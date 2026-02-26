Ricardo Arroyo (75), actor: "Llevo ingresado casi 2 años. Voy pagando unos 3.000 euros al mes o algo así"

Ricardo Arroyo (75), actor: "Me pudo el estrés. Llegó un momento en que dije: 'Hasta aquí'. Te sientes abandonado"

Ricardo Arroyo lleva desde 2024, con la temporada 15 de 'La que se avecina', sin dejarse ver en televisión. Tras asentarse como uno de los pilares de la serie de los hermanos Caballero, el veterano intérprete desapareció de la pequeña pantalla de la noche a la mañana.

Si bien muchos pensaban que podía deberse a su jubilación, puesto que el intérprete carga ya a sus espaldas con 75 años, el mismo Arroyo ha desvelado que lleva dos años ingresado en lo que denomina una "clínica de descanso" en Madrid que cuesta unos 3.000 euros mensuales: el estrés de trabajar en Mirador de Montepinar pudo con él.

En una entrevista telefónica concedida a El tiempo justo, el conocido comúnmente en el terreno de la ficción como Vicente Maroto confiesa que las largas jornadas de rodaje lo llevaron al límite y no tuvo más remedio que alejarse de las cámaras.

Ricardo Arroyo lleva dos años ingresado en una "clínica de descanso".

"Me pudo el estrés"

"Me pudo el estrés. Llegó un momento en que dije: 'Hasta aquí'", explica el actor para el medio mencionado. Aunque admite que está mucho mejor desde su ingreso, también asegura que le queda un largo camino por delante, puesto que debe incluso vigilar sus pasos cada vez que sale a pasear.

"Tengo que andar con cuidado, los pasos, que no me maree. He tenido casi 20 caídas en la calle", confiesa, pasando a aclarar los motivos reales de su desaparición de la televisión y su marcha de 'La que se avecina'.

"No ha sido la fama, ha sido la prisa. El estar trabajando un día, llegar a casa a las 8 o 9 de la noche, ponerte a cenar, ponerte a estudiar y levantarte al día siguiente a las 6 o las 7 de la mañana para ir a trabajar", añade con total sinceridad.

Pero lo que más le duele es que sus compañeros le han hecho el vacío. Según desvela, ninguno de los artistas con los que compartió escena durante años se ha tomado la molestia de llamarle o de ir a realizar una visita para saber cómo se encuentra.

"Aquí, cuando tienes popularidad o estás trabajando, eres la hostia; en cuanto desapareces del grupo, nadie se acuerda de ti. Te sientes abandonado".

No es la primera vez que un actor habla sobre el frenético ritmo de trabajo de las producciones de los hermanos Caballero. Anteriormente, varios miembros de 'Aquí no hay quien viva', incluida Loles León, expusieron el poco descanso del que disponían cuando estaban rodando una temporada, con largas jornadas y poco tiempo para el estudio.

En este caso, Arroyo no pudo con la situación y optó por priorizar su salud física y mental ante todo, apartándose de la cansada industria de la televisión.