete como protagonista recurrente de memes en internet.

El gesto del actor, captado por las cámaras mientras escuchaba la broma desde su asiento, ha generado uno de los momentos más virales de la gala, convirtiéndose en un meme que se ha difundido rápidamente en redes sociales.